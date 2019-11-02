هل تنجح احتجاجات لبنان في تغيير النظام السياسي؟

بعد يومين من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من منصبه، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت حجب مساعدات أمنية عن لبنان تقدر بـ 105 ملايين دولار.

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