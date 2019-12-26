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تقارير|روسيا

بوتين: لدينا سفينة مجهزة لمد خط أنابيب "نورد ستريم 2"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
26/12/2019

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن لدى بلاده "سفينة متخصصة في مد خطوط الأنابيب" يمكنها استكمال بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يصل إلى ألمانيا، عقب عقوبات فرضتها واشنطن.

وبحسب صحيفة كوميرسانت اليومية نقلا عن مصادر فإن بوتين تحدث عن السفينة أمام تجمع لكبار رجال الأعمال في روسيا في وقت متأخر من يوم الأربعاء. وقال الرئيس الروسي بحسب الصحيفة إن مدة تنفيذ المشروع "ستطول" لعدة أشهر بسبب العقوبات.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات الأسبوع الماضي على خط الأنابيب نورد ستريم 2 الذي تهدف موسكو من خلاله إلى تجنب مرور غازها بأوكرانيا وزيادة إمدادات الغاز عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا وهي أكبر عميل للطاقة الروسية.

وعلقت شركة أولسيز السويسرية الهولندية، التي تعمل في مد خط الأنابيب باستخدام سفينتين هما بايونيرينج سبيريت وسوليتير، العمل لتجنب العقوبات الأمريكية.

وفي 2016، اشترت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم سفينة متخصصة في مد خطوط الأنابيب اسمها أكاديميك تشيرسكي لاستخدامها كملاذ أخير إذا أوقفت شركات أوربية العمل في نورد ستريم 2.

وقال مصدر في غازبروم إن متوسط سرعة تشيرسكي في مد خطوط الأنابيب أبطأ من بايونيرينج سبيريت لكنه لم يقدم تقديرا محددا.

ووفقا لبيانات رفينيتيف، فإن تشيرسكي راسية حاليا في ميناء ناخودكا الروسي على المحيط الهادي.

وقبل إعلان واشنطن عن عقوبات على الشركات التي تشيد نورد ستريم 2، قال مسؤولون روس إن خط الأنابيب سيعمل قبل منتصف عام 2020 أو قرب ذلك الموعد.

المصدر : رويترز
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