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تقارير|مصر

"لماذا توقفتم عن الحلم"؟ مصريون يردون على السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
3/12/2019

تفاعل عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات في محافظة دمياط شمال البلاد.

 وتصدر وسم السيسي قائمة الوسوم الأعلى تداولا في تويتر بمصر بأكثر من 6000 تغريدة.

وكانت أبرز التصريحات التي تداولها المغردون تصريح السيسي الذي قال فيه "معندكمش حلم؟ هي الناس بطلت تحلم؟ وتجري على حلمها؟ أنا بكلم المصريين كلهم"، "ووالله اللي بيحصل في مصر ما يخطر على بال حد".

السيسي قال أيضا إنه كان يحلم دوما بالقضاء على العشوائيات، وإنه حين أتيحت له الفرصة نفذ حلمه الذي كان يسعى إليه منذ صغره، الأمر الذي علق عليه البعض بأن ما يفعله السيسي هو سعي لمجد شخصي فقط.

أبرز التعليقات

 

https://twitter.com/AlyBnAli1/status/1201830051232321536?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

 

المصدر : الجزيرة
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