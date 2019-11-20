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تقارير|لبنان

لبنان.. الإفراج عن موقوفين في بيروت واستمرار الاحتجاجات

يطالب المتظاهرون في لبنان برحيل الطبقة السياسية
يطالب المتظاهرون في لبنان برحيل الطبقة السياسية
20/11/2019

أفرجت قوات الأمن، الأربعاء، عن متظاهرين موقوفين في بيروت، بعد مواجهات أسفرت عن إصابة 6 محتجين بجروح مختلفة.

تفاصيل
  • أطلقت السلطات اللبنانية سراح 12 موقوفاً، إثر مواجهات مع قوات مكافحة الشغب، في ساحة رياض الصلح، وسط العاصمة بيروت.
  • صباح الأربعاء، خرجت احتجاجات في محافظة عكّار، جددت المطالبة برحيل الطبقة السياسيّة الحاكمة، وتحقيق مطالب الحراك.
  • بالتزامن مع ذلك أغلق متظاهرون، مداخل مؤسسات للكهرباء والمياه في مدينة صيدا جنوب لبنان.
  • تمكن المحتجون ظهر الثلاثاء، من تعطيل انعقاد جلسة لمجلس النواب بعد إغلاقهم جميع الطرق المؤدية للمجلس.
  • حاول المتظاهرون، اجتياز الأسلاك الشائكة والدخول إلى ساحة مجلس النواب، ما تسبب بمواجهة مباشرة مع قوات الأمن.
  • عمد محتجون في مناطق مختلفة، إلى إقفال عدد من الطرق  وإحراق إطارات سيارات، تضامناً مع معتصمي ساحة رياض الصلح.
  • احتشد عشرات المحتجّين أمام مصرف لبنان في منطقة "الحمرا"، غربي بيروت، ورفعوا شعارات ضد سياسات النظام المصرفي في البلاد.
  • كان محتجون قد قطعوا الطريق الدولية في منطقة "المنية"، شمالي لبنان، استنكاراً لحادثة اعتقال وجرح متظاهرين لبنانيين.
  • بالتزامن مع ذلك، جابت مسيرة طلابية شوارع مدينة طرابلس شمالي لبنان، تأييداً للحراك الشعبي المستمر منذ 35 يوماً.
  • فتحت المصارف اللّبنانيّة، صباح الثلاثاء، أبوابها بعد إضراب دام أسبوعا، واستأنف نشاطها، وسط تدابير أمنيّة لحمايتها.
تجميد مساعدات
  • مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد هيل، كشف تجميد بلاده، مساعدة أمنية إلى لبنان، قيمتها أكثر من مئة مليون دولار.
  • أقر هيل بتجميد المساعدة، خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
  • لدى سؤاله عن تجميد مساعدة عسكرية إلى كييف، قال هيل إن الأمر لم يكن محصورا بأوكرانيا، مشيرا إلى تجميد مساعدة أمنية للبنان.
  • هيل: وردتني معلومات منذ أواخر يونيو/حزيران بتجميد مساعدتين أمنيتين لأوكرانيا ولبنان من دون أي تفسير.
  • تسعى إدارة ترمب التي لم توضح السبب وراء قرارها، إلى عزل حزب الله المتحالف مع إيران والممثل في الحكومة والمجلس النيابي اللبناني.
  • ووجه نائبان ديموقراطيان بارزان رسالة إلى البيت الأبيض، مفادها أن التجميد يطال مساعدة للبنان بقيمة 105 ملايين دولار، 
  • تضم المساعدات سيارات عسكرية وأسلحة ذخائر، ونصت الرسالة على أن "تعزيز القوات اللبنانية يصب في صالح الولايات المتحدة ولبنان".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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