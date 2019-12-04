مصر.. نحو 1300 قتيل ومصاب شهريا بسبب حوادث الطرق

بلغ إجمالي عدد حوادث السيارات على جميع الطرق في مصر 5220 حادثة في النصف الأول من عام 2019، مقابل 4426 حادثة في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.9 %.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الثلاثاء، تقرير حوادث السيارات والقطارات في مصر خلال النصف الأول من عام 2019.

متوسط شهري

بحسب التقرير، بلغ عدد القتلى والمصابين نتيجة حوادث السيارات خلال النصف الأول من عام 2019، 7613 شخصًا، بمتوسط شهري يبلغ 1269 شخصًا.

ارتفع عدد المصابين في الحوادث إلى 6046 مصابًا في النصف الأول من عام 2019 مقابل 5936 مصابًا في نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 1.9%

نتج عن حوادث السيارات في النصف الأول من العام الحالي وفاة 1567 شخصًا، وتلف 8335 مركبة.

ارتفع معدل الحوادث إلى 870 حادثاً شهريًا في النصف الأول من عام 2019 مقابل 738 حادثاً شهريًا في نفس الفترة من عام 2018

بلغ معدل خطورة الحوادث 1.5 متوفى أو مصاب لكل حادث، كما بلغ معدل قسوة الحوادث 25.9 متوفى لكل 100 مصاب في النصف الأول من عام 2019

شهد شهر يناير/كانون ثاني من العام الحالي أكبر عدد للحوادث حيث بلغ 968 حادثاً بنسبة قدرها 18.5 % من عدد الحوادث، يليه شهر مايو/أيار بعدد 917 حادثاً بنسبة قدرها 17.6% من إجمالي الحوادث خلال النصف الأول من عام 2019.

تكلفة باهظة

كان تقرير لوزارة النقل والمواصلات في مصر، نشرته الصحف المصرية قد كشف أن تكلفة حوادث الطرق والمرور في مصر تخطت حاجز 40 مليار جنيه عام 2017.

بحسب دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن "التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر عام 2017".

جاء العنصر البشري في المرتبة الأولى من أسباب حوادث الطرق في مصر بنسبة 78.9%، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 14%، ثم حالة الطريق بنسبة 2%.

السيسي وشبكة الطرق

في مايو /أيار 2014 قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حوار تليفزيوني: " هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده"، ويعتبر السيسي مشروعات الطرق الجديدة أحد المشروعات القومية الكبرى التي يقوم بتنفيذها في مصر .

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