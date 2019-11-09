القصة الكاملة لعملية التجسس السعودية داخل تويتر (2)

وجه المدعي العام في المقاطعة الشمالية بكاليفورنيا لائحة اتهام ضد 3 أشخاص بينهم سعوديان، تشمل اتهامات بالعمل كوكلاء قانونيين لحكومة أجنبية من دون إخطار الجهات الأمريكية.

وتضمنت الاتهامات الحصول على معلومات سرية تتعلق بحسابات مستخدمي تويتر في مخالفة لقواعد العمل بالشركة، وذلك خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 حتى مايو/ أيار 2015.

كما تضمنت اتهام أحد الجناة بتزوير وثائق أثناء إجراء تحقيقات رسمية، وتطرقت إلى دور أحد أمراء الأسرة السعودية الحاكمة في القضية، ومدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من دون ذكر اسمه، وهو (بدر العساكر).

كيف تم تجنيد علي الزبارة؟

أثناء عمل (علي الزبارة) كمهندس تدقيق في شركة تويتر الرئيسي بكاليفورنيا خلال الفترة من أغسطس 2013 إلى ديسمبر 2015، تلقى في 16 فبراير 2015 مكالمة هاتفية من أحمد المطيري مدير شركة التسويق السعودية التي تشرف على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لبعض أبرز أعضاء العائلة المالكة السعودية، ومن ضمنهم ولي العهد محمد بن سلمان.

أعقب المكالمة ترتيب لقاء بين الرجلين، حيث قال المطيري للزبارة أنه السعودي الوحيد الذي يعمل في شركة تويتر، واستفسر منه عن إجراءات توثيق الحسابات على موقع تويتر.

في 12 مايو 2015، سافر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي بدر العساكر إلى واشنطن، بينما سافر الزبارة من كاليفورنيا إلى واشنطن، ورتب أحمد المطيري لقاء جمع بين العساكر والزبارة وفقًا لرسائل عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في الحاسب الشخصي للزبارة موجهة إلى زوجته.

بعد أسبوع فقط من لقاء الزبارة مع بدر العساكر، بدأ لأول مرة عقب عودته لمقر عمله في شركة تويتر بسان فرانسيسكو بكاليفورنيا في التسلل إلى البيانات السرية الخاصة بمستخدمي تويتر، رغم أن وظيفة الزبارة كمهندس توثيق تتركز على المساعدة في الحفاظ على تشغيل الموقع، لا الوصول إلى حسابات المستخدمين الفردية.

الدخول إلى البيانات الخاصة

خلال الفترة من 21 مايو/آيار 2015 حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 دخل الزبارة دون تفويض من تويتر إلى البيانات الخاصة لأكثر من 6000 شخص من مستخدمي التطبيق، ومن بينها 33 حساب قدمت السلطات السعودية طلبات إلى شركة تويتر للكشف عن بياناتهم.

بعض تلك الطلبات استجابت لها شركة تويتر، فقدمت معلومات للسعودية بموجب طلبات الإفصاح في حالات الطوارئ تتضمن التالي:

ملف الحساب: ويتضمن تاريخ ووقت إنشاء الحساب، وتاريخ آخر تعديل للبيانات، وعنوان البريد الإلكتروني للمستخدم، والتطبيق المستخدم لإنشاء الحساب، واسم المستخدم، والمنطقة التي يستعمل المستخدم منها (إذا حدد المستخدم ذلك). ملف IP: يتضمن عنوان IP، وبيانات جلسات دخول الحساب خلال آخر 48 ساعة، إضافة إلى ملف الجهاز، ويتضمن نوع الجهاز المستخدم في دخول الحساب، ووقت الدخول، ورقم هاتف التحقق من الحساب.

استجابة شركة تويتر بشكل جزئي لم تلبِ طموحات الحكومة السعودية، ومن ثم استمر الزبارة في تنفيذ عملياته التجسسية، وفي عام 2015 تسلل مرتين إلى بيانات حساب معارض سعودي شهير مقيم بكندا (يُرجح أنه عمر عبد العزيز).

في 27 و28 سبتمبر/أيلول 2015، تسلل الزبارة إلى بيانات أحد مستخدمي تويتر عقب تلقيه اتصالا من بدر العساكر، وفي اليوم التالي تعرض الحساب المذكور لعملية اختراق وقرصنة.

