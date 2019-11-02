قادة عرب يناشدون المتظاهرين في الشوارع وترمب ينتظر العزل

تظاهرات العراق ولبنان والجزائر وصواريخ غزة ومقتل البغدادي في سوريا، وعمليات حفتر في ليبيا، وسد النهضة، وتطورات تونس واليمن وحصار قطر، وعزل ترمب وعيد الجزيرة، أهم ملامح هذا الحصاد.

ومن الملفت في أحداث الأسبوع الماضي أن 4 من رؤساء الدول العربية خرجوا على نحو متزامن تقريبا للحديث إلى شعوبهم ولتخفيف حدة التظاهرات في شوارع بلدانهم، بينما بدأت في واشنطن عملية مساءلة الرئيس دونالد ترمب برلمانيا تمهيدا لعزله من منصبه.

وفيما يلي قراءة في أبرز الأخبار والتقارير والتعليقات التي نشرها موقع "الجزيرة مباشر" خلال الأسبوع المنصرم.

العراق ينبذ الانقسام الطائفي ويصمم علي مواجهة الفساد

استمرت التظاهرات في العراق خلال الأسبوع الماضي فيما وصف بأنه أقوى موجة من التظاهرات غير المسبوقة في تاريخ البلاد الحديث، ويشهد العراق مظاهرات عنيفة منذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأسفرت تظاهرات العراقيين عن حدوث تغييرات ملموسة في المشهد السياسي العراقي، وفي ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، أصدرت كتلة الصدر بياناً أعلنت فيه توقفها عن دعم الحكومة.

وباللجوء إلى المعارضة، صارت كتلة "سائرون" التي تمتلك 55 نائبا بالبرلمان، ثالث كتلة تعارض الحكومة، بعد تيار الحكمة (يرأسه عمار الحكيم، ويمتلك 17 نائبا) وبعد المعارضة التقويمية التي أعلنها ائتلاف النصر (يرأسه حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق، ويمتلك 30 نائبا).

توسعت الاحتجاجات اعتبارا من يوم الأحد الماضي، وهو أول أيام أسبوع العمل في العراق، وشملت إضراباً عن الدوام عدا المدارس، والجامعات، في حين أعلن طلاب جامعات المستنصرية ببغداد، والكوفة بالنجف، الاعتصام ونصبوا خياماً أمام الجامعتين.

المظاهرات فى ساحة التحرير فى بغداد- غيتي

من ناحيتها، قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الأربعاء، إن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة ارتفع إلى 100 شخص خلال ستة أيام وأضافت أن 5 آلاف و500 آخرين أصيبوا بجروح؛ من المتظاهرين وأفراد الأمن، مند انطلاق الموجة الثانية من الاحتجاجات.

في غضون ذلك، توافد قادة الكتل السياسية إلى قصر رئيس الجمهورية لبحث مخرج للأزمة. ودعا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، هادي العامري زعيم كتلة الفتح في البرلمان العراقي إلى التعاون معه لإسقاط الحكومة العراقية، إلا أنه لم يستجب للدعوة. الرئيس العراقي برهم صالح قال إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مستعد للاستقالة إذا اتفقت الكتل الرئيسية في البرلمان على بديل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه ينبغي على الحكومة العراقية أن تستمع إلى "المطالب المشروعة" للمحتجين.

ولا تزال أزمة التظاهرات العراقية تراوح مكانها، ويتوقع مراقبون ان تستمر تعقيدات تلك الأزمة لتؤثر علي المشهد السياسي العراقي في الأسبوع المقبل.

لماذا يرفع متظاهرو العراق لافتات ضد الأرجنتين؟

لبنان يؤكد قوته الناعمة في تظاهرات "ضريبة الواتساب"

يفضل البعض أن يطلق على تظاهرات لبنان الحالية اسم ( انتفاضة الواتساب) حيث إنها بدأت احتجاجا علي فرض ضريبة حكومية علي الاتصالات الهاتفية عبر تطبيق "واتساب" علي الإنترنت، غير أن الكثير من اللبنانيين يرفضون تلك التسمية ويعتبرون أنها تقلل من أهمية هذا الحراك الذي يصفونه بأنه يوشك علي قلب معادلات السياسة والمجتمع في هذا البلد الذي مزقته الطائفية والتعصب لسنوات طويلة.

