شاهد: تدريبات "التماسيح" لمشاة البحرية التركية

نشرت وكالة الأناضول مقطعا مصورا لتدريبات تجريها قوات مشاة البحرية التركية في مقر قيادتها المعروف بـ "عش التمساح" في ولاية إزمير.

وأظهر المقطع الذي نشرته "الأناضول" عملية استيلاء قوات مشاة البحرية، التي تعرف بـ "التماسيح"، على إحدى السفن المستهدفة.

وتضمن التدريب انتقال فريق من القوات عبر زوارق سريعة ثم الصعود إلى السفينة فيما كان فريق آخر يهبط على ظهر السفينة من إحدى المروحيات.

وبعد تأمين محاور الانطلاق والمناطق الآمنة الواجب اتباعها من أجل السيطرة على السفينة المستهدفة، ونقاط التقاء الفريق، صعد فريق مشاة البحرية على متن السفينة بواسطة ما يعرف باسم "صليب الشيطان"، من أجل السيطرة على غرفة المحرك.

وأثناء العملية، هبط الفريق المجوقل على ظهر السفينة باستخدام تقنيات الحزام الحر والحزام الجبلي المتحكم به بواسطة الحبل المرسل من المروحية.

وسيطر الفريق المجوقل على النقاط المحددة كمناطق آمنة، ونقاط التجمع على سطح السفينة، ثم سيطر على غرفة المحرك والبحارة، وتفتيش المقصورات الداخلية والخارجية للسفينة المستهدفة والسيطرة عليها.

وقامت القوات بتأمين عدة نقاط محددة داخل السفينة ثم السيطرة على مقصورة القيادة.

مشاة البحرية التركية

تحت شعار "مستعدون دائمًا"، تواصل قوات مشاة البحرية التركية إجراء تدريباتها وتنفيذ مهامها داخل وخارج البلاد.

وعبر تاريخها، شاركت قوات مشاة البحرية البرمائية، في عمليات الإنزال البحري التي نفذها الجيش التركي في جزيرة قبرص في إطار عملية السلام العسكرية بالجزيرة العام 1974.

وتشارك قوات مشاة البحرية البرمائية في عديد من المهام الحيوية والعمليات العسكرية والأمنية التي تنفذها القوات المسلحة التركية في سوريا.

ويناط بمشاة البحرية البرمائية التركية تنفيذ مهام تهدف لحماية المياه الإقليمية التركية في البحر الأسود وبحار إيجة، ومرمرة، والمتوسط. وكذلك حماية المصالح القومية والجيوستراتيجية لتركيا ما وراء البحار.