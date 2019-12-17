صحيفة إسرائيلية: الكونغرس رفض طلب تمويل مالي لـ "صفقة القرن"

رفض الكونغرس الأمريكي، طلبًا تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترمب، بتمويل مالي لدعم خطة ترمب لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن".

وفي مارس/آذار الماضي أرسل البيت الأبيض اقتراح الميزانية الخاص به إلى الكونغرس، بما في ذلك طلب للحصول على 175 مليون دولار لإنشاء صندوق التقدم الدبلوماسي.

وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض قال حينها إن هذا الصندوق ضروري في حالة التقدم نحو السلام الإقليمي، وإنه يمكن استثمار هذا المبلغ في مساعدة الفلسطينيين.

وبحسب الصحيفة أظهر طلب الميزانية أن الإدارة أرادت الحصول على أموال يتم تخصيصها، وتكون متاحة في حال تحسنت العلاقات مع الفلسطينيين. لكنها أشارت أن الكونغرس الأمريكي رفض، الإثنين، طلب الإدارة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة "يتضمن اتفاق الميزانية الذي توصل إليه قادة الكونغرس من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي نُشر الإثنين، رفضًا مباشرًا لهذا الطلب النقدي".

ونقلت هآرتس عن مصدر في الكونغرس، أن الرفض لم يكن بدافع السياسة، بل لاعتبارات الميزانية.

وقال المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة اسمه "لا أحد يعتقد أن خطة السلام هذه ستطرح في أي وقت قريب، فلماذا يُكرس لها المال؟ إذا أصبحت جادة، فسيجدون في البيت الأبيض الدعم لذلك. لن يقف أي شخص في الكونغرس في طريق خطة السلام إذا بدا أن لديها فرصة للنجاح".

تأجيل متكرر

أعلنت الإدارة الأمريكية مرارًا تأجيل الخطة خلال العام الجاري 2019 بانتظار تشكيل حكومة إسرائيلية، دون أن يكون من الواضح إن كانت ستُطرح بعد الانتخابات المقبلة في مارس آذار المقبل.

رفض فلسطيني

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرارًا في العامين الماضيين رفض الفلسطينيين للخطة، لأنها تُخرج القدس واللاجئين والحدود من طاولة التفاوض.

وأوقفت الإدارة الأمريكية خلال العامين الماضيين كل أشكال الدعم المالي للفلسطينيين بما في ذلك مشاريع البنى التحتية والمستشفيات في القدس الشرقية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

بدورها أوقفت القيادة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية بعد قرار ترمب، في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية الى المدينة.