وبدأت أحداث الأسبوع في لبنان يوم الحد الماضي شكل عشرات الآلاف من المتظاهرين اللبنانيين، سلسلة بشرية في أنحاء البلاد. تشابكت أيادي المحتجين على طول الطرق الساحلية اللبنانية بهدف تشكيل سلسلة بشرية تمتد بطول 171 كيلومترا من صور جنوباً إلى طرابلس شمالاً، مروراً بساحة الشهداء في وسط بيروت. وشملت كل الساحات التي شهدت تظاهرات منذ انطلاقة الحراك في 17 من أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي اليوم التالي بدأ الحديث يتصاعد عن اعتزام رئيس الحكومة سعد الحريري تقديم استقالته، وبالفعل تقدم الحريري بخطاب الاستقاله للعماد ميشال عون رئيس الجمهورية في قصر بعبدا الثلاثاء، ما اعتبر أكبر استجابة من نوعها بين أفراد الطبقة السياسية اللبنانية لمطالب المتظاهرين.

سلاسل بشرية من المتظاهرين فى المدن اللبنانية المختلفة- رويترز

عاد المتظاهرون، مساء الأربعاء الماضي لقطع طرق رئيسية في مناطق عدة، ونزل محتجون مجددًا للشوارع مطالبين برحيل الطبقة السياسية بالكامل. تزامنت تلك التطورات مع أعمال عنف مناهضة للتظاهرات قام بها بعض الأفراد الذين قيل إنهم ينتمون لحزب الله لفض خيام التظاهر وإحراق بعضها في مسعى يستهدف إنهاء التظاهرات، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل الذريع.

في الذكرى الثالثة لتقلده الرئاسة، قال عون في كلمة موجهة إلى اللبنانيين، الخميس، وسط احتجاجات عارمة على أداء الطبقة السياسية الحاكمة، إن لبنان على أبواب حكومة جديدة، مضيفا أن الاعتبار الوحيد المطلوب في تشكيلها هو تلبية طموحات اللبنانيين. وأضاف أنه يجب أن يتم اختيار الوزراء وفق الكفاءة والخبرة لا وفق الولاءات السياسية ولا استرضاء الزعماء، مشيرا إلى أن لبنان عند مفترق خطير خصوصا من الناحية الاقتصادية.

وخرج الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء الجمعة، فيما اعتبر ردا علي تصريحات العماد عون – أحد أهم حلفاء حزب الله – ليؤكد ان الحزب لم يلق أيا من أوراقه القوية على الساحة السياسية بعد. ودعا إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، وقال إن هناك من سعى لتنفيذ ما وصفه بـ"انقلاب سياسي" داخل لبنان لتحقيق مصالح خاصة، عن طريق الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأثير العديد من التكهنات بشأن سيناريوهات ما بعد استقالة الحريري في لبنان.

ثلاثة سيناريوهات لمرحلة ما بعد استقالة الحريري

مقتل البغدادي هل يصنع فارقا في تطورات المشهد السوري؟

في غارة مفاجئة، مساء السبت الماضي، قتلت قوة أمريكية خاصة، أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في عملية شاركت فيها مقاتلات حربية وطائرات مسيرة، حسبما أكدت واشنطن.

وبلهجة سادها الفخر، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، خلال كلمة له بالبيت الأبيض الأحد: "السفاح، الذي حاول كثيرًا ترويع الآخرين، قضى لحظاته الأخيرة في قلق وخوف وذعر مطبق من القوات الأمريكية التي كانت تنقض عليه".

أضاف: "البغدادي قُتل بعد تفجير سترته الناسفة. كان معه ثلاثة من أولاده، وجسده كان مشوهًا جراء الانفجار. كما انهار عليه نفق. لكن نتائج التحاليل أتاحت التعرف عليه بشكل أكيد".

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش- غيتي

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مقتل البغدادي "يوما عظيما للولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة"، كما اعتبر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي مقتل البغدادي "انتصارا للاستخبارات العراقية".

كما رحبت تركيا بالخطوة ودعت لتوحيد القوى من أجل هزيمة كافة المنظمات الإرهابية بالمنطقة، وصدرت تحذيرات أوربية وإيرانية تنبه إلى أن المعركة مع تنظيم الدولة لم تنته بمقتل "البغدادي".

وفي روسيا كان التشكيك في عملية قتل البغدادي هو سيد الموقف. أما عربيا، فقد كان الصمت مطبق بشأن عملية قتل البغدادي باستثناء تصريحات من العراق والبحرين.

