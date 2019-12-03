السودان: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع حريق مصنع السيراميك؟

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي سقوط قتلى وإصابة العشرات إثر اندلاع حريق نجم عن انفجار في مصنع للسيراميك بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وانتقد المغردون عدم تقيد المناطق الصناعية بتعليمات الأمان وعدم توفير معدات السلامة.
كما حذر آخرون من الاقتراب من مكان الحادث لاحتمال حدوث انفجارات أخرى.
الsafety في السودان صفر على الشمال
معظم المصانع والمؤسسات شغالين من غير مهندسين سلامة ودا ظهر الليلة في مصنع السيراميك
ربنا يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم
— Hussam Awaad™ (@Hussam3waad) December 3, 2019
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، مناظر مؤلمة وتقشعر لها الأبدان بتعرض فيها الجزيرة مباشر الآن لجثث حريق مصنع السيراميك.
ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلطف بالمصابين.
لازم تتشكل لجنة تحقيق للحادث ويتحاسب أي زول مقصر في إجراءات السلامة.
يوم حزين جدا والله. 💔💔
— AHMED ✪ (@_ahmdfa) December 3, 2019
يتضح فعلاً من حريق مصنع السيراميك اليوم وعدم الاهتمام بسلامة العاملين
الاولويه للمعدات وليس العمال
الاولويه للناتج الاجمالى وليس المنتجين
الاولويه للميزان التجارى وليس مشترى الزيت والبصل والطماطم.
يسقط خدم الراسمال
— OBAI (@Obauia) December 3, 2019