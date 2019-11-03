لماذا تشارك مصر في بناء سد على أحد روافد نهر النيل بتنزانيا؟

تفقد وفد مصري مشروع بناء سد ومحطة "يوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، والذي تنفذه شركتا "المقاولون العرب" و"السويدي إلكتريك" المصريتان، بكلفة 2.9 مليار دولار.

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اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي المصري للتعمير، الذي ترأس الوفد، قال إن "القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما كبيرا ومتابعة دورية للمشروع لما يمثّله من أهمية كبرى لأشقائنا في دولة تنزانيا".

وزارة الموارد المائية والري المصرية أكدت أنه "ليس له تأثير على مصر".

في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، فاز تحالف مصري يضم شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك بعقد تصميم وبناء (سد) على نهر روفيجي جنوب غرب مدينة دار السلام العاصمة التجارية وأكبر مدن تنزانيا.

شركة المقاولون العرب المصرية قالت إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ساعد في حصولها على الصفقة، رغم المنافسة الشرسة مع شركات تركية وصينية وهندية وأوربية.

في يونيو/ حزيران 2019، شارك وزير الكهرباء المصري وسفير القاهرة لدى تنزانيا في مراسم وضع حجر أساس المشروع مع الرئيس التنزاني الدكتور جون ماغوفولى.

السد، الذي يبلغ ارتفاعه 130 مترا، يهدف إلى توليد 2.1 جيجاوات من الكهرباء بتكلفة 3 مليارات دولار.

من المخطط الانتهاء من مشروع السد، الذي يبلغ طوله عند القمة 1025 مترا، في يونيو/ حزيران 2022.

تبلغ السعة تخزينية للسد نحو 33.2 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاوات، حيث يشمل إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي.

وفد مصري يزور مشروع بناء سد في تنزانيا

لماذا السد التنزاني؟

حسب خبراء في مركز البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة وباحثين في الشؤون الأفريقية استطلعت "الجزيرة مباشر" أراءهم، أكد الجميع أن موقف مصر في بناء سد تنزانيا يختلف عن موقفها من سد النهضة للأسباب التالية: