لماذا تشارك مصر في بناء سد على أحد روافد نهر النيل بتنزانيا؟
3/11/2019
تفقد وفد مصري مشروع بناء سد ومحطة "يوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، والذي تنفذه شركتا "المقاولون العرب" و"السويدي إلكتريك" المصريتان، بكلفة 2.9 مليار دولار.
التفاصيل
اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي المصري للتعمير، الذي ترأس الوفد، قال إن "القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما كبيرا ومتابعة دورية للمشروع لما يمثّله من أهمية كبرى لأشقائنا في دولة تنزانيا".
وزارة الموارد المائية والري المصرية أكدت أنه "ليس له تأثير على مصر".
في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، فاز تحالف مصري يضم شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك بعقد تصميم وبناء (سد) على نهر روفيجي جنوب غرب مدينة دار السلام العاصمة التجارية وأكبر مدن تنزانيا.
شركة المقاولون العرب المصرية قالت إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ساعد في حصولها على الصفقة، رغم المنافسة الشرسة مع شركات تركية وصينية وهندية وأوربية.
في يونيو/ حزيران 2019، شارك وزير الكهرباء المصري وسفير القاهرة لدى تنزانيا في مراسم وضع حجر أساس المشروع مع الرئيس التنزاني الدكتور جون ماغوفولى.
السد، الذي يبلغ ارتفاعه 130 مترا، يهدف إلى توليد 2.1 جيجاوات من الكهرباء بتكلفة 3 مليارات دولار.
من المخطط الانتهاء من مشروع السد، الذي يبلغ طوله عند القمة 1025 مترا، في يونيو/ حزيران 2022.
تبلغ السعة تخزينية للسد نحو 33.2 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاوات، حيث يشمل إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي.
لماذا السد التنزاني؟
حسب خبراء في مركز البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة وباحثين في الشؤون الأفريقية استطلعت "الجزيرة مباشر" أراءهم، أكد الجميع أن موقف مصر في بناء سد تنزانيا يختلف عن موقفها من سد النهضة للأسباب التالية:
مشاركة مصر تقتصر على بناء السدود الخاصة بتوليد الكهرباء لا حجز المياه، وهي استراتيجية قديمة منذ عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر.
نقل رسالة قوية إلى الدول الأفريقية والعالم أن القاهرة لا تعارض بناء السدود، ما لم تضر بمصالحها، والرد على الدعاية بأن مصر تتحكم في مياه النيل لنفسها ولا تستفيد منه بقية دول النهر.
الاستراتيجية المصرية تجاه دول حوض النيل تقوم على نقطتين، الأولى وهي عدم السماح ببناء أي سدود على نهر النيل إلا بموافقة مصر، وعزز هذا بنود اتفاقيتي 1929 و1959، اللتين أعطتا لمصر حق الاعتراض على بناء دول حوض النيل أي سد على النهر خشية أن يؤثر على تدفق المياه.
الثانية، تحديد حصة سنوية لمصر تعادل 55.5 مليار متر مكعب و18.5 للسودان، ومن ثم عدم السماح باي إنشاءات أو مشاريع على النهر تؤثر على الحصة السنوية.
لم ترفض مصر مبدأ بناء السدود على ضفاف النيل، ولكنها تفضل عدم بنائها وتطرح حلولا بديلة، وتشترط الالتزام بالاتفاقات التاريخية لعامي 1929 و1959 والتي تضمن حقوقها وتعطيها حق الاعتراض وحق المراقبة حتى لا تتأثر حصتها من ماء النيل.
مصر ساهمت بالفعل في بناء بعض السدود الأفريقية وكانت تسعي لكي تقوم هي بالبناء كنوع من المراقبة وضمان عدم تأثير هذه السدود علي حصة مصر المائية، ولكن جميع السدود التي أنشئت على مجرى نهر النيل بموافقة مصر كانت "سدود كهرباء" لا تحجز مياه النهر أو تمنعه من الوصول إليها.
دول في حوض النيل ترى أن الاتفاقيات التاريخية الخاصة بحصة مصر السنوية وحق الاعتراض على بناء أي سدود، غير ملزمه لهما لأن توقيعها كانا من قبل القوى الاستعمارية التي كانت تحتل أفريقيا وقتها.