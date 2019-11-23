اتفاقيات تعاون مرتقبة خلال زيارة أردوغان لقطر

كشف السفير التركي لدى قطر فكرت أوزر، أن هناك عددا من الاتفاقيات الجديدة سيتم توقيعها بين أنقرة والدوحة خلال زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان المرتقبة لقطر بعد غد الإثنين.

أبرز ما قاله السفير التركي

الاتفاقيات تتنوع مجالاتها وتخصصاتها، ومنها التعاون الصناعي والثقافي والصحي والتخطيط المدني والملكية الفكرية.

الزيارة ستكون بمناسبة انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا التي يتم انعقادها بالتبادل سنوياً بين البلدين.

تأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا، في 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى، في ديسمبر/ كانون الأول من العام التالي.

عقدت اللجنة 4 اجتماعات، مناصفة بين قطر وتركيا، نتج عنها إبرام 45 اتفاقية في مجالات متنوعة.

ساهمت اللجنة على مدار دوراتها الأربع الماضية في نقل العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

تطور متنام

تشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين، واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

أنقرة والدوحة بينهما تنسيق دائم في العديد من الملفات على رأسها السياسي والوضع في المنطقة.

لدى البلدان رؤى متطابقة في العديد من الملفات على رأسها القضيتين السورية والفلسطينية.

الأوضاع التي تجري في المنطقة ساهمت في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية والتجارية والاستثمارية.

الاقتصاد والتجارة

العلاقات القطرية التركية ‏قوية، والتبادل التجاري يشهد نمواً مطردا ووصل إلى 2.4 مليار دولار نهاية 2018.

بلغت صادراتنا لقطر ‏‏ 1.362 مليار دولار، وهذا العام حتى سبتمبر/أيلول بلغت 838 مليون دولار، بزيادة ‏‏ 8.7 % مقارنة بالفترة نفسها عن السنة الماضية.

بلغت الصادرات ‏القطرية إلى تركيا 1.53 مليار دولار نهاية عام 2018، ووصلت حتى سبتمبر/أيلول 209 ملايين دولار.

الاستثمارات القطرية في تركيا مستمرّة، و‏القطريون اشتروا عقارات كثيرة، مثل الفنادق والمنتجعات، والشقق، ‏واشترى القطريون 764 عقاراً خلال العام الماضي، وخلال ‏الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 332 عقاراً، بزيادة 69% مقارنة بالفترة نفسها من ‏العام الماضي، ويتوقع زيادتها 100% وصولا إلى نحو 1500 عقار هذا العام.

قطاع السياحة