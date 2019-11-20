لبنان.. الإفراج عن موقوفين في بيروت واستمرار الاحتجاجات

أفرجت قوات الأمن، الأربعاء، عن متظاهرين موقوفين في بيروت، بعد مواجهات أسفرت عن إصابة 6 محتجين بجروح مختلفة.

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أطلقت السلطات اللبنانية سراح 12 موقوفاً، إثر مواجهات مع قوات مكافحة الشغب، في ساحة رياض الصلح، وسط العاصمة بيروت.

صباح الأربعاء، خرجت احتجاجات في محافظة عكّار، جددت المطالبة برحيل الطبقة السياسيّة الحاكمة، وتحقيق مطالب الحراك.

بالتزامن مع ذلك أغلق متظاهرون، مداخل مؤسسات للكهرباء والمياه في مدينة صيدا جنوب لبنان.

تمكن المحتجون ظهر الثلاثاء، من تعطيل انعقاد جلسة لمجلس النواب بعد إغلاقهم جميع الطرق المؤدية للمجلس.

حاول المتظاهرون، اجتياز الأسلاك الشائكة والدخول إلى ساحة مجلس النواب، ما تسبب بمواجهة مباشرة مع قوات الأمن.

عمد محتجون في مناطق مختلفة، إلى إقفال عدد من الطرق وإحراق إطارات سيارات، تضامناً مع معتصمي ساحة رياض الصلح.

احتشد عشرات المحتجّين أمام مصرف لبنان في منطقة "الحمرا"، غربي بيروت، ورفعوا شعارات ضد سياسات النظام المصرفي في البلاد.

كان محتجون قد قطعوا الطريق الدولية في منطقة "المنية"، شمالي لبنان، استنكاراً لحادثة اعتقال وجرح متظاهرين لبنانيين.

بالتزامن مع ذلك، جابت مسيرة طلابية شوارع مدينة طرابلس شمالي لبنان، تأييداً للحراك الشعبي المستمر منذ 35 يوماً.

فتحت المصارف اللّبنانيّة، صباح الثلاثاء، أبوابها بعد إضراب دام أسبوعا، واستأنف نشاطها، وسط تدابير أمنيّة لحمايتها.

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