إسرائيل تنشئ خط غاز لأوربا.. ابتزاز أم لخطف الحلم المصري؟

أبدى مصدر في وزارة البترول المصرية، ودبلوماسي مصري سابق، استغرابهما من أنباء الإعلان عن سعي تل أبيب لتشييد خط بحري لنقل الغاز إلى أوربا.

سعي إسرائيلي

قصة الخط الإسرائيلي

Israel, Cyprus, Greece and Italy agree on $7b. East Med gas pipeline to Europe | The Times of Israel https://t.co/8cWMHfHPWx

— US-Italy Forum (@USITA_forum) November 24, 2018