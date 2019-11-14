رغم الدعوات لمقاطعتها.. المصريون يتابعون الدراما التركية

بات ممثلو المسلسلات التركية، من بين أكثر الممثلين الذين يحبهم المشاهدون المصريون، في حين كانت المسلسلات التركية سببا في حب المصريين للغة التركية، وتعلمها.

ورصد تقرير لوكالة الأناضول الاهتمام الواسع الذي تلقاه المسلسلات التركية لدى المصريين، رغم دعوات مقاطعتها، على خلفية التوتر السياسي بين أنقرة والقاهرة الذي بدأ في 2013.

مسلسل الفضة

بدأ عشق المسلسلات التركية بالعالم العربي، وخاصة مصر، مع عرض مسلسل (الفضة) أو كما يعرف في نسخته العربية المدبلجة باسم "نور" الذي قام فيه بدور البطولة فيه كل من، كيفانتش تاتليتوغ (مهند) وصونغول أودَن التي عرفت باسم "نور".

الفنان التركي، كيفانتش تاتليتوغ، حظي بشهرة كبيرة في مصر والعالم العربي من خلال مسلسل "العشق الممنوع" كما أن الفنانة- بَرَن ساعت- التي أدت في المسلسل دور "بهتر" باتت واحدة من أكثر الممثلات التي تحظى بحب كبير في مصر.

على نفس الشاكلة فإن الممثلة "مريم أوزرلي" التي لعبت دور السلطانة (هرّم) أو هيام كما جاء في النسخة المدبلجة للعربية من مسلسل (القرن العظيم) أو (حريم السلطان) كانت من أكثر الأسماء شهرة ومعرفة في العالم العربي.

فيما نجحت التركية آيتشه بينغول، التي اشتهرت في مسلسل (وهكذا يمضي العمر) باسم "جميلة" في اقتحام قلوب الأمهات المصريات بصفة خاصة كونها ظهرت في المسلسل بدور "الأم المضحية".

من بين الممثلات الأخريات اللاتي اشتهرن بالعالم العربي، الممثلة ميرال جتين قايا أو (حفصة) كما ورد في المسلسل ذاته الذي لعبت فيه دور "الجدة حمالة الشدائد".

الطائر المبكر

اعتبارا من العام 2005، بدأ الفنان التركي بوراك أوزجيفيت بمسلسله "الحب المستحيل" يزيح منافسه كيفانتش تاتليتوغ من على عرشه الذي تربع عليه.

يعتبر مسلسل (الطائر المبكر) هو أكثر المسلسلات التركية مشاهدة في مصر خلال الآونة الأخيرة.

في حديث للأناضول، قالت المصرية، زينب منوفي (ربة منزل) إن المسلسلات التركية استحوذت على اهتمام المشاهدين على مدار 10 سنوات مضت مكان المسلسلات المصرية التي يتم عرضها في شهر رمضان من كل عام.

أشارت إلى أنها استطاعت خلال تلك الفترة مشاهدة الكثير من المسلسلات التركية التي مكنتها من معرفة العديد من الممثلين الأتراك، لافتة إلى أن الممثل جان يامان، الذي يلعب دورا في مسلسل (الطائر المبكر) هو أكثر من تحب من الممثلين الأتراك الرجال.

الممثل التركي إنجين التان بطل مسلسل "قيامة أرطغرل"

قيامة أرطغرل

المسلسل التركي (قيامة أرطغرل) بات أكثر المسلسلات التي حظيت بشعبية كبيرة في مصر خلال السنوات الأخيرة، والأكثر مشاهدة من قبل الرجال على وجه الخصوص.

باتت أسماء أبطال هذا المسلسل، أرطغرل، وبامسي، وتورغوت ألب، الأكثر معرفة وشهرة في الشوارع المصرية.

يتميز مسلسل قيامة أرطغرل بأن أسماء أبطاله في نسخته التركية بقيت كما هي في نسخته المترجمة، ما ساعد المشاهدين على استخدام ومعرفة نفس الأسماء، على عكس المسلسلات الأخرى التي شهدت تغيير أسماء الأبطال لأسماء أخرى.

على عكس ما حدث في عدد من الدول العربية مثل العراق، وفلسطين، وسوريا، وليبيا، لم ينجح مسلسل (وادي الذئاب) في لفت الأنظار بمصر، رغم مشاهدته ومتابعته باهتمام بالغ في بلدان أخرى.

عدد من البلدان المصدرة بعد الولايات المتحدة وتركيا.

اعتبارا من العام الماضي ، بلغ حجم الصادرات من المسلسلات التركية 500 مليون دولار ، وتشمل معظم المنتجات المدرة للدخل ثلاثة مشاريع من بطولة النجم كيفانش تاتليتوغ:

Gümüş , Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney.#KivancTatlitug pic.twitter.com/q1bhOld4jv — Kivanç Tatlituğ Arab| كيفانش تاتليتوغ (@kivanc_ar_fan) November 11, 2019

مقاطعة المسلسلات التركية