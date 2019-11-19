احتجاجات لبنان.. تأجيل جلسة للبرلمان بعد ساعات من تطويقه

تحت ضغط الشارع، تأجلت جلسة مقررة، اليوم الثلاثاء، للبرلمان اللبناني لموعد سيحدد لاحقا، بعد تطويق محتجين لمقر البرلمان وقطع الطرق المؤدية إليه وسط العاصمة بيروت، لمنع انعقاد الجلسة.

تزامنت التطورات مع احتجاجات شعبية مستمرة، دخلت الأحد الماضي، شهرها الثاني، تلاها دعوات لإضراب عام ومواصلة قطع الطرقات.

رفض جلسة للبرلمان

تعهد ناشطون، بمنع انعقاد الجلسة البرلمانية، وقالوا إنها تتضمن بنودًا يرفضها المحتجون، فيما يؤكد البرلمان أنها مطالب شعبية يرفعها الحراك المدني.

يتضمن جدول أعمال الجلسة، بند العفو العام الذي يشمل جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة.

لكن محتجين يرون أن الأولوية يجب أن تكون لمطالبهم، ويرفضون انعقاد الجلسة البرلمانية بشكل سري، مؤكدين على ضرورة تحويلها لعلنية.

يعتبر محتجون أنه من بين الأولويات تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة.

من المطالب ذات الأولوية لدى محتجين لبنانيين، محاسبة الفاسدين، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، المتهمة بالفساد والافتقار للكفاءة.

محتجون لبنانيون يقطعون الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان لمنع عقد جلسة تشريعية مزمع عقدها اليوم#لبنان #بيروت https://t.co/pXxPNW6jXl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 19, 2019

دروع بشرية

منذ ساعات الصباح الأولى، شكل محتجون دروعًا بشرية في محيط مجلس النواب، وعملوا على قطع الطرق المؤدية إليه، وسط انتشار أمني كثيف.

جرت عملية تدافع بين محتجّين والقوى الأمنيّة عند مدخل ساحة النجمة، وسط بيروت، فيما شكّلت متظاهرات حاجزًا بين المحتجين والقوى الأمنية.

المتظاهرون في محيط مجلس النواب منعوا دخول الآليات، وسمحوا بدخول الإسعاف والسيارات العسكرية، بعد التأكد من عدم وجود أي نائب في داخلها.

كان من المقرر أساسا انعقاد جلسة البرلمان الأسبوع الماضي، لكن رئيسه نبيه بري، أرجأها إلى اليوم الثلاثاء، لاعتبارات أمنية.

النائب علي عمار (حزب الله) يُستقبل بهتافات "يسقط حكم الأزعر" في وسط بيروت (قبل ساعة) #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/VgzSdp7fbq — Doja | دُجى (@dojadaoud) November 19, 2019

مقاطعون للجلسة

كتلة "اللقاء الديمقراطي" البرلمانية، كانت قد أعلنت الاثنين، عدم مشاركة نوابها في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء.

رئيس حزب "القوات اللبنانيّة"، سمير جعجع، أعلن كذلك عدم مشاركة "تكتل الجمهورية القوية" في الجلسة النيابية.

رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، سامي الجميل، أعرب عن اعتزامه مقاطعة الجلسة، مضيفًا : تبلغنا بأن الجلسة ستكون سرية ولا قانون على جدول الأعمال مما يطالب به اللبنانيون.

ثمة انقسامات داخل الطبقة الحاكمة في لبنان بين فريق يتمسك بتشكيل حكومة تكنوقراط، وآخر يرغب بتشكيل حكومة هجين من سياسيين حزبيين واختصاصيين، وهو ما يرفضه المحتجون.

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