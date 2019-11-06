يديعوت أحرونوت: دبي ستفتح أبوابها أمام الإسرائيليين بدءا من 2020

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن إمارة دبي ستسمح للإسرائيليين بحضور معرض إكسبو دبي 2020، وإن المعرض قد يكون بداية لمنح التأشيرات للإسرائيليين بشكل دائم.

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نقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر في فريق إدارة معرض إكسبو قوله: تجري السلطات الإسرائيلية والإماراتية محادثات منذ فترة للسماح لمن يحملون جوازات سفر إسرائيلية بحضور المعرض في دبي.

هذه المحادثات جارية لأن كلا الجانبين يرغب في أن يصبح المعرض أكبر معرض في العالم، وقد استثمرت الإمارات مبالغ هائلة من المال، واهتمت بالحدث، وتريد أن يكون الإسرائيليون محل ترحيب.

مصدر آخر قال إن معرض إكسبو دبي قد يكون بمثابة رحلة تجريبية يُسمح خلالها للسياح الإسرائيليين بدخول البلاد، وأنه في حال نجح الأمر فإن الإمارات قد تترك أبوابها مفتوحة للسياح الإسرائيليين بشكل دائم.

محمد خاطر، مساعد مدير هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في إمارة رأس الخيمة، قال: "أعتقد أن الإسرائيليين سيأتون للزيارة حتى بعد المعرض. حتى الآن لدينا عدد قليل من الإسرائيليين الذين يزوروننا، وسنكون سعداء باستيعاب جميع السياح الإسرائيليين".

علاقات متنامية

رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، فإن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية، كما زار ساسة إسرائيليون الإمارات للمشاركة في فعاليات دولية.

ضمن العلاقات المتنامية بين الإمارات وإسرائيل فتحت إسرائيل مكتب تمثيل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في عام 2015، من أجل النهوض بالابتكارات التكنولوجية بين البلدين.

اعترفت الإمارات رسميا العام الماضي بالجالية اليهودية الصغيرة في دبي.

أعلنت الحكومة الإماراتية هذا العام بناء معبد يهودي في البلاد ضمن إعلانها اختيار العام 2019 "عاما للتسامح".

سيقع المعبد ضمن نطاق مجمع للأديان يطلق عليه "بيت العائلة الإبراهيمية" في أبو ظبي، والذي سيضم أيضا مسجدا وكنيسة سيكتمل بناؤهما في العام 2022.

يسمح للإسرائيليين بدخول الإمارات بتأشيرة خاصة، أو إذا كانوا يحملون جوازات سفر أخرى غير الجواز الإسرائيلي.

نقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر أمريكي مرتبط بالسلطات الإماراتية قوله إن أبو ظبي لا تسعى لاجتذاب السياح الإسرائيليين فحسب، بل ترغب أيضا في استقطاب المبدعين والمبتكرين الإسرائيليين، ولهذا فإنه يتوقع أن تيسر السلطات الإماراتية عملية دخول من يحملون جوازات سفر إسرائيلية.

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال في بيان الشهر الماضي إن المشاركة في معرض إكسبو دبي "تعكس مكانة إسرائيل المتنامية، ليس فقط في العالم ولكن في المنطقة أيضا".

المسؤول بوزارة الخارجية الإسرائيلية إلزار كوهين، والذي يتولى مسؤولية الجناح الإسرائيلي في المعرض، صرح لوكالة بلومبيرغ الشهر الماضي أنه زار دبي عدة مرات طوال نحو عام للإشراف على ترتيبات المعرض.

كوهين قال إنه لم يواجه صعوبات كبيرة مع المنظمين حتى الآن بل أوضح أنه على العكس تماما: "نشعر بالاهتمام من جانبهم. إنهم يحاولون إعطاءنا شعورا بأن كل شيء طبيعي، وأننا مثل أي بلد آخر".

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