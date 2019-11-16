قصف غزة يواكب احتجاجات لشعوب عربية.. و"حسبة برما" في إسرائيل

قصف غزة وانتخابات إسرائيل، الحراك في لبنان والعراق والجزائر، والمشهد في تونس وحقوق الانسان في مصر، وزيارة أردوغان لواشنطن، وبوادر حل أزمة حصار قطر، هي أبرز عناصر الحصاد الإخباري.

وفيما يلي أهم الأخبار والتقارير والتعليقات التي نشرها موقع "الجزيرة مباشر" خلال الأسبوع الماضي:

غزة تقاوم.. والقصف الإسرائيلي يتواصل رغم الهدنة

فجرت عملية اغتيال إسرائيل للقائد البارز بحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا الموقف في قطاع غزة الأسبوع الماضي. ومنذ فجر الثلاثاء وحتى فجر الخميس الماضيين، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية على غزة، بدأت باغتيال أبو العطا القائد الميداني الكبير في سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، وأسفرت العملية الإسرائيلية إجمالا عن ارتقاء 34 شهيدًا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجروح مختلفة.

جنازة الشهيد بهاء أبو العطا القيادي فى سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي فى غزة- رويترز

ورغم الإعلان عن التوصل الي تهدئة فجر الخميس بوساطة مصرية، عاد التوتر الجمعة، إلى غزة، مع تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في جنوب القطاع تتبع لحركة الجهاد الإسلامي، ما جعل التهدئة تبدو هشة. كما شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غارات مجددًا على مواقع في قطاع غزة تتبع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رغم سريان وقف إطلاق النار. ويسود القطاع حاليًا هدوء مشوب بالحذر بينما لايزال الموقف مفتوحًا علي كافة الاحتمالات.

نتنياهو يبحث عن أمن إسرائيل بين أنقاض منازل غزة

"حسبة برما" تعقد تشكيل الحكومة الإسرائيلية

تتزامن تطورات الموقف في قطاع غزة مع استمرار الجمود في عملية تشكيل الحكومة الإسرائيلية في أعقاب نتائج الانتخابات الأخيرة للكنيست التي لم توفر لحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو اغلبية تسمح له بتشكيل الحكومة منفردًا أو حتى تكوين حكومة ائتلافية مع حلفائه السابقين من أحزاب اليمين المتشدد.

بيني غانتس ( يمين) ومنافسه بنيامين نتنياهو- غيتي

كما أسفرت نتائج الانتخابات التي أجريت في سبتمبر/أيلول الماضي عن حصول الحزب المنافس لليكود وهو حزب ( أزرق-أبيض) بزعامة بيني غانتس علي عدد من المقاعد لا يؤهله لتشكيل الحكومة منفردًا، كما لا يمكنه أيضًا التحالف مع اليسار الإسرائيلي أو القائمة العربية المشتركة في الكنيست التي حصلت علي أكبر عدد من المقاعد طوال تاريخها.

ويرى مراقبون إن نتنياهو قرر خرق اتفاقات التهدئة التي تمت بالرعاية المصرية في قطاع غزة ضمن مسعى يقود لإعادة خلط الأوراق وشن حرب على غزة وإشعال الجبهة الشمالية والجنوبية".

ويتوقع مراقبون أن ما يفعله نتنياهو ليس سوى "محاولة لكسب الوقت لإفشال مساعي غانتس لتشكيل حكومته أو دفعه لتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت عنوان مواجهة الأخطار التي تحدق بإسرائيل.

ليبرمان: سندعم من يقدم التنازلات بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية

لبنان ينتفض علي وقع تشكيل حكومة جديدة برئاسة الصفدي

استمر الحراك في لبنان طيلة أيام الأسبوع، وتميز التحرك السياسي بظهور نوع من التوافق المبدئي على وزير المالية السابق محمد الصفدي لكي يترأس الحكومة المقبلة على أن تكون حكومة "تكنو – سياسية"، أي تجمع بين وزراء حزبيين، وآخرين اختصاصيين من التكنوقراط.

متظاهرات لبنانيات فى بيروت – نوفمبر 2019- غيتي

وشهد الأسبوع الماضي مقتل أول متظاهر لبناني الثلاثاء في منطقة خلدة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت خلال عملية إغلاق المتظاهرين الطرق بالعاصمة بعيد انتهاء بث مقابلة مع رئيس الجمهورية، ميشال عون.

ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، منذ حوالي شهر تقريبًا، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.

لبنان: احتجاجات أمام قصر العدل وإضراب المصارف مستمر

العراق في منعطف جديد من الاحتجاجات..والمرجعية الشيعية تتدخل

تستمر أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في العديد من المدن العراقية، وتحتدم الأزمة السياسية في البلاد بعد رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم استقالته، ويشترط عبد المهدي أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، ويحذر من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.

قوات الشرطة تقف أمام توغل المتظاهرين العراقيين باتجاه المنطقة الخضراء فى بغداد- غيتي

واتخذ رئيس الوزراء العراقي بعض الإجراءات في محاولة لتهدئة الاحتجاجات، التي تشكل أعقد تحد للنخبة الحاكمة منذ عام 2003. وشملت المبادرات تقديم مساعدات مالية للفقراء، وإتاحة المزيد من الوظائف لخريجي الجامعات. لكن المبادرات فشلت في مواكبة المطالب المتزايدة للمتظاهرين الذين يطالبون الآن بهدم نظام تقاسم السلطة الطائفي في العراق، ورحيل الزعماء الذين يعتبرونهم فاسدين.

وثار غضب المتظاهرين بسبب الاستجابة الفاترة من زعمائهم ويقولون إنهم سيظلون في الشوارع إلى أن تُلبى مطالبهم. وتتصاعد الاحتجاجات في العراق بدون وجود أفق محدد في اتجاه الحل.

العراق.. السيستاني: لن نقبل بقانون جديد للانتخابات لا يمنح الفرصة للتغيير

تونس تدعم المسار الديمقراطي باستكمال ملامح الحكومة

بعد تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد رسميًا لمهام منصبه كرئيس للجمهورية التونسية، بدأت تونس في استكمال ملامح جهاز الدولة والحكم.

الدكتور راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي- غيتي

وشهد الأسبوع الماضي فوز الدكتور راشد الغنوسي رئيس حركة النهضة بمنصب رئيس البرلمان. الغنوشي حصل على 123 صوتًا من أصل 217 أي ما نسبته 56.68% من أصوات النواب. ويوم أمس الجمعة، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، مرشح حركة النهضة الإسلامية الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

راشد الغنوشي.. من المعارضة قبل الثورة إلى رئاسة البرلمان في تونس

استمرار الحراك في الجزائر للأسبوع الـ39 علي التوالي

خرج الآلاف من الجزائريين الي الشوارع في العديد من المدن الجزائرية بما فيها العاصمة الجزائر يوم أمس الجمعة للأسبوع التاسع والثلاثين علي التوالي. تميزت المظاهرات بالإصرار على رفض إجراء الانتخابات المقرر ان تجري يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المتظاهرون الجزائريون يرفضون الانتخابات الرئاسية المقبلة- غيتي

رفع المتظاهرون الذين تحدوا برودة الطقس وتساقط الأمطار، شعارات تكررت خلال جمعات الحراك الأخيرة، من بينها:" لا انتخابات تحت إشراف العصابات" في إشارة إلى مسؤولين محسوبين على عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. رفع المتظاهرون لافتات عليها أسماء المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة مكتوب عليها ارحلوا في إشارة إلى رفضهم للاقتراع.

سبقت احتجاجات الجمعة الرافضة للانتخابات، مسيرات أخرى بعدة ولايات (محافظات) طيلة هذا الأسبوع تعلن دعمها لهذا الموعد الانتخابي. شهدت مدن مثل وهران (غرب) والجلفة (وسط) وعنابة (شرق) وغرداية (جنوب) وولايات أخرى، مظاهرات للمئات من المواطنين، رفعوا خلالها شعارات تدعو للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي حفاظًا على استقرار البلاد حسب أصحابها.

تقرير: تجاهل المطالب الشعبية يجعل الانتخابات في الجزائر شكلية

مصر تتجه للمزيد من القمع..والانتقادات الدولية تتزايد

فيما تتجه تونس نحو مزيد من الاستقرار في العملية الديمقراطية وسط إشادات دولية، تتعرض مصر لانتقادات متزايدة لسجل القاهرة في ملف حقوق الانسان.

بدأت أحداث الأسبوع السبت بإصدار مقررة الإعدام خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، أنييس كالامار، تقريرًا حول وفاة الرئيس المصري الراحل مرسي أثناء محاكمته في يونيو/حزيران الماضي.

