سوخوي 35 إس.. الفارس المدرع (1)

أوجه المقارنة سو-35 إس إف-35

الشركة المصنعة روستيخ لوكهيد مارتن

الطلعة الجوية الأولى في فبراير / شباط عام 2008 في أكتوبر / تشرين الأول عام 2000

الدول التي تمتلكها حاليا روسيا والصين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا والنرويج وإيطاليا وإسرائيل

ارتفاع التحليق بالكيلومتر 18 20

الوزن الأقصى عند الإقلاع بالكيلوغرامات 34500 31751

وزن المقاتلة فارغة بالكيلوغرامات 19000 13290

أقصى حمولة للأسلحة والذخائر بالكيلوغرامات 8000 8160

وزن الوقود في الخزانات الداخلية بالكيلوغرامات 11500 8278

مدى العمل القتالي بالكيلو متر 1600 1093

الطول بالأمتار 21,9 15,7

الارتفاع بالأمتار 5,9 4,38

عرض الجناح بالأمتار 14.75 10,7

مساحة الجناح بالأمتار المربعة 62.2 42,7

عدد أفراد الطاقم 1 1

السرعة القصوى بالكيلومترات في الساعة 2500 1931

سرعة الصعود بالأمتار في الثانية 280 200

المدى الأقصى بالكيلو متر 3600 ممكن أن يصل إلى 4500 كم باستخدام خزاني الوقود المعلقين تحت الجناح 2200

عدد المحركات 2 1

تكلفة ساعة الطيران 36 ألف دولار 43 ألف دولار

سعر الطائرة الواحدة من 50 إلى 70 مليون دولار من 94 إلى 122 مليون دولار

إمكانية الإقلاع العمودي لا توجد توجد

تكنولوجيا التخفي الشبحية لا توجد توجد

الرادارات وأجهزة الإنذار – أنظمة استشعار للتحذير من هجوم صاروخي، مثبتة بعدة أماكن على متن الطائرة. – جهاز إنذار التلوث الإشعاعي طراز "إل-35-150". – رادار لاكتشاف وتعقب الأهداف طراز "أو إل إس-35". – رادار حديث ذو الهوائي المتحكم في طوره طراز "إن 35 إربيس", – نظام لمواجهة الموجات الإلكترونية، مثبت على الأجنحة. – جهاز بصري إلكتروني طراز ANAAQ-37. – كاميرا شعاعية دقيقة متعددة الاتجاهات طراز CCD-TV. – رادار متعدد المهام ذو الهوائي الفعال المتحكم في طروه من الجيل الثاتي طراز ANAPG-81. – جهاز تشويش انفرادي طراز ANASQ-239.

نقاط تعليق الصواريخ 12 10