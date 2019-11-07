سوخوي 35 إس.. الفارس المدرع (1)

باستثناء المقاتلة "سو-57″؛ تعد المقاتلة الروسية "سو-35 إس" واحدة من أكثر المقاتلات الروسية تطورا، وهي من بين الأسطول الجوي الروسي الموجود بقاعدة حميميم الجوية بسوريا.
سوخوي 35 إس.. الفارس المدرع (2)
تظهر مواصفات وقدرات سو-35 إس بشكل أوضح إذا ما قورنت بمقاتلة مثل إف-35 الأمريكية التي تعد مقاتلة من الجيل الخامس وأعلى ما وصلت إليه التكنولوجيا الجوية الأمريكية.
|
أوجه المقارنة
|
سو-35 إس
|
إف-35
|
الشركة المصنعة
|
روستيخ
|
لوكهيد مارتن
|
الطلعة الجوية الأولى
|
في فبراير / شباط عام 2008
|
في أكتوبر / تشرين الأول عام 2000
|
الدول التي تمتلكها حاليا
|
روسيا والصين
|
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا والنرويج وإيطاليا وإسرائيل
|
ارتفاع التحليق بالكيلومتر
|
18
|
20
|
الوزن الأقصى عند الإقلاع بالكيلوغرامات
|
34500
|
31751
|
وزن المقاتلة فارغة بالكيلوغرامات
|
19000
|
13290
|
أقصى حمولة للأسلحة والذخائر بالكيلوغرامات
|
8000
|
8160
|
وزن الوقود في الخزانات الداخلية بالكيلوغرامات
|
11500
|
8278
|
مدى العمل القتالي بالكيلو متر
|
1600
|
1093
|
الطول بالأمتار
|
21,9
|
15,7
|
الارتفاع بالأمتار
|
5,9
|
4,38
|
عرض الجناح بالأمتار
|
14.75
|
10,7
|
مساحة الجناح بالأمتار المربعة
|
62.2
|
42,7
|
عدد أفراد الطاقم
|
1
|
1
|
السرعة القصوى بالكيلومترات في الساعة
|
2500
|
1931
|
سرعة الصعود بالأمتار في الثانية
|
280
|
200
|
المدى الأقصى بالكيلو متر
|
3600
ممكن أن يصل إلى 4500 كم باستخدام خزاني الوقود المعلقين تحت الجناح
|
2200
|
عدد المحركات
|
2
|
1
|
تكلفة ساعة الطيران
|
36 ألف دولار
|
43 ألف دولار
|
سعر الطائرة الواحدة
|
من 50 إلى 70 مليون دولار
|
من 94 إلى 122 مليون دولار
|
إمكانية الإقلاع العمودي
|
لا توجد
|
توجد
|
تكنولوجيا التخفي الشبحية
|
لا توجد
|
توجد
|
الرادارات وأجهزة الإنذار
|
– أنظمة استشعار للتحذير من هجوم صاروخي، مثبتة بعدة أماكن على متن الطائرة.
– جهاز إنذار التلوث الإشعاعي طراز "إل-35-150".
– رادار لاكتشاف وتعقب الأهداف طراز "أو إل إس-35".
– رادار حديث ذو الهوائي المتحكم في طوره طراز "إن 35 إربيس",
– نظام لمواجهة الموجات الإلكترونية، مثبت على الأجنحة.
|
– جهاز بصري إلكتروني طراز ANAAQ-37.
– كاميرا شعاعية دقيقة متعددة الاتجاهات طراز CCD-TV.
– رادار متعدد المهام ذو الهوائي الفعال المتحكم في طروه من الجيل الثاتي طراز ANAPG-81.
– جهاز تشويش انفرادي طراز ANASQ-239.
|
نقاط تعليق الصواريخ
|
12
|
10
|
التسليح
|
– مدفع "غي شي 30-1" عيار 30مم.
– صاروخ جو-جو متوسط المدى طراز "إر في في إس دي".
– صاروخ متوسط المدى طراز "ار 27أ بي 1/ أ تي 1".
– صاروخ متوسط المدى طراز "ار-27أ بي1.
– صاروخ جو-جو قصير المدى طراز "ار-73".
– صاروخ جو-سطح تكتيكي موجه متوسط المدى.
– صاروخ منخفض الارتفاع سرعته أقل من سرعة الصوت مضاد للسفن من طراز X-35U.
– صاروخ جو-سطح متوسط المدى طراز X-59M.
– صاروخ عالي الدقة جو-سطح طراز X-29T.
– صاروخ موجه ذو رأس التوجيه الذاتي الراداري الفعال طراز X-59MK.
– صاروخ غير موجه طراز إس-25.
– صاروخ غير موجه عيار 80 مم طراز إس-8.
– قنبلة جوية موجهة زنة 500 كغم طراز كاب-500.
– قنبلة جوية موجهة ذاتيا ليزريا / تليفزيونيا زنة 1500 كغم طراز كاب-1500.
|
– مدفع مندمج ذو أربع مواسير عيار 25مم طراز GAU-22A.
– صاروخ جو-جو موجه ذاتيا بالأشعة تحت الحمراء طراز AIM-9X.
– صاروخ جو-جو متوسط المدى لكافة الظروف الجوية طراز AIM-120 CD AMRAAM.
– صاروخ جو-أرض موجه ذاتيا طراز بريمستون.
– صاروخ جو-سطح كروز ذو الدقة العالية طراز AGM-158 JASSM.
– صاروخ كروز طراز ستورم شادو.
– قنابل جوية موجهة باستخدام نظام التوجيه "GBU 38" و"GBU 32" و"GBU 31" لكافة الظروف الجوية.
– قنبلة جوية شديدة الانفجار موجهة ليزريا بدقة التوجيه "GBU 16" و"GBU 12".
– قنبلة الدقة العالية الموجهة صغيرة القطر طراز SDB-I.
– قنبلة جوية تكتيكية منزلقة موجهة طراز AGM-154 AC.
– قنبلة جوية موجهة زنة 2000 رطل من طرازي GBU-24 AB Paveway III وGBU-10 Paveway II.
– قنبلة جوية طراز "مارك 82 و83 و84".
– قنبلة انشطارية حرة طراز GBU-100.