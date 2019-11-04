فايننشال تايمز: أهواء ترمب تثير مخاوف الشرق الأوسط

سلطت أبرز الصحف والمواقع العالمية الضوء على ملفات ساخنة عدة في المنطقة العربية، أبرزها احتجاجات لبنان والعراق، وإدراج شركة أرامكو، وعلاقة واشنطن بالشرق الأوسط، وصورة مصر في أوربا.

ترمب والشرق الأوسط:

فايننشال تايمز

أهواء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تثير مخاوف الشرق الأوسط من عدم الاستقرار.

القوى العربية اعتقدت أن الرئيس الأمريكي سيثبت أنه حليف يمكن الاعتماد عليه، لكنهم خاب أملهم بسبب سياساته غير المتوقعة.

قرار ترمب المفاجئ بسحب القوات الأمريكية من سوريا أحدث إجراء يعطي الانطباع بانفصال الولايات المتحدة عن المنطقة.

دانت القوى العربية، بما في ذلك السعودية والإمارات ومصر، والتي طالما اعتبرت واشنطن أنها حليفها القوي، هجوم تركيا باعتباره عدوانًا. لكن لم يكن مصير الأكراد همهم.

ما يخشونه هو تصرفات ترمب غير المتوقعة، ويشعرون بالقلق من إيران المنافسة، التي استفادت من دعمها لنظام الأسد.

يقول محللون إن هذا قد يقنع في النهاية الرياض وأبوظبي بمتابعة مساراتهما الدبلوماسية مع إيران لتجنب خطر الصراع.

وول ستريت جورنال

بنيامين نتنياهو يحث إدارة ترمب، على مواصلة التركيز على الملف الإيراني.

في الوقت الذي ما تزال إدارة ترمب منتشية بنجاح عملية قتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي ومنشغلة بوضع قواتها في سوريا، يواصل مسؤولون إسرائيليون سابقون وحاليون بعث رسائل لترمب تطالب بمواصلة ممارسة ضغوط على خصم مشترك، وهو إيران.

دعوات القيادات الإسرائيلية تعكس القلق من تغير ما في موقف ترمب من إيران، خصوصًا بعد رد فعله الفاتر تجاه هجمات زعم أن طهران كانت وراءها على ناقلات نفط في الخليج، ثم إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية، وصولًا للهجمات على منشآت نفط سعودية.

مظاهرات لبنان:

فورين بوليسي

المسيرات هي أكبر مظاهرات مناوئة للحكومة يشهدها لبنان، من حيث عدد المشاركين ومذاهبهم والمناطق التي غطتها، ومزجت الشعاراتُ المظالم السياسية بالمعيشية، ولا يستبعد أن تسهم لاحقًا في إسقاط نظام المحاصصة الطائفية، الذي يتبناه لبنان منذ عقود.

لمن يتساءل عن سبب تأخر لبنان في اللحاق بركب انتفاضات الربيع العربي، الإجابة تتمثل في خصوصية وضع لبنان السياسي، فثورات مصر وسوريا وليبيا مثلا جاءت لإسقاط قيادات مستبدة بعينها، أما في لبنان فالحكومة خليط أحزاب سياسية والقرارات تتخذ وفقًا للأحلاف والولاءات.

هذا برأي مراقبين، قد يكون الدافع الأكبر للمشاركين في التصعيد الشعبي الأخير، بعد أن تبيّن للجميع أن الخطأ في لبنان هو النظام السياسي بأكمله وليس حزبًا دون غيره.

احتجاجات العراق:

تلغراف

العاصمة العراقية، بغداد، أُصيبت بالشلل يوم الأحد، عندما أحرق عشرات الآلاف من المتظاهرين الإطارات وأغلقوا الطرق الرئيسية في تصاعد الاحتجاجات الكبرى المناهضة للحكومة.

الحشود أغلقت الطرق باستخدام منصات خشبية وأسلاك شائكة وحرق الأثاث القديم، وفيما تجمعت أعداد كبيرة في ساحة التحرير، احتل آخرون جسرًا في المنطقة الخضراء شديدة التحصين.

البعض رفع لافتة كُتب عليها "الطرق مغلقة بأمر من الناس"، وسط دعوات لإنهاء النظام السياسي الذي أُنشئ في أعقاب الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

قُتل أكثر من 250 شخصًا منذ بدء المظاهرات، حيث أطلقت قوات الأمن أعيرة نارية على المحتجين، بالإضافة إلى استخدامها الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

توصّل تحقيق أجرته الحكومة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول إلى أن القوات الأمنية استخدمت القوة المفرطة. ومنذ نشر ذلك التقرير، قُتل أكثر من 100 شخص آخر.

وول ستريت جورنال

هجوم المحتجين العراقيين على القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء، مؤشر على الغضب المتزايد من تورط طهران في شؤون البلاد.

الهجوم على القنصلية بعد أيام من تحذير كبير رجال الدين في العراق القوى الأجنبية، بما في ذلك إيران، من التدخل في العراق. كما جاء بعد أسابيع من اتهامات المتظاهرين ومنظمات حقوق الإنسان ضد المليشيات التي تدعمها إيران بسبب أعمال عنف ضد المحتجين.

الاحتجاجات العراقية تتجذر في المظالم المتعلقة بالخدمات الحكومية، لكنها توسعت إلى مطالب بإسقاط الطبقة السياسية بأكملها.

تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالاستقالة بمجرد العثور على خليفة له، فشل في تهدئة المظاهرات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه كان ينظر إلى استعداد عبد المهدي بتقديم الاستقالة على أنه محاولة لشراء الوقت بينما تتفق الكتل السياسية الرئيسية على مرشح.

الأوبزيرفر

تصميم إيران على دعم حكومة العراق غير الشعبية لا يبشر بالخير للديمقراطية في الشرق الأوسط.

لهذا لم يكن مفاجئًا ظهور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد وبقية المدن الشيعية التي هددت بالإطاحة بالحكومة.

محاولات سليماني لملمة الأمور بالنسبة لرئيس الوزراء برزت عبر تراجع الدعوة لإجباره على الاستقالة، وهذا أمر لا ينذر بخير للعراق.

الكثيرون في الولايات المتحدة وبريطانيا يعتقدون أن فصل العراق قد انتهى، وهذا ليس صحيحًا، فالدول الغربية التي تصرفت بدون ذريعة قانونية وبغطرسة، وغيرت النظام في العراق، وحاولت التحكم بمساره لاحقًا تتحمل مسؤولية التأكد من سلامة الديمقراطية والحرية من الإرهاب الجهادي.

أرامكو السعودية

فايننشال تايمز

على مدى الأعوام الأربعة الماضية كانت السعودية تقدم وعودا للمستثمرين بشراء أسهم في شركة النفط الحكومية أرامكو التي تعد أكثر شركات النفط في العالم تسجيلًا للأرباح.

بالأمس اتخذت الرياض خطوة كبيرة صوب تحقيق هذه الوعود حيث تم الإعلان عن طرح أسهم في الشركة في الأسواق.

طرح أسهم في الشركة في الأسواق صاحبه عملية دعاية مكثفة ومساع موسعة لاستمالة المستثمرين السعوديين الراغبين في الحصول على حصة في أسهم الشركة ذات الربحية الضخمة إضافة إلى المستثمرين الأجانب الذين أبدى بعضهم تشككا في تقييم السعودية لقيمة الشركة.

بلومبيرغ

المملكة قامت بتخفيض الضرائب على الشركة للمرة الثالثة وكشفت عن حوافز للمستثمرين، ومع ذلك أقرت الحكومة بأن أرامكو ربما لا تستحق التقييم الذي طالما دافع عنه ولي العهد محمد بن سلمان والبالغ تريليوني دولار.

وفقًا لأشخاص مطلعين تهدف المملكة إلى تقييم الشركة ما بين 1.6 تريليون و1.8 تريليون دولار.

مع إدراج أرامكو أكثر من 20 بنكًا على قائمة الاكتتاب الأولي العام، فإن المستثمرين ليس أمامهم إلا خيارات قليلة للبحث المستقل. مع ذلك، فقد بدأت بعض المجموعات في نشر تقديراتها.

على سبيل المثال قالت مؤسسة سانفورد سي بيرنشتاين وشركاه إن القيمة العادلة لشركة أرامكو تتراوح بين 1.2 تريليون دولار و1.5 تريليون دولار، أي أقل بكثير مما توقعته البنوك العاملة في الاكتتاب العام.

السيسي وصورته في أوربا:

موقع لوب لوغ الأمريكي