ويؤكد مراقبون أن عملية قتل البغدادي، والأسلوب الهوليوودي الذي تم إخراجه بها للناس، سواء من الرئيس ترمب أو غيره من مسؤولي إدارته، ربما يرتبط بالتغطية علي أحداث داخلية مثل تسريع إجراءات عزل الرئيس، أو اتخاذ خطوات ذات علاقة بالسيطرة علي النفط السوري والحفاظ عليه بين أيدي مجموعات سورية معارضة ترتبط بالولايات المتحدة مباشرة.

مهمة جديدة للولايات المتحدة في سوريا بعد مقتل البغدادي

الجزائر ترفض انتخابات"العصابة" وتصر علي النزول للشوارع

تسارعت وتيرة التظاهرات في الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات التي أعلنت عنها السلطات الجزائرية والمقرر أن تجري يوم 12 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وأغلقت أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الماضي، والتي تقدم لها 22 مرشحا.

وقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح الخميس الماضي، إن الدولة ستتصدى لما أسماها "المناورات"، التي تقوم بها بعض الجهات لعرقلة انتخابات الرئاسة.جاء ذلك في خطاب له بمناسبة الذكرى الـ 65 لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، في 1 من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، بثه التلفزيون الحكومي.

تزامن الخطاب مع خروج المئات من الشباب، مساء الخميس، في مظاهرات مفاجئة بساحة البريد المركزي بوسط العاصمة، استجابة لدعوات للتظاهر ضد إشراف رموز النظام السابق على الانتخابات القادمة.

ويوم أمس، تظاهر الجزائريون في شوارع العاصمة ومدن أخرى للجمعة السابعة والثلاثين، للاحتفال بذكرى الثورة والمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة ورفض إجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر/ كانون الأول.

المتظاهرون الجزائريون يرفضون إجراء الانتخابات الرئاسية تحت اشراف السلطة القائمة- رويترز

من ناحيته، قال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء، إن انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها المحدد في 12 من ديسمبر/ كانون أول المقبل، لإرساء أسس الدولة الوطنية. وشدد على أن "الشباب حاليا مصمم على الذهاب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، مفشلا بذلك مخططات العصابة وأذنابها الذين تعودوا على الابتزاز السياسي، من خلال أبواق ناعقة تستغل بعض المنابر الإعلامية المغرضة".

و"العصابة" تسمية عادة ما يطلقها قائد الأركان، على أتباع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذا ما يسمى الدولة العميقة المحسوبة على قائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين.

وتنذر التطورات علي المشهد السياسي في الجزائر بحدوث تحولات جيو استراتيجية مهمة، ربما تكون جزءا من مشهد عالمي يتوقع المراقبون أن يختلف تماما عما قبله.

رئيس المجلس الأطلسي: زلزال جيوسياسي يهدد قيادة أمريكا للعالم

صواريخ غزة علي إسرائيل..صدى صوت لأزمة مكتومة

تفجر الموقف الأمني علي الحدود بين قطاع غزة، وإسرائيل خلال الساعات الماضية بما يلقي بظلال من التوتر علي الموقف الهاديء نسبيا خلال الفترة الأخيرة.

جيش الاحتلال أعلن مساء أمس الجمعة أن عشرة "صواريخ" أطلِقت من القطاع تجاه مستوطنات "غلاف غزة" أصاب أحدها منزلًا في جنوب "إسرائيل"، دون سقوط جرحى، مشيرًا إلى أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت 8 منها.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بدأ مشاورات عبر الهاتف مع رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي وقيادات عسكرية وأمنية لبحث سبل الرد على الصواريخ. من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلي (مكان) إن سيدة إسرائيلية تبلغ من العمر (65 عامًا)، أصيبت بجروح طفيفة، إثر إطلاق الصواريخ.

صباح اليوم السبت، استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران بجراح "بين خطيرة ومتوسطة"، جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. ومن المتوقع ان تلقي تداعيات التوتر في الموقف علي أحداث الأسبوع المقبل.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ( يمين) والرئيس الفلسطيني محمود عباس- أبو مازن- أرشيفية

وقد تجدد الحديث مؤخرا عن ضرورة التوافق الفلسطيني علي ضرورة إجراء الانتخابات غير ان أهم نقطة للخلاف تتمثل فيما إذا كان سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفلسطينية بشكل متزامن أم منفصل.

كما تأتي تلك التطورات أيضا بينما تجدد الحديث عن " صفقة القرن" أثناء زيارة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي وصهره للمنطقة، فيما تعاني عملية تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة من جمود مستمر.

