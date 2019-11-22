نيويورك تايمز: بينهم "السادات" – مبادرة من شخصيات عربية للتطبيع مع إسرائيل

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن مجموعة من الشخصيات العربية أسست تجمعا يدعو للتطبيع مع إسرائيل والتوقف عن مقاطعتها.

أهم ما ذكره تقرير الصحيفة

التجمع عقد اجتماعه في العاصمة البريطانية لندن قبل أيام.

أُطلق على التجمع "المجلس العربي للاندماج الإقليمي".

التجمع يضم عددا من السياسيين والدبلوماسيين وعلماء الدين وصحفيين وفنانين.

اللقاء تم بشكل سري بسبب المخاوف الأمنية، لكنهم سمحوا لصحيفة نيويورك تايمز بمتابعة المناقشات، التي جرت باللغة العربية، عبر بث حي بشرط عدم نشر أي شيء قبل نهاية المؤتمر.

تم تمويل المؤتمر من جانب مانحين أمريكيين، لكن المنظمين قالوا إنهم يخططون لجمع التبرعات والأموال من دول المنطقة.

المشاركون في اللقاء أكدوا أنهم لم يتلقوا أي دعم من أية حكومة، كما لم يشارك أي إسرائيليين بأي شكل.

المشاركون دعوا منتقديهم إلى مناقشتهم بشكل بناء بدلا من "اللجوء إلى الطرق القديمة لإسكات المنتقدين وشيطنة المصلحين".

جانب من المؤتمر

المجتمعون يرون أن مقاطعة إسرائيل ساعدتها وأضرت بالدول العربية، قائلين إنها كلفت الشعوب العربية المليارات، وأضعفت من جهود الشعب الفلسطيني لإنشاء مؤسساته.

المشاركون في الاجتماع يعتقدون أن المقاطعة أضرت بالنسيج الاجتماعي العربي، بعد أن استخدم الزعماء القوميون والدينيون، ضد بعضهم البعض، الأساليب نفسها التي استخدموها ضد إسرائيل.

المشاركون قالوا إنهم لا يدعون أنهم يمثلون وجهة نظر الرأي العام العربي، فهم يعبرون عن وجهة نظر "غير صحيحة سياسيا" في بلدانهم، كما قالت الصحيفة.

أصبح بعضهم "منبوذا" نتيجة لدعوتهم للتطبيع مع إسرائيل، فيما يخشى بعضهم أن يتعرضوا للانتقام عندما يعودون إلى دولهم.

الصحيفة قالت إن عشرات شاركوا في الاجتماع، وجاءوا من المغرب وليبيا ومصر والسودان ولبنان والعراق ودول الخليج.

من أبرز الأسماء التي شاركت في الاجتماع، محمد السادات، ابن أخي الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وهو عضو برلماني سابق. حيث أسقط البرلمان المصري عضوية محمد السادات عام 2017.

محمد السادات