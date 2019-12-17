أمريكا تطلب تفسيرا لتهديد تركيا بإغلاق قاعدتي إنجرليك وكورجيك

طالب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس الإثنين أنقرة بتقديم تفسير بشأن تهديدات بإغلاق قاعدتين عسكريتين استراتيجيتين تستخدمهما الولايات المتحدة في تركيا.

و كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد أول أمس الأحد بإغلاق قاعدتي إنجرليك وكورجيك، خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية موالية للحكومة. وتقع القاعدتان على الساحل الجنوبي الغربي لتركيا، قرب الحدود مع سوريا.

ويستخدم سلاح الجو الأمريكي قاعدة إنجرليك في إطار مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بينما تضم قاعدة كورجيك محطة رادار كبرى لحلف شمال الأطلسي.

وقال إسبر للصحفيين إنه سيكون بحاجة للتحدث إلى نظيره التركي خلوصي أكار "لفهم ما يعنونه حقا ومدى جديتهم في ذلك".

وأضاف "إذا كان الأتراك جادين بهذا الخصوص، فهم أولا دولة ذات سيادة … ولديهم الحق الطبيعي في استقبال أو عدم استقبال قواعد لحلف شمال الأطلسي أو لقوات أجنبية".

جاءت تصريحات إسبر خلال عودته جوًا من بلجيكا حيث حضر مراسم الذكرى الـ 75 لمعركة الأردين.

وقال "أعتقد أنها تصبح مسألة متعلقة بالحلف، التزامهم بالحلف، إذا كانوا حقا جادين فيما يقولونه".

وعبر إسبر أيضًا عن خيبة أمله من الاتجاه الذي تسلكه تركيا على ما يبدو، في ابتعادها عن حلف شمال الأطلسي وتقربها من روسيا.

عقوبات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها صواريخ روسية من نوع إس-400 على الرغم من تحذيرات واشنطن من عواقب هذا الأمر.

وفي الأشهر الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الدولتين المنضويتين في حلف شمال الأطلسي على خلفية شن تركيا هجوما على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

والأربعاء الماضي، تبنّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون يدعمه الحزبان الجمهوري والديموقراطي، يفرض عقوبات قاسية على تركيا ومسؤوليها على خلفية صفقة شراء صواريخ إس-400 والهجوم على شمال سوريا.