نيويورك تايمز: لماذا نتساهل مع الأموال السعودية في التكنولوجيا؟

"ربما توظف السعودية عددًا من الجواسيس على تويتر، ومع ذلك يستثمر السعوديون في شركات التكنولوجيا الأمريكية. متى نتعلم؟". سؤال طرحته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتتساءل كاتبة المقال كارا سويشر: هل أنت فقير لدرجة أن المال هاجسك الوحيد؟ دار هذا السؤال في خاطري عندما رأيت قسمين من أخبار التكنولوجيا يتعلقان بالسعودية هذا الأسبوع.

أو بالأحرى أخبار تتعلق بالحاكم الفعلي للبلاد والمستثمر على تويتر، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي أمر -على الأرجح- بقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي؛ إنه "السفاح البلطجي".

1/4 #FBI San Francisco is seeking Ali Alzabarah (https://t.co/DbJ5RvefJu)and Ahmed Almutairi (https://t.co/Hg0xEfJE2i) for allegedly acting as unregistered agents of a foreign government pic.twitter.com/ZMUE0nYFvK

— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) November 7, 2019