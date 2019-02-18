مصر: تقرير حكومي يكشف فشل مشروع المليون فدان

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فشل مشروع المليون ونصف مليون فدان، بعد أن زادت مساحة الأراضي المنزرعة عام 2016-2017، أي بعد عام ونصف من إطلاق المشروع 30 ألف فدان فقط.

وقد أصدر جهاز الإحصاء، أمس الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية، والإنتاج النباتي في مصر لعام 2016 -2017 جاء فيها:

بلغ إجمالي المساحة المنزرعة في مصر 9.13 ملايين فدان عام 2016-2017، مقابل 9.1 ملايين عام 2015-2016 بزيادة بلغت نسبتها 0.4%.

البداية:

في ديسمبر/كانون أول 2015 أطلق رأس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في مشروع المليون ونصف مليون فدان.

في مايو/أيار 2016 شهد السيسي جمع أول حصاد محصول قمح من المشروع من منطقة سهل بركة بواحة الفرافرة.

كان من المفترض أن يغطى المشروع مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد، وجنوب الوادي، وسيناء، والدلتا، حيث وقع الاختيار على 13 منطقة في ثماني محافظات معظمها في الصعيد هي: قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة.

معدلات متدنية:

كان جهاز الإحصاء قد أصدر في وقت سابق النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي لعام 2016-2017، وجاء فيها أن مساحة الأراضي المستصلحة عام 2016 -2017 بلغت 38.9 ألف فدان، في حين بلغت مساحة الأراضي المستصلحة عام 2015 -2016 عدد 38.5 ألف فدان.

مساحة الأراضي المستصلحة عام 2014-2015 كانت قد بلغت عدد 14.5 ألف فدان، مقابل 22.6 ألف فدان في العام السابق 2013-2014، وفق جهاز الإحصاء.

على هذا يكون إجمالي الأراضي المستصلحة في مصر خلال الأعوام الأربعة التالية للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب 114.5 ألف فدان، بمتوسط 28.6 ألف فدان سنويا، تم تنفيذها من خلال قطاع استصلاح الأراضي الحكومي، وشركات القطاع الخاص، والجمعيات التعاونية.

خمسون عامًا للإنجاز:

وفقا لما جاء ببيان جهاز الإحصاء فإن إجمالي ما تم استصلاحه خلال العام 2016-2017 وهو العام التالي لإطلاق السيسي للمشروع والذي يبدأ في يوليو/تموز 2016 وينتهي في يونيو/حزيران 2017 بلغ 38.9 ألف فدان.

بعملية حسابية بسيطة وفقا لأرقام جهاز الإحصاء، فإن تنفيذ مشروع المليون ونصف مليون فدان يحتاج إلى أكثر من خمسين عامًا لإنجازه وفقًا لمتوسطات معدلات الاستصلاح خلال السنوات الأربع الماضية.

تدهور الإنتاج:

على صعيد زراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية، أظهرت الأرقام تراجعًا كبيرًا في زراعة وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز.

القمح:

مساحة محصول القمح بلغت 2.9 مليون فدان عام 2016-2017 مقابل 3.4 ملايين فدان عام 2015 /2016 بانخفاض بلغت نسبته 12.9 ٪.

كمية الإنتاج بلغت 8.4 ملايين طن عـام 2016 – 2017 مقابل 9.3 ملايين طن عام 2015 -2016 بانخفاض بلغت نسبته 9.9%.

الأرز: