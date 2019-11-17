دراسة أمريكية: الدعامات ليست أفضل من الأدوية لكثير من مرضى القلب

قال باحثون أمريكيون، إن الكثير من مرضى القلب الذين يعانون من حالات حادة ويخضعون لتدخل طبي لفتح الشرايين المسدودة والضيقة سيصلون إلى النتيجة نفسها من خلال تناول أدوية.

وأكد الباحثون أن مقترحاتهم إذا تم تبنيها في الممارسات الطبية فقد توفر مئات الملايين من الدولارات التي تصرف سنويا على الرعاية الصحية لمرضى القلب.

تناول الأدوية وتغيير أسلوب الحياة

الباحثون، أوضحوا أن الكثير من مرضى القلب الذين يعانون من حالات حادة لكن مستقرة ويخضعون بشكل متكرر لتدخل طبي لفتح الشرايين المسدودة والضيقة يمكن أن يحصلوا للنتيجة نفسها من خلال تناول أدوية وتغيير أسلوب حياتهم.

الدراسة التي دعمتها الحكومة وتكلفت نحو 100 مليون دولار طرحت في اجتماع للرابطة الأمريكية للقلب في فيلادلفيا، وهي أكبر دراسة من نوعها تبحث فيما إذا كان هناك فائدة إضافية من الإجراءات التي تتخذ لاستعادة تدفق الدم الطبيعي في مرضى القلب ذوي الحالة المستقرة عن العلاج الأكثر تحفظا مثل تناول الأسبرين والأدوية التي تخفض نسبة الكولسترول في الدم وإجراءات أخرى.

دراسة: الدعامات ليست أفضل من الأدوية بالنسبة لكثير من مرضى القلب

توسيع الشرايين ووضع الدعامات

كانت دراستان سابقتان على الأقل قد خلصتا إلى أن توسيع الشرايين ووضع الدعامات وفتح مجرى جانبي بديل للدم إضافة للعلاج الطبي لا تخفض بنسبة كبيرة من احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية ولا احتمالات الوفاة مقارنة بالعلاج الذي لا يشمل تدخلا جراحيا.

ويقول خبراء إن كثيرين من أطباء القلب والأوعية الدموية يحجمون عن تغيير هذا الأسلوب وذلك إلى حد ما لأن المرضى الذين يحصلون على دعامات للشرايين يشعرون بتحسن فوري.

وتقول الدكتورة جوديث هوتشمان أخصائية أمراض القلب في مركز لانغون في جامعة نيويورك التي رأست الدراسة إن نحو 500 ألف يشخصون كل عام بالإصابة بحالة مستقرة من أمراض الشريان التاجي التي يتسبب فيها ضيق الشريان في ألم في الصدر خاصة بعد التمرن أو التعرض لضغوط عاطفية.

وأضافت "هناك خوف على الدوام من أنك إن لم تفعل شيئا بسرعة فسيصابون بأزمة قلبية ويموتون".

المرضى الذين يحصلون على دعامات للشرايين يشعرون بتحسن فوري

التدخلات الجراحية السريعة