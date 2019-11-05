صحف عالمية: العراقيون واللبنانيون يثورون ضد أنظمتهم الطائفية

تناولت صحف ومواقع أجنبية عالمية احتجاجات العراقيين واللبنانيين، وثورتهم ضد أنظمتهم السياسية الطائفية السائدة، وداعميها.

العراق ينتفض:

نيويورك تايمز

العراق ينتفض ضد "الاحتلال الإيراني البغيض".

الاحتجاجات توسعت بشكل مطرد حتى سار أكثر من 200 ألف عراقي في بغداد في مظاهرة هي الأضخم في تاريخ العراق الحديث، محتجين ضد الحكومة العراقية ومحتل أجنبي، هذه المرة إيران وليس أمريكا.

تحولت هذه الاحتجاجات إلى صراع حول من سيشكل مستقبل العراق.

الاحتجاجات بدت وكأنها صراع بين أولئك الذين استفادوا بشكل كبير منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين، وبين أولئك الذين يكافحون من أجل الحصول على الفتات ويراقبون بغضب توزيع الأحزاب السياسية التي ترتبط بعلاقات مع إيران، المناصب والوظائف والمكافآت على المقربين منهم.

مطالب المتظاهرين بالتخلص من الفساد، ووضع حد للأحزاب السياسية، وإنشاء نظام رئاسي بدلًا من النظام البرلماني الحالي، تبدو معقولة، لكن في الوقت نفسه يكاد يكون من المستحيل تحقيقها؛ على الأقل، ليس من دون سفك دماء.

هناك انقسامات داخل الكيانات الأمنية العراقية حول كيفية مواجهة المتظاهرين.

نيويورك تايمز: العراق ينتفض ضد الاحتلال الإيراني البغيض (رويترز)

بين العراق ولبنان:

فايننشال تايمز

المتظاهرون في العراق ولبنان يسعون بقوة لإنهاء النظام السياسي الطائفي السائد في كلا البلدين.

الديمقراطية الهشة، سواء في بيروت أو بغداد، ولدت من رحم النزاع، حرب أهلية مدمرة في لبنان انتهت عام 1990، وفي العراق أدى فراغ السلطة بعد انهيار صدام حسين إلى حرب طائفية.

نتيجة هذا كله كان نظام المحاصصة الطائفي بهدف موازنة مصالح الطوائف الدينية وتجنب حمام دم جديد.

المحللون والمحتجون يقولون إن هذه الأنظمة القائمة على المحاصصة الطائفية أصبحت فاسدة مع الأحزاب السياسية التي عززت قوتها، بحيث منعت نشوء حكومات فاعلة، وأحبطت المواطنين الذين يطالبون بمستويات حياة جيدة.

احتجاجات لبنان:

كريستيان ساينس مونيتور

النشطاء اللبنانيون يواجهون أكثر من مجرد حكومة، بل طبقة سياسية راسخة ترفض الإصلاحات.

زعماء المجموعات السياسية الطائفية المختلفة المشاركة في حركة الاحتجاج تحاول احتضان المتظاهرين لاستعادة المؤيدين لكنها تتجاهل مناقشات الإصلاحات الهيكلية الأعمق.

هؤلاء الزعماء لا يرغبون بحكومة تكنوقراط أو سلطة قضائية مستقلة لأنهم لا يريدون التخلي عن السيطرة على القضاء أو البيروقراطية، ويرفضون المساءلة والاعتراف بأن هذه ليست أزمة اقتصادية فحسب، بل أزمة عميقة في قلب النظام السياسي اللبناني.

حزب الله يرى أن مطالب المحتجين وعلى الأخص بحكومة تكنوقراط غير طائفية والفصل بين السلطات، هو تهديد مباشر لتفوقها العسكري.

الكل يحاول أن يصور نفسه كمصلح يقاتل ضد نظام سياسي فاسد، لكنه في الواقع يحمي طائفته ومصالحها.

كريستيان ساينس مونيتور: اللبنانيون يواجهون طبقة سياسية راسخة ترفض الإصلاحات (رويترز)

فورين بوليسي