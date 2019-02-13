رايتس ووتش: التعديلات الدستورية في مصر خطوة لتعزيز السلطوية

قالت "هيومن رايتس ووتش" (الثلاثاء) إن التعديلات المقترحة على الدستور المصري، التي تشمل منح القوات المسلحة سلطة التدخل في الحكم، ستقوض استقلال القضاء، وتُوسع السلطات التنفيذية.

أبرز ما ورد في بيان هيومان رايتس ووتش:

من شأن التعديلات، التي عُرضت على البرلمان المصري في 3 فبراير/شباط 2019، أن تجعل الجيش مسؤولا عن "صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد"، وتمنح الجيش فعليا سلطة الحكم.

مايكل بيج، نائب مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قال: "تُعزز هذه التعديلات جهود حكومة الرئيس السيسي المدعومة من الجيش لخنق قدرة الناس على تحدي أصحاب السلطة.

بيج: إذا أُقرت هذه التعديلات، هناك خطر واضح من أن تمنح القوات المسلحة رسميا سلطات غير محدودة".

اعتُمد الدستور الحالي عام 2014، بعد عام على عزل الجيش بالقوة أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي.

برلمان شكلي

وافقت لجنة برلمانية بسرعة على مناقشة التعديلات المقترحة، بعد 3 أيام فقط من اقتراحها.

يُهيمن على برلمان مصر أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقريبا دون معارضة. منذ انتخابه عام 2015، عمل البرلمان كآلية للموافقة الشكلية على سياسات وقرارات الحكومة.

لم يُستدعَ أي وزير أو مسؤول حكومي من قبل البرلمان لاستجوابه طيلة أكثر من 3 سنوات.

تتطلب التعديلات الدستورية أيضا استفتاء عاما، وفقا لدستور البلاد، لكن لم يتم تحديد موعده حتى الآن.

جرائم ضد الإنسانية

من شأن المادة 140 من الدستور المنقح المقترح تمديد ولاية الرئيس من 4 إلى 6 سنوات.

يضيف مشروع المادة أيضا "مادة انتقالية" من شأنها أن تسمح للرئيس الحالي، بعد انتهاء ولايته، بالترشح لفترتين أخريين.

إذا تمت الموافقة على التعديلات، يُمكن أن يبقى الرئيس السيسي، الذي ستنتهي ولايته الثانية عام 2022، في السلطة حتى 2034.

منذ أن وصل إلى السلطة عام 2013، وأصبح رئيسا في 2014، أشرفت حكومته على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية.

تقويض استقلال القضاء

من شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح الرئيس السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونا.

من شأن التعديلات منح اختصاص واسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. في السنوات الثلاث الماضية، أحيل أكثر من 15 ألف مدني، بمن فيهم الأطفال، إلى محاكمات عسكرية.

انتهاكات جسيمة

تتبع محاولة تعديل الدستور المصري استخدام السلطات المستدام سياسات مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ لارتكاب انتهاكات جسيمة، وسحق المعارضة، وتنظيم انتخابات ليست حرة ولا نزيهة.

خلال الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار 2018، اعتقلت قوات أمن السيسي مرشحين محتملين، وأرهبت مناصريهم وهددتهم.

من خلال التضييق على حملات المرشحين الآخرين واعتقالهم تعسفا، انتهكت حكومة السيسي دستور مصر والتزامات وتعهدات الحكومة الدولية بموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، و"إعلان الاتحاد الأفريقي المتعلق بالمبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا" لعام 2002.

التجمع السلمي محظور فعليا، وسُجن عشرات الصحفيين والمدونين في السنوات الأخيرة بسبب انتقاداتهم للحكومة، ما جعل مصر إحدى أسوأ دول العالم في سجن الصحفيين.

قتل جماعي

بعد الإطاحة بالرئيس السابق مرسي بالقوة عام 2013، كان السيسي، الذي شغل آنذاك منصب وزير الدفاع، جزءا من الحكومة التي أشرفت على عمليات القتل الجماعي المخطط لها بحق 817 متظاهرا على الأقل في يوم واحد، عندما فرق الجيش والشرطة بعنف اعتصاما كان سلميا إلى حد كبير في ميدان رابعة في القاهرة.

كانت عمليات القتل الجماعي هذه الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، وتشكل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية.

منذئذ، شنت الحكومة حملة قمعية قاسية على جميع أشكال المعارضة. وشاركت قوات وزارة الداخلية في التعذيب، والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء.

الجيش هدم المنازل في شمال سيناء، متسببا بإجلاء الآلاف قسرا ووقوع آلاف الضحايا، ولم يظهر حلفاء مصر أي اهتمام بحقوق الضحايا.

بعض هذه التجاوزات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

صمت الحلفاء