توافق فلسطيني على عدم تزامن الانتخابات البرلمانية والرئاسية

جدار الصمت حول حصار قطر يتلقي ضربة قوية من أمير الكويت

ألقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كلمة مهمة في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة ( البرلمان ) الكويتي خلال الأسبوع الماضي تناول فيها أبرز المستجدات علي الساحتين الإقليمية والدولية.

أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح- غيتي

ومن بين العبارات المهمة التي توقف عندها مراقبون إشارة أمير الكويت الذي يقوم بجهود وساطة لتسوية الخلاف بين قطر والبلدان المحاصرة لها وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والتي قال فيها :" لم يعُد مقبولاً ولا محتملاً استمرار الخلاف الخليجي بين أشقائنا في دول مجلس التعاون، وتهديد إنجازاتنا وإضعاف قدراتنا، الأمر الذي يستوجب على الفور السمو فوق خلافاتنا وتعزيز وحدتنا وصلابة موقفنا، وهي مسؤولية تاريخية سيحاسبنا عليها المولى قبل التاريخ، وعلينا أن نأخذ العبرة ممن حولنا".

هكذا قالها أمير الكويت بكل الوضوح والقوة، إن الخلاف الخليجي لم يعُد مقبولاً ولا محتملاً، خصوصاً في منطقة تقف على أطراف أصابعها كل لحظة، خشية وقوع حريق لا يعلم مداه إلا الله، وعندما يتحدث عميد الدبلوماسية العربية، وأحد أكبر حكام وحكماء المنطقة، يجب ألا تمر كلماته مرور الكرام، بل يجب التوقف عندها والتمعن في دلالاتها.

أمير الكويت: لم يعد مقبولا استمرار الخلاف بين أشقائنا بمجلس التعاون

الملف الليبي يتأزم بينما تبدو في الأفق بوادر للحل!

رغم الهزائم والانتكاسات التي عانت منها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والتي تحاول الاستيلاء علي العاصمة الليبية طرابلس، فإن قوات حكومة الوفاق التي تحظي بالشرعية الدولية تدافع عن العاصمة باستماتة وتمنع أي تقدم لقوات حفتر في المناطق الصغيرة والهامشية التي تتواجد بها.

يوم الأربعاء الماضي، استهدف طيران مسير تابع لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الكلية الجوية بمدينة مصراتة، وفق ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري. المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال إن خمس ضربات، استهدفت مواقع بالكلية الجوية بمصراتة شرق طرابلس، كانت تستخدم مخازن.

خالد المشري رئيس المجلس الأعلي للدولة فى ليبيا- غيتي

تم القصف عن طريق طيران مسير، بدأ بالتحليق منذ مساء الأربعاء، من دون أن يسفر عن خسائر بشرية. وأوضح المصدر أن الكلية الجوية لم يتم استهدافها منذ فترة، مرجعًا ذلك لسوء الأحوال الجوية. محاور القتال في طرابلس، ومحيطها شهدت الأربعاء، هدوءًا حذرًا مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير دون معرفة تبعيته.

وقد أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري مبادرة من خمسة محاور لحل الأزمة السياسية في بلاده. المبادرة تتضمن جدولا زمنيا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بما يضمن الاستقرار والهدوء في البلاد.

المشري يعلن مبادرة من 5 محاور لحل الأزمة في ليبيا

شبكة الجزيرة تحتفل بالذكرى 23 لتأسيسها: سن الشباب والبهاء

صارت الآن في سن الشباب والفتوة والحسن والبهاء، صار عمرها 23 عاما، إنها شبكة الجزيرة الإعلامية التي احتفلت مساء أمس الجمعة بالذكرى السنوية 23 لتأسيسها تحت شعار "ثقة تجدد عهدها" مستعيدة مسيرة حافلة بالإنجازات التي بدأتها مع انطلاق مسيرتها في مثل هذا اليوم من العام 1996، قناة إخبارية ببث لم يتعد آنذاك ست ساعات.

رئيس مجلس ادارة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثان يلقي كلمته فى الاحتفالية-

وأكد رئيس مجلس الإدارة لشبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني حاجة الشعوب في هذه الظروف الحرجة إلى إعلام رصين يوسع مساحة الوعي ويترفع عن افتعال الخلاف وينشر ثقافة الحوار والرأي والرأي الآخر.

تحت شعار "ثقة تجدد عهدها".. شبكة الجزيرة تحتفل بالذكرى 23 لتأسيسها