وفي اليوم التالي مباشرة، طالب وزيران مصريان سابقان بإجراء تحقيق أممي في وفاة "عبد الله" نجل الرئيس الراحل. جاء ذلك في بيان مشترك لوزيري، التخطيط والتعاون الدولي عمرو دراج، والاستثمار يحيى حامد، في عهد الرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي (2012- 2013).

الشاب عبد الله محمد مرسي الذي تحوم شبهات قوية حول مقتله الغامض- أرشيف

وأدت زيارة لممثلي وسائل الاعلام للسجون المصرية والتي نظمتها السلطات فى مصر، الي تزايد وتيرة الانتقادات نظرًا لما حفلت به تلك الزيارة من مبالغات تستهدف تجميل صورة النظام، وطبيعة الحياة في السجون التي يتعرض فيها المصريون لأشد أنواع الإهمال المتعمد والتعذيب.

وازدادت حدة غضب المصريين بعدما اعتقلت السلطات المصرية خلال الأسبوع الماضي الناشطة رضوى محمد بعد نشرها فيديوهات تنتقد فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته انتصار، وكذلك إعلان الفنان والمقاول المصري محمد علي خبر ألقاء القبض علي رضوى، ومطالبته بإطلاق سراحها، وقد وصل هاشتاج #رضوى-فين الي الترند الأعلى تداولا في مصر خلال ساعات معدودة.

وقام عبدالله الشريف بإعداد حلقة في برنامجه الأسبوعي نشرت علي الموقع يوم الخميس الماضي كشف فيها النقاب عن هوية الضباط الذين شاركوا في تنظيم زيارة ممثلي وسائل الاعلام الدولية للسجون المصرية.

شاهد: عبد الله الشريف يكشف أسماء الضباط المشاركين في "كباب السجون"

زيارة أردوغان لواشنطن تؤذن بمرحلة جديدة من العلاقات الأمريكية-التركية

استبقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات استهدفت تخفيف حالة التوتر التي تعتري علاقات البلدين جراء عملية (نبع السلام) التي قام بها الجيش التركي في شمال شرق سوريا مؤخرًا.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين، الأحد، إن الولايات المتحدة ستبذل "أقصى" ما في وسعها للحفاظ على تحالفها مع تركيا، على وقع استمرار التوتر بين واشنطن وأنقرة.

زيارة أردوغان لتركيا فى نوفمبر 2019- رويترز

وقوبلت التصريحات الأمريكية بأخري تركية عكست إصرار أنقرة علي تنفيذ مطالبها وفق مواقفها السابقة، فقد صرح أردوغان قبيل مغادرته أنقرة في طريقه لواشنطن الثلاثاء الماضي بأنه سوف يبلغ الرئيس ترمب "بالوثائق أن الاتفاق الذي توصلنا إليه (بشأن سوريا) لم يتم احترامه بشكل كامل".

وعقب الزيارة، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن بدء العمل مع الجانب الأمريكي، اعتبارًا من يوم أمس الجمعة؛ للتوصل إلى تسوية بشأن قضيتي منظومة "إس-400" الروسية ومقاتلات "إف-35".

جاء ذلك خلال مشاركة المسؤول التركي الكبير في برنامج على قناة "تي آر تي خبر" التركية الحكومية لتقييم زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

بعد شهر على عملية نبع السلام: هل حققت تركيا أهدافها؟

أزمة حصار قطر في سبيلها للحل.. والسؤال: كيف؟

نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الأربعاء الماضي عن مسؤول خليجي القول إن الجهود المبذولة لإنهاء المقاطعة التي تقودها السعودية ضد قطر تكتسب زخمًا.

الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر- غيتي

أشار التقرير الي أن قرب انطلاق النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم في الدوحة يسهم في تمهيد الطريق لتحقيق تقدم محتمل. ونقلت الوكالة عن مسؤول وصفته بأنه مطلع، وذكرت أنه طلب عدم ذكر اسمه، أن الوساطة تركز حاليا على العلاقات بين قطر والسعودية، على أن يتم ضم الإمارات لها لاحقًا.

وقد أكدت السعودية والإمارات والبحرين مشاركة منتخباتها في البطولة المقرر انطلاقها خلال الشهر الجاري.

بلومبيرغ: تزايد المؤشرات على احتمال انتهاء مقاطعة قطر وسط زخم في جهود الوساطة