نيويورك تايمز: لماذا نتساهل مع الأموال السعودية في التكنولوجيا؟

"ربما توظف السعودية عددًا من الجواسيس على تويتر، ومع ذلك يستثمر السعوديون في شركات التكنولوجيا الأمريكية. متى نتعلم؟". سؤال طرحته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتتساءل كاتبة المقال كارا سويشر: هل أنت فقير لدرجة أن المال هاجسك الوحيد؟ دار هذا السؤال في خاطري عندما رأيت قسمين من أخبار التكنولوجيا يتعلقان بالسعودية هذا الأسبوع.

أو بالأحرى أخبار تتعلق بالحاكم الفعلي للبلاد والمستثمر على تويتر، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي أمر -على الأرجح- بقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي؛ إنه "السفاح البلطجي".

التجسس على المعارضين

النيابة العامة اتهمت اثنين من موظفي تويتر السابقين بالتورط في التجسس على معارضي الحكومة السعودية، وذلك بالتنسيق مع مقربين من ولي العهد السعودي.

في حديثه لصحيفة واشنطن بوست، قال محامي الولايات المتحدة لمنطقة شمال كاليفورنيا، ديفيد أندرسون: تزعم هذه الشكوى الجنائية الحالية أن عملاء سعوديين استغلوا أنظمة تويتر الداخلية للحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين معروفين وآلاف آخرين من مستخدمي تويتر.

أندرسون: لن نسمح لشركات التكنولوجيا الأمريكية أن تصبح أداة قمع في أيدي الحكومات الأجنبية.

لكن ما يجري فعليًا استغلال حكومة أجنبية للأدوات الرقمية الأمريكية؛ فتخرس الأصوات المعارضة وتتوسل إلى ذلك بالتكنولوجيا الأمريكية، ما يخالف القانون الأمريكي ويقوض ثقة المجتمعات بالولايات المتحدة.

تشير قصة التجسس على حسابات المعارضين إلى صعوبة الخصوصية وإدارة منصات التواصل الاجتماعي على المستويين الداخلي والخارجي، ويؤكد تعرض تلك المنصات لأنواع من الضغوط والتحديات غير النزيهة.

حظر الإعلانات السياسية

في 30 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن رئيس تويتر التنفيذي والمؤسس المشارك، جاك دورسي، حظر نشر الإعلانات السياسية داخل الولايات المتحدة وخارجها، على أن يجري التنفيذ اعتبارًا من 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكنه لم يستبعد إلغاء هذا الحظر في المستقبل.

تعتمد شركة تويتر -كغيرها من شركات التقنية العملاقة- على قوة تقنية تؤهلها للتعامل مع الجواسيس السعوديين، وعدم تفعيل هذه التقنيات وصولًا إلى المستوى المطلوب على صعيد الخصوصية والأمان سيضر بسمعة الشركة وثقة العملاء بها وكذلك حجم التعامل معها.

بالنظر إلى المغريات غير المحدودة من الحكومات الأجنبية وغيرها، فقد يكون من المستحيل الحجب الكامل للمعلومات عن هذه الأنظمة، لكن من المتوقع زيادة فحص العاملين في مجال التكنولوجيا والتدقيق الفيدرالي.

1/4 #FBI San Francisco is seeking Ali Alzabarah (https://t.co/DbJ5RvefJu)and Ahmed Almutairi (https://t.co/Hg0xEfJE2i) for allegedly acting as unregistered agents of a foreign government pic.twitter.com/ZMUE0nYFvK — FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) November 7, 2019

المتهمون بالتجسس لصالح الرياض

أحد الموظفين السابقين المتهمين، أحمد أبو عمو، مواطن أمريكي وعمل مديرًا لشراكات إعلامية، وتتهمه الشكوى المقدمة ضده بالتجسس على ثلاثة حسابات لسعوديين معارضين، فضلًا عن تقديم فواتير مزيفة والحصول على مبالغ نقدية وساعة ثمينة.

المتهم الأول في القضية، مواطن سعودي يدعى علي الزبارة، عمل في تويتر مديرًا لموثوقية الموقع، ومتهم بالتسلل إلى أكثر من 6000 حساب بتكليف من كبار المسؤولين في المملكة الذين تربطهم صلات قوية بولي العهد.

هذا الأسبوع، أشار تويتر إلى قصر الوصول إلى المعلومات الحساسة على "مجموعة محدودة من الموظفين المدربين"، ومع ذلك فإنه لا يزال مسؤولًا عن حماية بيانات من يتعرضون لمخاطر ملاحقة السلطة لهم.

الأموال السعودية تتوغل