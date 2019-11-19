بومبيو: سننهي الإعفاءات المتعلقة بمنشأة فوردو النووية الإيرانية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده ستنهي العمل بالإعفاءات من العقوبات المتعلقة، بمنشأة فوردو النووية الإيرانية، منتصف الشهر القادم، ضمن مؤتمر صحفي عقده الإثنين.
أبرز ما قاله بومبيو:
"ابتزاز" نووي
- اعتبارًا من 15 ديسمبر/كانون الأول 2019، سننهي الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بمنشأة فوردو ، بسبب الابتزاز النووي الذي تمارسه إيران.
- الكمية الصحيحة من اليورانيوم المخصّب لأكبر دولة راعية "للإرهاب" في العالم هي صفر.
- ليس هناك من سبب شرعي لإيران لاستئناف التخصيب في هذا الموقع السري سابقًا. وعلى إيران أن توقف نشاطاتها هناك في الحال.
- الابتزاز النووي الذي تقوم به إيران، سيؤدي إلى مزيد من عزلتها الاقتصادية والسياسية في العالم.
الاحتجاجات الإيرانية
- واشنطن تراقب عن كثب الاحتجاجات الحالية في إيران، وتشعر بقلق عميق بشأن التقارير التي تتحدث عن سقوط قتلى.
- ندين بقوة أي أعمال عنف للنظام الإيراني ضد شعبه، ونؤكد تضامننا مع المتظاهرين الإيرانيين.
- العالم يراقب وعلى إيران أن توقف العنف ضد شعبها، وتعيد قدرة جميع الإيرانيين على الوصول إلى الإنترنت المجاني والمفتوح.
- الشعب الإيراني سيتمتع بمستقبل أفضل عندما تشرع حكومته باحترام حقوق الإنسان الأساسية، وتتخلى عن سياستها المزعزعة للاستقرار.
ترمب والإعفاءات النووية
- العام الماضي، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من الاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه في عهد سلفه، باراك أوباما.
- أعاد ترمب فرض عقوبات شاملة على إيران، للضغط عليها اقتصاديًا، وكبح نفوذها في الدول العربية.
- لكن إدارة ترمب استمرت بمنح إعفاءات لبعض الدول للتعامل مع إيران والسماح لها بتنفيذ الاتفاق، دون أن تواجه خطر التعرض للعقوبات.
- اعتبر منتقدو ترمب أن الإعفاءات تسمح للإدارة الأمريكية برؤية فوائد الاتفاق، بينما كان الجمهوريون يضغطون على بومبيو لإنهائها.
- أعلنت إيران أن المهندسين في فوردو، بدأوا بضخ غاز هيكسافلورايد اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي للتخصيب.
- نددت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالقرار واعتبروه "متناقضًا" مع الاتفاق النووي.
خلفيات
- تهدف الخطوة الأمريكية، إلى إنهاء التعاون الروسي والأوربي مع إيران، في فوردو، وهي منشأة تحت الأرض جنوب طهران، كانت سرية في السابق.
- كان من المفترض أن تتحول منشأة فوردو إلى مركز للبحوث المدنية بموجب اتفاق عام 2015 النووي لإيران مع الدول الست الكبرى.
- تأتي التطورات في وقت تهز فيه إيران احتجاجات عنيفة أشعلها قرار الحكومة هناك برفع أسعار الوقود.
- انتشرت الاحتجاجات في إيران منذ يوم الجمعة، وحذر الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، بأنه سيتخذ إجراء إذا لم تهدأ الاضطرابات التي أشعلها رفع أسعار البنزين.
- ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن النيران أُضرمت في 100 بنك وعشرات المباني والسيارات.