في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أرسل الزبارة رسالة إلى بدر العساكر قال فيها "اليوم، أصبحت رسميًا عضوًا في الفريق الفني في تويتر.. هذا هو المستوى الخامس من أصل ستة مستويات للمهندسين في شركات وادي السيليكون.. سعادتي لا يمكن تصورها، وأردت أن أطلعكم على هذه الأخبار السارة".

الزبارة: أشكركم على دعمكم لي، بقدر ما أنا سعيد بهذا المنصب، فأنا أكثر سعادة وفخورا بعملي معك، وفقًا لنصيحتك السابقة، لن أعلن الخبر عبر حسابي على تويتر إلا بعد أن تعطيني الإذن.

1/4 #FBI San Francisco is seeking Ali Alzabarah (https://t.co/DbJ5RvefJu)and Ahmed Almutairi (https://t.co/Hg0xEfJE2i) for allegedly acting as unregistered agents of a foreign government pic.twitter.com/ZMUE0nYFvK — FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) November 7, 2019

مكتب التحقيقات الفيدرالي يفحص ويرصد

لاحظ مكتب التحقيقات الفيدرالي دخول الزبارة المتكرر على بيانات حسابات بعض المعارضين السعوديين للأسرة المالكة، وتحديده لعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم، وعناوين بروتوكول الإنترنت الخاص بهم (IP) فور تلقيه اتصالات من المطيري وبدر العساكر.

عقب استئذان القضاء، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي فحصًا للبريد الإلكتروني الخاص ببدر العساكر حيث تبين أنه في 6 يونيو/حزيران 2015 كتب ملاحظة في بريده الإلكتروني تتضمن معلومات عن أربعة مستخدمين لتويتر قام الزبارة في نفس اليوم بالحصول على بياناتهم الخاصة.

أحد هؤلاء الأربعة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، ولا يقيم بالسعودية إنما يتنقل بين العراق وتركيا، ويستخدم هاتف آيفون، وآخر يقيم بتركيا.

بناء على سجلات الجمارك وحرس الحدود الأمريكي، فقد سافر الزبارة من الولايات المتحدة إلى السعودية في 11 يوليو/تموز 2015، وعاد في 14 أغسطس/آب 2015. وخلال فترة الإجازة الشخصية تم رصد اتصال الزبارة عبر جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بتويتر عبر شبكات شركة المطيري في السعودية.

التحقيق مع علي الزبارة .. وهروبه

في 2 ديسمبر/كانون الأول 2015، واجهت شركة تويتر الزبارة بدخوله غير المصرح به إلى البيانات الخاصة لمستخدمي تطبيق الشركة، فاعترف بدخوله إلى معلومات حسابات المستخدمين دون إذن، لكنه ذكر أنه فعل ذلك بدافع الفضول.

عقب انتهاء التحقيق الداخلي تم إعطاء إجازة إدارية للزبارة، وتم التحفظ على جهاز الحاسب الخاص به في مبنى تويتر، وفور انتهاء التحقيق اتصل الزبارة بالمطيري وشخص آخر، لمساعدته في الفرار من الولايات المتحدة بحلول اليوم التالي.

في الساعة السابعة من صباح يوم 3 ديسمبر/كانون الأول 2015، استقل الزبارة وزوجته وابنته رحلة من مطار سان فرانسيسكو الدولي وتوجهوا إلى السعودية، وأثناء انتظار الزبارة في الترانزيت بمطار لوس أنجلوس تواصل 3 مرات مع القنصل السعودي في لوس أنجلوس.

في مساء يوم 3 ديسمبر/كانون الأول، تلقى موقع تويتر رسالة بالبريد الإلكتروني من الزبارة تفيد بأنه مستقيل من عمله في الشركة، وفي غضون شهر واحد من وصول الزبارة للسعودية، بدأ في استخدام عنوان بريد إلكتروني خاص بمؤسسة خيرية يشغل بدر العساكر منصب الأمين العام لها.

وفقًا لتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي تبين أن الزبارة انتقل للعمل مع المطيري وأشخاص آخرين ضمن فريق بالسعودية يختص بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

عقب انتهاء التحقيقات أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مذكرتي اعتقال بحق علي الزبارة وأحمد المطيري.

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