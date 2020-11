التسريبات.. نهج إسرائيلي لإجبار "العرب" على الاعتراف بالتطبيع

على الرغم من حرص عدد من الأنظمة العربية على إبقاء علاقاتها وتقاربها مع إسرائيل سرا، إلا أن التسريبات التي تكشف عن أبعاد التطبيع العربي لم تتوقف من جانب إسرائيل نفسها.

العشرات من الوقائع والاجتماعات واللقاءات ومحاولات التقارب السرية جرت بين مسؤولين إسرائيليين وعرب، لكن اللافت أن جميع تلك اللقاءات كشفت إلى العلن بطرق متنوعة تحمل جميعها بصمات إسرائيلية.

مؤتمر وارسو

Exclusive: The Foreign Ministerr of Oman Yusuf Bin Alawi arriving at what was supposed to be a secret meeting with Israeli Prime Minister Netanyahu in Warsaw pic.twitter.com/dNEfsXFBBu

— Barak Ravid (@BarakRavid) February 13, 2019