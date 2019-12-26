بينهم مرسي والسبسي وبن علي.. وفاة ستة رؤساء دول في 2019

توفي في عام 2019 ستة رؤساء دول بينهم ثلاثة قادة عرب، هم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والرئيسان التونسيان السابقان الباجي قايد السبسي وزين العابدين بن علي.

وشهد شهر سبتمبر/أيلول وحده، وفاة 4 رؤساء من القادة الستة، كما شهد الشهر ذاته وفاة عبدالله نجل الرئيس محمد مرسي، وسامي عبد الحميد عميد المسرح العراقي، ومقتل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي.

وبحسب حصاد العام الذي رصدته "ويكيبيديا" جاء الترتيب والمعلومات كالتالي:

17 يونيو/حزيران: وفاة الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية، محمد مرسي.

25 يوليو/تموز: وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

6 سبتمبر/أيلول: وفاة رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي.

11 سبتمبر/أيلول: وفاة الرئيس الثالث لإندونيسيا، يوسف حبيبي.

19 سبتمبر/أيلول: وفاة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

26 سبتمبر/أيلول: وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.

كما شهد عام 2019 وفاة 10 فنانين المصريين هم حسب الترتيب الزمني: سعيد عبدالغني، وجلال عيسى، وإسماعيل محمود، ومحمود الجندي، وناهد حسين، وعزت أبوعوف، وفاروق الفيشاوي، وهيثم أحمد زكي، ومحمد خيري وشعبان عبدالرحيم.

ورحل هذا العام كذلك، رئيس الحكومة السادسة للجمهورية السودانية بابكر عوض الله، والسياسي الجزائري عباسي مدني، وعبدالباسط الساروت منشد الثورة السورية وحارسها، والدبلوماسي المصري إبراهيم يسري، وأخيرًا رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح.