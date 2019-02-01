تحت شعار "كسر الصور النمطية" العالم يحتفي بـالحجاب

يحتفل العالم، الجمعة، بيوم الحجاب، من خلال ارتدائه من قبل سيدات من مختلف الأديان والدول تضامنا مع مسلمات يتعرضن للتمييز بسببه، وذلك تحت شعار "كسر الصور النمطية".

الحدث السنوي أوجدت فكرته الناشطة الاجتماعية المسلمة ناظمة خان المقيمة بالولايات المتحدة، ويتم إحياء المناسبة منذ عام 2013 في أكثر من 140 دولة، ويلقي الضوء في نسخته الحالية على ضرورة تغيير الصور النمطية تجاه الحجاب في الغرب.

اليوم العالمي للحجاب:

يحتفل العالم في الأول من شهر فبراير/ شباط من كل عام باليوم العالمي للحجاب، حيث تقوم العديد من السيدات غير المحجبات بارتدائه لمدة يوم لمشاطرة التجربة والتوعية بالحجاب وأركانه.

تجربة إحياء اليوم والاحتفال به على نطاق دولي أطلقتها ناظمة خان، وهي سيدة أمريكية من أصل بِنغالي، قررت توعية العالم بالحجاب بعد سنوات مرت خلالها بالعديد من المضايقات العنصرية لمجرد أنها ارتدت غطاء الرأس منذ الصغر.

تقول ناظمة خان، التي هاجرت إلى الولايات المتحدة حين كان عمرها 11 عاماً، إنها لم تتوقع أبداً أن قطعة من القماش على رأسها ستسبب لها كل تلك المشاكل في مثل هذا السن اليافع.

خان قررت مشاركة تجربتها مع فتيات أخريات محجبات في دول ذات أغلبية غير مسلمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفوجئت بتفاعل كبير مع دعوتها الأمر الذي شجعها على تأسيس منظمة اليوم العالمي للحجاب في عام 2013.

في عام 2017، تم تسجيل (اليوم العالمي للحجاب) منظمة غير ربحية، تقول إن مهمتها هي محاربة التمييز ضد السيدات المسلمات من خلال نشر التوعية والتثقيف، حسب موقعها الإلكتروني.

في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت المنظمة شعار العام، وحثت الناشطين، في بيان، على التغريد بهاشتاغ (وسم) حرة بحجابي (FreeInHijab)..

ومن المتوقع مشارکة مئات الآلاف في إحیاء الیوم العالمي السابع للحجاب من جمیع أنحاء العالم، كعادة السنوات السابقة.#اليوم_العالمي_للحجابhttps://t.co/wRngUiFgJn pic.twitter.com/mbT4rTJonr — رائج Ra2ej (@ra2ej) February 1, 2019

حملة لمواجهة "المحجبات مضطهدات وسجينات"

ناظمة خان قالت إن وسم حرة بحجابي يعكس الحاجة إلى مواجهة وصف بعض وسائل الإعلام المحجبات بأنهن مضطهدات وسجينات، موضحة أنها أطلقت المبادرة على خلفية صعوبات واجهتها بسبب ارتدائها الحجاب أثناء طفولتها بمدينة نيويورك.

خان وهي أمريكية من أصل بنغالي قالت: "كنت أتعرض للتنمر باستمرار في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وبلغ التمييز ذروته بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

خان أكدت تحقيق العديد من الإنجازات البارزة خلال السنوات الخمس الماضية، أحدها الاعتراف باليوم العالمي للحجاب من قبل ولاية نيويورك عام 2017. كما استضاف مجلس العموم البريطاني في العام نفسه حدثا للاحتفال بهذا اليوم، بحضور رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

في عام 2018، استضاف البرلمان الأسكتلندي أيضا فعالية مشابهة لمدة 3 أيام، فيما اتخذت الفلبين خطوات لإعلان أول فبراير/ شباط يوما وطنيا للحجاب.

ماري تود- وزيرة رعاية الأطفال الأسكتلندية ترتدي الحجاب –أدنبرة 2018