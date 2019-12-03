السودان: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع حريق مصنع السيراميك؟

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي سقوط قتلى وإصابة العشرات إثر اندلاع حريق نجم عن انفجار في مصنع للسيراميك بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وانتقد المغردون عدم تقيد المناطق الصناعية بتعليمات الأمان وعدم توفير معدات السلامة.

كما حذر آخرون من الاقتراب من مكان الحادث لاحتمال حدوث انفجارات أخرى.

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للسيراميك بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم إلى 23 قتيلا

الsafety في السودان صفر على الشمال

معظم المصانع والمؤسسات شغالين من غير مهندسين سلامة ودا ظهر الليلة في مصنع السيراميك

ربنا يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم — Hussam Awaad™ (@Hussam3waad) December 3, 2019

بيان الوزراء السوداني

مجلس الوزراء السوداني أعلن، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بحري، إلى 23 قتيلا، وإصابة أكثر من 130 مصابًا.

بيان صادر عن المجلس أشار إلى أن المصابين يتلقون العناية الطبية بمستشفيات بحري التعليمي، والدولي، والأمل، كما تم نقل عدد من الحالات إلى مستشفيات أم درمان والشرطة والبان جديد.

البيان لفت إلى أن وزارة الصحة، استنفرت كافة جهودها لمواجهة الموقف، وأطلقت نداءات للمواطنين، للتبرع بالدم، دون تفاصيل.

في وقت سابق الثلاثاء، أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" (نقابية غير حكومية)، أن عدد الوفيات بمستشفى بحري التعليمي ارتفع إلى 15 وفاة.

العميد حسن عبد الله مدير شرطة منطقة بحري في شمال الخرطوم قال إن الحريق شب بعد انفجار حاوية غاز أثناء تفريغ حمولتها داخل مصنع السيراميك.

تداول نشطاء مواقع التواصل صورا وفيديوهات للانفجار وللنيران وهي تلتهم المصنع

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، مناظر مؤلمة وتقشعر لها الأبدان بتعرض فيها الجزيرة مباشر الآن لجثث حريق مصنع السيراميك.

ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلطف بالمصابين.

لازم تتشكل لجنة تحقيق للحادث ويتحاسب أي زول مقصر في إجراءات السلامة.

يوم حزين جدا والله. 💔💔 — AHMED ✪ (@_ahmdfa) December 3, 2019