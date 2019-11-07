خبراء: زيادة الاستثمارات القطرية في قطاعات حيوية بالمغرب

قال خبراء للجزيرة مباشر إن الاستثمارات القطرية في المغرب شهدت زيادة منذ حصار قطر عام 2016.

التفاصيل

الباحث المغربي في العلاقات الدولية خالد يايموت قال للجزيرة مباشر إن "عام 2017 عرف تحولا نوعيا في العلاقة بين الرباط ودول الخليج".

يايموت أشار إلى أنه في الوقت الذي حدث فيه "جمود في العلاقات بين المغرب من جهة وبين كل من السعودية والإمارات من جهة أخرى، شهدت العلاقات بين المغرب وقطر تطورا كبيرا".

يايموت أوضح أنه حدث زيادة في "الاستثمارات القطرية في مجال حيوي بالنسبة للبلاد، وهو الطاقات المتجدد كطاقة الرياح والغاز الطبيعي".

يايموت ذكر أن "قطر للبترول" وقعت اتفاقية مع شركة "إيني" الإيطالية، حصلت بموجبها على 30% من امتياز "طرفاية" للاستكشاف البحري في المياه الضحلة.

الامتياز يشمل 12 منطقة تقع قبالة شواطئ المملكة المغربية على المحيط الأطلسي.

تتكون حصص المشاركة في امتياز الاستكشاف بطرفاية من 45% لشركة إيني و30% لقطر للبترول و25% للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي.

يايموت: التعاون القطري يزداد في مقابل تراجع أو تجميد للتعاون السعودي الإماراتي.

يايموت: في 2016، اتضح أن رؤية المغرب في تعاملها مع منطقة غرب إفريقيا مخالفة لرؤية الإمارات، في الوقت الذي تتسم رؤية الرباط والدوحة بالتوافق في علاقتهما بهذه المنطقة.

الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب قال للجزيرة مباشر إن "المغرب استفاد بعد 2011 من تدفق استثماري كبير جاء في إطار رغبة الدول الخليجية في المساهمة في الحفاظ على استقرار دول صديقة لها كما هو الحال بالنسبة للأردن والمغرب".

أبو العرب: العلاقات بلغت أوجها مع الالتزامات التي قطعتها تلك الدول عام 2014.

أبو العرب: التوتر الذي عرفته العلاقات مع السعودية والإمارات من جهة والمغرب من جهة أخرى، جاء بسبب الحياد الإيجابي للمغرب تجاه الأزمة الخليجية.

أبو العرب: لقد كان خيارا مغربيّا حكيما، أكدت التطورات صواب القرار بالنظر لما يعرفه الحلف السعودي الإماراتي حاليا من ارتباك بسبب الأزمة اليمنية.

خلفيات