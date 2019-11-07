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سوخوي 35 إس.. الفارس المدرع (1)

مقاتلات سوخوي 35 الروسية
مقاتلات سوخوي 35 الروسية
7/11/2019

باستثناء المقاتلة "سو-57″؛ تعد المقاتلة الروسية "سو-35 إس" واحدة من أكثر المقاتلات الروسية تطورا، وهي من بين الأسطول الجوي الروسي الموجود بقاعدة حميميم الجوية بسوريا.

مقاتلة متطورة
  • سو-35 إس مقاتلة متعددة المهام، وتعد تحديثا فائق التطور للمقاتلة سو-27 الموروثة من الحقبة السوفيتية.
  • تتميز بمواصفات فائقة، ويعتبرها الغرب من أكثر المقاتلات تطورا، ويطلق عليها بعض الخبراء العسكريين لقب "الفارس المدرع".
  • مقاتلة من الجيل الرابع ولكن بمسمى فريد يطلق عليه (الجيل الرابع++)، حيث لا تختلف مواصفاتها عن مواصفات مقاتلات الجيل الخامس إلا قليلا، بما في ذلك عدم امتلاكها تكنولوجيا التخفي الشبحية.
  • أكد إیغور كوروتشینكو، الخبیر العسكري الروسي ومدیر مركز التحلیل العالمي لتجارة السلاح، أنه على الرغم من كون سو-35 إس جیلا رابعا، إلا أنھا تتمتع بمجموعة واسعة ومتطورة من الأسلحة الموجھة تجعل منھا طائرة تمتلك مواصفات الجیل الخامس.
  • سو-35 إس مقاتلة ذات إطار جديد خفيف الوزن، وتمتلك قدرة توجيه ثلاثي الأبعاد، وبها "إلكترونيات على متن الطائرات" على درجة عالية من التطور، كما تتمتع بأجنحة تسلح أكثر اتساعا، وتحمل صواريخ جو-جو وصواريخ جو-أرض وصواريخ مضادة للسفن والغواصات.
  • لديها قدرة فائقة على المناورة، بما في ذلك القيام بالحركة الجوية (بلينتشيك) بالدوران 360 درجة في المستوى الأفقي دون فقدان السرعة، كما لديها قدرة تحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت بدون حارق لاحق.
  • قامت بأول طلعاتها الجوية في فبراير/ شباط عام 2008، ولكنها دخلت طور الإنتاج المتسلسل عام 2010، ودخلت الخدمة الرسمية بالقوات الجوية الروسية عام 2014.
  • تمتلك القوات الجوية الروسية منها أكثر من 68 مقاتلة، ويوجد عدد منها بقاعدة حميميم بسوريا.
  • دخلت الخدمة فعليا في كل من روسيا والصين، وهناك العديد من الدول في طور التعاقد على شراء أعداد منها، بما في ذلك تركيا ومصر.

سوخوي 35 إس.. الفارس المدرع (2)

مواصفات سو-35 إس

تظهر مواصفات وقدرات سو-35 إس بشكل أوضح إذا ما قورنت بمقاتلة مثل إف-35 الأمريكية التي تعد مقاتلة من الجيل الخامس وأعلى ما وصلت إليه التكنولوجيا الجوية الأمريكية.

أوجه المقارنة

سو-35 إس

        إف-35

الشركة المصنعة

روستيخ

لوكهيد مارتن

الطلعة الجوية الأولى

في فبراير / شباط عام 2008

في أكتوبر / تشرين الأول عام 2000

الدول التي تمتلكها حاليا

روسيا والصين

الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا والنرويج وإيطاليا وإسرائيل

