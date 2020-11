القصة الكاملة لعملية التجسس السعودية داخل تويتر (2)

وجه المدعي العام في المقاطعة الشمالية بكاليفورنيا لائحة اتهام ضد 3 أشخاص بينهم سعوديان، تشمل اتهامات بالعمل كوكلاء قانونيين لحكومة أجنبية من دون إخطار الجهات الأمريكية.

وتضمنت الاتهامات الحصول على معلومات سرية تتعلق بحسابات مستخدمي تويتر في مخالفة لقواعد العمل بالشركة، وذلك خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 حتى مايو/ أيار 2015.

كما تضمنت اتهام أحد الجناة بتزوير وثائق أثناء إجراء تحقيقات رسمية، وتطرقت إلى دور أحد أمراء الأسرة السعودية الحاكمة في القضية، ومدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من دون ذكر اسمه، وهو (بدر العساكر).

1/4 #FBI San Francisco is seeking Ali Alzabarah (https://t.co/DbJ5RvefJu)and Ahmed Almutairi (https://t.co/Hg0xEfJE2i) for allegedly acting as unregistered agents of a foreign government pic.twitter.com/ZMUE0nYFvK

