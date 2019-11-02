هل تنجح احتجاجات لبنان في تغيير النظام السياسي؟

بعد يومين من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من منصبه، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت حجب مساعدات أمنية عن لبنان تقدر بـ 105 ملايين دولار.
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لم يتضح سبب التجميد، لكن إدارة ترمب هددت منذ فترة طويلة بمعاقبة الحكومة اللبنانية على الدور الذي يلعبه حزب الله في الحياة السياسية والمجتمع اللبناني.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جذر خلال زيارة إلى لبنان في مارس/ آذار الماضي من أنه "إذا فشل لبنان في تحجيم قوة حزب الله السياسية والعسكرية، فلن يخسر المساعدات الأمريكية فحسب، بل ربما يواجه عقوبات وطنية مدمرة".
بالرغم من إجراء الانتخابات النيابية في مايو/ آيار 2018، لم تتشكل الحكومة إلا في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.
لم يكن احتواء حزب الله هو الشاغل الوحيد للحكومة اللبنانية، بعد أن تأزم الوضع الاقتصادي لدرجة حرجة.
لبنان شهد منذ بداية العام 2019 عدة حوادث حركت مشاعر اللبنانيين تجاه الأوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد. بداية من قيام أب بإضرام النار في نفسه بعدما عجز عن تحمل نفقات ابنته المدرسية، ثم وفاة وصيفة سابقة لملكة جمال لبنان عقب إصابتها بمرض السرطان، ما اعتبره عدد من المراقبين أنه "جسد المخاوف المتزايدة في الشارع اللبناني تجاه العيش في بلد بلغ تلوث الهواء والمياه والتربة فيه معدلات سامة".
مع ارتفاع مستويات التلوث في البلاد، ارتفعت الوفيات الناجمة عن الأمراض التنفسية المزمنة والسرطان.
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت حرائق الغابات في مناطق مختلفة في البلاد، ما زاد السخط الشعبي على الحكومة.
الحرائق جاءت قبل أيام من خروج المحتجين إلى الشوارع مطالبين برحيل الطبقة السياسية بعد فشلها في إدارة اقتصاد البلاد.
سبق أن شهد لبنان مسيرات احتجاج في السابق، لكن المسيرات هذه المرة مختلفة.
المسيرات هذه المرة ضمت كل الطوائف من مسيحيين ومسلمين ودروز يطالبون باستقالة الحكومة.
على الرغم من أوامر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بدعم حكومة الحريري، شارك محتجون من الشيعة في المظاهرات ما أثار تكهنات بشأن مستقبل حزب الله والنفوذ الإيراني في لبنان.
زميلة معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى حنين غدار ترى أن "الاحتجاجات في لبنان والعراق كانت واضحة للغاية".
وهي ترى أن طهران والجماعات التي تتبعها فشلت في ترجمة الانتصارات العسكرية والسياسية إلى رؤية اجتماعية اقتصادية في البلدين، ولذلك تهاوى نفوذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقد يكون في طريقه إلى الاختفاء.
في خطاب بثه التلفزيون اللبناني، تعهد الرئيس ميشال عون بالتحول إلى دولة مدنية بعيدا عن النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية واصفا إياها "بالمرض المدمر".
البعض في لبنان يعتقد أنه بعد فترة طويلة من الحرب الأهلية، حان الوقت للانتقال من النظام القديم وتحمل تبعات الاستثمار في فكر مختلف.
في انتخابات العام الماضي، تصاعدت حركة جديدة من مرشحي "المجتمع المدني" المستقلين وغير الطائفيين، ورغم أن واحدًا منهم فقط نجح في الفوز بمقعد، إلا أنهم ما زالوا مصممين على المحاولة مرة أخرى.
لم تخمد استقالة الحريري بركان الشارع اللبناني، ويبدو تصميم المتظاهرين على مواصلة المسيرة حتى اختفاء جميع ممثلي الحرس القديم وإحداث تغيير فعلي غير مسبوق.