بعد قصف مصراتة.. "الوفاق" تدعو مجلس الأمن لردع حفتر وداعميه

دعت حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ "موقف حازم ورادع"، تجاه قوات حفتر، على خلفية قصفها مجددًا لمدينتي طرابلس ومصراتة، مما أوقع ضحايا مدنيين.

ودان المجلس الرئاسي للوفاق في بيان له، الثلاثاء، القصف الجوي الأجنبي، لمصراتة، قائلًا إنه طال جهاز تطوير المراكز الإدارية في المدينة.

بيان حكومة الوفاق الليبية

استهداف مصراتة، يضاف إلى سلسلة اعتداءات إرهابية، على مطارات ومستشفيات ومدارس وممتلكات عامة وخاصة.

القصف الجوي على منطقة وادي الربيع في طرابلس، الإثنين، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى من الليبيين والعمال العرب والأجانب.

على الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها في دعوة مجلس الأمن لتفعيل قراراته، واتخاذ موقف حازم، تجاه مجرم الحرب وميليشياته (قوات حفتر).

تلك الجرائم تعبر عن تخبط ويأس وجنون قوات حفتر، بعد فشل ميليشياته في تحقيق أي تقدم على الأرض.

طائرات صينية

الصين طالبت، الثلاثاء، حكومة الوفاق الليبية، بتقديم أدلة على استخدام الإمارات طائرات صينية الصنع في قصف طرابلس.

جاء ذلك في لقاء جمع مسؤول خارجية الوفاق، لطفي المغربي، مع مساعد وزير الخارجية الصيني، تشن شياو دونغ، ببكين.

الخارجية الليبية طالبت بكين باتخاذ موقف من استخدام قوات حفتر طائرات مسيرة مصنوعة في الصين، تزودها بها دولة الإمارات.

المسؤول الليبي طالب الصين، بالعمل من خلال عضويتها في مجلس الأمن، على وقف هجمات حفتر على مناطق حكومة الوفاق.

من ناحيته، شدد مساعد وزير الخارجية الصيني على رفض بلاده لاستعمال الأسلحة الصينية للاعتداء على المدنيين والأهداف المدنية.

المسؤول الصيني أكد على دعم بلاده لحكومة الوفاق، وطالبها بتقديم الأدلة التي بحوزتها على استخدام طائرات صينية في هجوم طرابلس.

تتهم حكومة الوفاق الإمارات بشن غارات جوية على قواتها باستخدام طائرات مسيرة صينية الصنع، وهو ما نفته أبو ظبي في بيانات سابقة.

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