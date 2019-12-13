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شاهد: شقيقة "شهيد عطبرة" تروي تفاصيل مقتله

شقيقة القتيل السوداني طارق أحمد
شقيقة القتيل السوداني طارق أحمد
13/12/2019

روت شقيقة القتيل السوداني طارق أحمد في مشهد مؤثر لـ"الجزيرة مباشر" تفاصيل يوم مقتله إبان الأيام الأولى للثورة السودانية.

وقالت شقيقته إنه كان دائم الخروج في المظاهرات منذ أول يوم لانطلاقها في التاسع عشر من ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وقتل طارق وهو طالب بكلية الهندسة، المستوى الخامس جامعة وادي النيل، يوم 21 من ديسمبر/كانون أول 2018 برصاص قوات الأمن.

وأشارت شقيقته إلى أنه والده طلب منه أكثر من مرة عدم الخروج في التظاهرات إلا أنه أكد لهم سلمية الثورة.

واتهمت شقيقته جهاز أمن مدينة عطبرة بالمسؤولية عن مقتل أخيها بعد استهدافه بالرصاص الحي مشيرة إلى 4 عناصر أمنية متهمون بالقتل.

وطالبت شقيقة طارق النائب العام الجديد برفع الحصانة عنهم كي تتم محاكمتهم.

 

وعزلت قيادة الجيش السوداني في 11 من أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان في 21 من أغسطس/ آب، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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