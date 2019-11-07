مخاطر تهدد معرض إكسبو 2020 في دبي

يعمل عشرات الآلاف على بناء مدينة جديدة تتكلف 7 مليارات دولار في صحراء دبي استعدادا لمعرض إكسبو الدولي الذي ستستضيفه الإمارة من 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى 10 أبريل/نيسان 2021.

يواجه المعرض حسب تقرير نشرته وكالة أسوشييتدبرس مؤخرا مخاطر تهدد نجاحه نظرا للتوتر السياسي والعسكري الذي يشهده الخليج العربي فضلا عن تعثر سوق العقارات في دبي بالتوازي مع المشاكل التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

ما هو معرض إكسبو؟

هو معرض عالمي يقام حاليا كل خمس سنوات، ويحتفي بالابتكارات والاختراعات الحديثة.

انعقدت أول نسخة من معرض إكسبو في حديقة هايد بارك في العاصمة البريطانية لندن عام 1851، بينما عُقدت أول نسخة منه على الأراضي الأمريكية في عام 1876 حيث شهدت عرض أول جهاز هاتف، وأول آلة كاتبة تجارية.

شهد معرض إكسبو 1889 المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، افتتاح برج إيفل الذي تم تشييده خصيصاً ليكون مدخلاً للمعرض.

فيما شهد معرض بوفالو 1901 المنعقد بالولايات المتحدة عرض أول جهاز أشعة سينية، وشهد معرض نيويورك 1939 عرض أول جهاز تلفزيون تجاري.

وانعقدت آخر نسخة من المعرض في عام 2015 بمدينة ميلانو الإيطالية.

ولم ينعقد المعرض في أي دولة عربية سابقا، حيث تمثل استضافة دبي له أول نسخة من نوعها في المنطقة العربية.

يشرف "المكتب الدولي للمعارض" على معارض "إكسبو" منذ عام 1928، وهو مكتب يضم في عضويته 161 دولة، وهو مسؤول عن تنظيم ووضع الجداول الزمنية للمعارض الدولية، وملفات الاستضافة، وعملية اختيار الدول المضيفة.

وتشارك في معارض "إكسبو" العديد من الدول، والهيئات الدولية، والشركات، ومنظمات المجتمع المدني من كافة أنحاء العالم.

إكسبو دبي 2020 بين الآمال والمخاوف