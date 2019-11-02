الزهار: نريد انتخابات حرة ونزيهة وعلى بريطانيا الاعتذار للشعب الفلسطيني

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود الزهار، إن الشعب الفلسطيني يريد انتخابات تمثله، وأن تكون حرة ونزيهة.

وأضاف الزهار في تصريحات لموقع الجزيرة مباشر، أنه يتوجب على بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور وتقديم التعويض للشعب الفلسطيني وسحب الاعتراف بالدولة اليهودية، وذلك لارتكابها جريمة ضد الشعب الفلسطيني.

أبرز تصريحات الزهار:

الانتخابات وصفقة القرن

يجب أن نحدد ما هو الهدف من الانتخابات عند الأطراف. الطرفان الغربي والإسرائيلي معاً يريدان من يمثل الشارع الفلسطيني أو من يدعي تمثيل الشارع الفلسطيني في هذه المرحلة لاستكمال تنفيذ صفقة القرن التي تُعد الخطة الثانية بعد اتفاقية أوسلو.

كي يتم ذلك، لابد من رئاسة تقبل بهذا الحل، ومجلس تشريعي يبصم على هذا الحل، وشعب يُروض عن طريق ما يجري الآن من خلال الحصار. هذا ما يريده الغرب في هذه المرحلة.

ما يريده الغرب من هذه المرحلة على وجه الخصوص أن يجد من يمثل الشارع الفلسطيني من خلال انتخابات بالمقاس. أن تأتي بالحزب أو الشخص الذي يقبل صفقة القرن وتضييع القضية الفلسطينية.

الشارع الفلسطيني يريد انتخابات تعبر عمن يمثله عقيدة وسياسة ورؤية في المستقبل. وأخطر ما في مخططات السلطة أن يجدوا مبررًا لصنع قيادة فردية أو تشريعية أو مجلس وطني، ليبصم على صفقة القرن.

لا يوجد عند السلطة الفلسطينية ما يبرر أو ما يستطيع أن يوقف تنفيذ صفقة القرن سواء انقسام الشارع أو توغل الاحتلال في الشارع الفلسطيني.

نحن نريد انتخابات تمثل الشارع الفلسطيني وتُجرى انتخابات حرة ونزيهة وأن يقبل جميع الأطراف بهذه النتائج. مشكلة انتخابات البلديات في 2005 وانتخاب التشريعي في 2006، أن هناك طرفا في الانتخابات لم يعترف بها عمليًا ومن ثم انقلب عليها.

إذا أراد العالم أن يسمع رأي الشارع الفلسطيني، فعليه تحصين كل فلسطيني في أن يقول رأيه سواء في غزة والضفة الغربية أو بالقدس المحتلة.

صورة من مسيرات العودة عند حدود غزة (غيتي)

وعد بلفور جريمة ضد الفلسطينيين

جاء وعد بلفور بعد أن طُرد اليهود في عملية مستمرة ومن أكثر من دولة، بسبب ما أفسدوه في المجتمع والأخلاق والسياسة والاقتصاد.

قضية إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين، هي مصلحة غربية للتخلص من الأعباء التي مارسها اليهود في أوربا على مدار تاريخهم.

تم زرعهم في فلسطين من أجل منع وحدة الشارع العربي والإسلامي والمساس بمقدسات الشعب الفلسطيني، واستخدامها كأداة متقدمة في مرحلة الاستعمار، وفي المقابل أن تكون الشعوب الأوربية آمنة من فساد اليهود.

ما هو المطلوب من بريطانيا؟

في الذكرى 102 لوعد بلفور المشؤوم فإنه يتوجب على كل دولة ارتكبت جريمة ضد الشعب الفلسطيني، الاعتذار عن كل إنسان اسستشهد أو شرد أو جرح أو سجن في سجون الاحتلال، وأن يتم التعويض، وأن تعمل على زوال هذه الدولة (إسرائيل).

عدم الاعتراف بهذه الدولة حتى يسترد الشارع الفلسطيني أرضة، في الوقت الذي ذهبت فيه الأمة العربية بعيدًا عن تاريخها، وعقيدتها ومصلحتها.

يجب أن يتوحد الشعب الفلسطيني على مبادئ وأسس لا تتناقض مع عقيدة الأمة وهي ضرورية، ولا تتناقض كذلك مع موروثها التاريخي، فالأمة العربية في مرحلة صعبة، لأنها انقسمت تجاه المحاور والتصادم والاحتلال والخلافات والحروب بينها.

خلفيات

بريطانيا دافعت الجمعة عن "وعد بلفور" الصادر قبل أكثر من قرن ومهد لاحتلال الأراضي الفلسطينية وقيام ما بات يعرف بدولة إسرائيل.

قالت بريطانيا على لسان كارين بيرس مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة إنها "راضية عن الدور الذي قامت به لمساعدة إسرائيل على الوجود".

"وعد بلفور"، الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917، إلى اللورد اليهودي ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

تحل اليوم السبت الذكرى الـ 102 لصدور "الوعد المشؤوم"، حسب ما يصفه الفلسطينيون.

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