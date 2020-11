بومبيو: سننهي الإعفاءات المتعلقة بمنشأة فوردو النووية الإيرانية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده ستنهي العمل بالإعفاءات من العقوبات المتعلقة، بمنشأة فوردو النووية الإيرانية، منتصف الشهر القادم، ضمن مؤتمر صحفي عقده الإثنين.

The Trump admin should immediately revoke Iran’s civil-nuclear waivers, which allow Iran to continue building up its nuclear program at sites like Fordow, a nuclear weapons facility the Ayatollahs dug out of the side of a mountain. pic.twitter.com/9xSGY45Mo7

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) November 18, 2019