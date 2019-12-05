تعرف على المنحة التركية للطلاب وشروطها

أعلنت المنحة التركية فتح باب التسجيل للعام 2020 لجميع المستويات الأكاديمية بكالوريوس وماجستير ودكتوراة اعتباراً من يوم 15-1-2020 وحتى 20-02-2020.

تغطي المنحة كافة نفقات التعليم والتسجيل في الجامعة، بالإضافة إلى المواصلات والمواد الدراسية مع راتب شهري يقدم للطالب.

ذكرت المنحة الراتب الشهري الذي سيتم دفعه لكل مرحلة، حيث حُددت للبكالوريوس 700 ليرة تركية، أما الماجستير 950 ليرة تركية،و الدكتوراه 1400 ليرة، والبحوث 3000 ليرة تركية.( الدولار يساوي 5.7 ليرة تركية)

معايير القبول

أعلنت المنحة عن معايير قبول واختيار المتقدمين للمنحة وقالت إنه على المتقدم لمنحة البكالوريوس أن يكون أقل من 21 سنة، أما الماجستير فعلى المتقدم أن يكون أقل من 30 سنة/ وحددت المنحة عمر المتقدم لمنحة الدكتوراه أن يكون أقل من 35 سنة أما البحوث فأقل من 45 سنة.

مزايا

من المزايا التي أعلنت عنها المنحة أنها تعتزم منح الطلاب المتقدمين تذاكر سفر مدفوعة من البلد الذي يقيم فيه الطالب، بالإضافة إلى ذلك سيحصل الطالب على إقامة طالب طول مدة الدراسة المدفوعة من قبل الدولة.

كما أعلنت منح الطلاب سنة كاملة لدراسة اللغة التركية دون أي رسوم.

مع العلم أن الطلاب الملتحقين بالدراسة بلغة أخرى (غير اللغة التركية) يجب عليهم حضور السنة الكاملة لتعلم اللغة التركية أيضاً.

ذكرت المنحة أنه سيتم منح الطلاب الحاصلين على المنحة بطاقة تمنحهم حق التنقل، بسعر مدعوم من الدولة مخفض جدا.

الأوراق المطلوبة

قالت إدارة المنحة إنه على الراغبين في التسجيل إحضار الأوراق التالية:

شهادة المؤهل التعليمي: شهادة الثانوية للمتقدمين للبكالوريوس، وشهادة الجامعة للمتقدمين للماجستير، وشهادة الجامعة والماجستير للمتقدمين للدكتوراة.

في حال لم تكن شهادة التخرج جاهزة أو تبقى على تخرج المتقدم عدة أشهر، فيمكن تقديم إفادة رسمية مختومة تفيد بذلك، ترفع إلى الموقع عوضا عن شهادة التخرج.

إحضار كشف الدرجات التعليمي الذي يوضح درجات الطالب في المواد: بالنسبة إلى خريجي الثانوية نفس شهادة الثانوية، وبالنسبة لخريجي الجامعة والماجستير فالكشف التفصيلي لدرجات المواد خلال سنوات الدراسة.

إحضار رسالة توصية من مدرس، أو مدير، وترفع رسالة التوصية الى الموقع بالإضافة إلى ضرورة إدخال البريد الإلكتروني للشخص كاتب التوصية، حيث ستصل إليه رسالة تطلب منه التأكيد بأنه الشخص الذي كتب التوصية.

من الأوراق المطلوبة أيضاً وثيقة إثبات هوية، كجواز سفر أو بطاقة شخصية، أو شهادة ميلاد، أو رقم جلوس، بالإضافة إلى صورة شخصية حديثة واضحة.

على المتقدمين ترجمة كافة الأوراق بعد تلقي رسالة القبول وتحديد موعد المقابلة.

وثائق مطلوبة لبعض الجامعات أو التخصصات فقط

شهادة امتحانٍ معتمدٍ للغة الإنجليزية، في حال كانت الجامعة التي تم اختيارها تطلب شهادة اللغة IELTSأو TOEFL شرطاً أساسيا.

شهادة امتحان كفاءة "مهارات" معتمد، في حال كانت الجامعة التي تم اختيارها تتطلب ذلك.

GMAT أو GRE هذه الشهادة في الغالب تُطلب من الطلاب المتقدمين للدراسات العليا كشهادة امتحان.

شهادات خبرة في أعمال سابقة انتظم فيها المتقدم.

شهادات مشاركة في دورات تدريب أو تأهيل أو ندوات.

شهادات تكريم في أي مجال.

شهادات مشاركة في أنشطة تطوعية خدمية.

أي شهادة أو وثيقة أو جائزة أخرى حصل عليها المتقدم سواء في المدرسة أو العمل.

المعدلات المطلوبة

درجة البكالوريوس: يجب ألا يقل المجموع عن 70%

يجب ألا يقل مجموع الطلاب الراغبين في دراسة الطب عن 90%

درجة الماجستير والدكتوراه يجب ألا يقل المجموع عن 75%

يذكر أن الأوراق المرفقة لا تحتاج إلى ترجمة أو تعديل إذا كانت باللغة الإنجليزية.

رابط التقديم

https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr