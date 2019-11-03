نيويورك تايمز: إدارة ترمب تضيق على "المتعاونين العراقيين" خلال الغزو

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ترفض استقبال عشرات الآلاف من العراقيين ممن تعاونوا مع القوات الأمريكية خلال غزو العراق وبعده.

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