ارتفاع التحليق بالكيلومتر

18

20

الوزن الأقصى عند الإقلاع بالكيلوغرامات

34500

31751

وزن المقاتلة فارغة بالكيلوغرامات

19000

13290

أقصى حمولة للأسلحة والذخائر بالكيلوغرامات

8000

8160

وزن الوقود في الخزانات الداخلية بالكيلوغرامات

11500

8278

مدى العمل القتالي بالكيلو متر

1600

1093

الطول بالأمتار

21,9

15,7

الارتفاع بالأمتار

5,9

4,38

عرض الجناح بالأمتار

14.75

10,7

مساحة الجناح بالأمتار المربعة

62.2

42,7

عدد أفراد الطاقم

1

1

السرعة القصوى بالكيلومترات في الساعة

2500

1931

سرعة الصعود بالأمتار في الثانية

280

200

المدى الأقصى بالكيلو متر

3600

ممكن أن يصل إلى 4500 كم باستخدام خزاني الوقود المعلقين تحت الجناح

2200

عدد المحركات

2

1

تكلفة ساعة الطيران

36 ألف دولار

43 ألف دولار

سعر الطائرة الواحدة

من 50 إلى 70 مليون دولار

من 94 إلى 122 مليون دولار

إمكانية الإقلاع العمودي

لا توجد

توجد

تكنولوجيا التخفي الشبحية

لا توجد

توجد

الرادارات وأجهزة الإنذار

– أنظمة استشعار للتحذير من هجوم صاروخي، مثبتة بعدة أماكن على متن الطائرة.

– جهاز إنذار التلوث الإشعاعي طراز "إل-35-150".

– رادار لاكتشاف وتعقب الأهداف طراز "أو إل إس-35".

– رادار حديث ذو الهوائي المتحكم في طوره طراز "إن 35 إربيس",

– نظام لمواجهة الموجات الإلكترونية، مثبت على الأجنحة.

– جهاز بصري إلكتروني طراز ANAAQ-37.

– كاميرا شعاعية دقيقة متعددة الاتجاهات طراز CCD-TV.

– رادار متعدد المهام ذو الهوائي الفعال المتحكم في طروه من الجيل الثاتي طراز ANAPG-81.

– جهاز تشويش انفرادي طراز ANASQ-239.

نقاط تعليق الصواريخ

12

10

التسليح

– مدفع "غي شي 30-1" عيار 30مم.

– صاروخ جو-جو متوسط المدى طراز "إر في في إس دي".

– صاروخ متوسط المدى طراز "ار 27أ بي 1/ أ تي 1".

– صاروخ متوسط المدى طراز "ار-27أ بي1.

– صاروخ جو-جو قصير المدى طراز "ار-73".

– صاروخ جو-سطح تكتيكي موجه متوسط المدى.

– صاروخ منخفض الارتفاع سرعته أقل من سرعة الصوت مضاد للسفن من طراز X-35U.

– صاروخ جو-سطح متوسط المدى طراز X-59M.

– صاروخ عالي الدقة جو-سطح طراز X-29T.

– صاروخ موجه ذو رأس التوجيه الذاتي الراداري الفعال طراز X-59MK.

– صاروخ غير موجه طراز إس-25.

– صاروخ غير موجه عيار 80 مم طراز إس-8.

– قنبلة جوية موجهة زنة 500 كغم طراز كاب-500.

– قنبلة جوية موجهة ذاتيا ليزريا / تليفزيونيا زنة 1500 كغم طراز كاب-1500.

– مدفع مندمج ذو أربع مواسير عيار 25مم طراز GAU-22A.

– صاروخ جو-جو موجه ذاتيا بالأشعة تحت الحمراء طراز AIM-9X.

– صاروخ جو-جو متوسط المدى لكافة الظروف الجوية طراز AIM-120 CD AMRAAM.

– صاروخ جو-أرض موجه ذاتيا طراز بريمستون.

– صاروخ جو-سطح كروز ذو الدقة العالية طراز AGM-158 JASSM.

– صاروخ كروز طراز ستورم شادو.

– قنابل جوية موجهة باستخدام نظام التوجيه "GBU 38" و"GBU 32" و"GBU 31" لكافة الظروف الجوية.

– قنبلة جوية شديدة الانفجار موجهة ليزريا بدقة التوجيه "GBU 16" و"GBU 12".

– قنبلة الدقة العالية الموجهة صغيرة القطر طراز SDB-I.

– قنبلة جوية تكتيكية منزلقة موجهة طراز AGM-154 AC.

– قنبلة جوية موجهة زنة 2000 رطل من طرازي GBU-24 AB Paveway III وGBU-10 Paveway II.

– قنبلة جوية طراز "مارك 82 و83 و84".

– قنبلة انشطارية حرة طراز GBU-100.
المصدر : الجزيرة مباشر
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