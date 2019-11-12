"منتجع وليس سجنا".. جولة داخل سجون مصر تثير سخرية وانتقادات واسعة

فتحت السلطات المصرية أمس الإثنين أبواب مجمع سجن طرة الشهير في القاهرة، للصحفيين والإعلاميين، في محاولة للرد على الانتقادات المتواصلة ضد النظام بشأن انتهاكات حقوقية في السجون.
وأول أمس الأحد، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، الجهة الحكومية المنوطة بالتعامل مع وسائل الاعلام الأجنبية في البلاد، مقطع فيديو عن زيارة قديمة قام بها وفد من نيابة أمن الدولة لمجمع السجون نفسه في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، ومقابلة السجناء لسؤالهم عن أحوالهم..
كما نظمت وزارة الداخلية ما يسمى "المنتدى الثالث للسجون" في مقر منطقة سجون طرة. بمشاركة قيادات أمنية وصحفيين وشخصيات عامة.
وتضمنت تلك الفعاليات مشاهد عديدة أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال نشطاء إن تلك محاولة تجميل السجون بشكل مبالغ فيه تفضح حقيقة الممارسات التي تحدث داخلها.
وتأتي زيارة طرة قبل يومين من توجه المسؤولين المصريين إلى جنيف للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل الثالث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ووثقت منظمات حقوقية وفاة أكثر من 820 معتقلا داخل السجون منذ عام 2013، بسبب الإهمال الطبي.
الموضوع دا فكرني بحوار بيني وبين أبويا لما عرف اني بشرب سجاير، كان برة البيت وطفيت في الطفاية بتاعته وقبل ما ييجي قمت غسلت الطفاية ببريل وسلك المواعين وخليتها بتبرق، لما رجع وشاف الطفاية قالي: "المبالغة في اخفاء الجريمة بيبينها أكتر يا متخلف"
على حق يابا والله https://t.co/AGgkDTKwKB
— أحمد أمين (@Ahmed_Ameen_) November 11, 2019
كما نشر قبل أيام تقرير شارك فيه خبراء من الأمم المتحدة، أكد أن الرئيس الراحل محمد مرسي احتجز في ظروف وحشية أدت إلى قتله تعسفيا، بسبب حرمانه من العلاج والزيارات وإجباره على النوم على أرضية خرسانية طوال سنوات. كما حذر التقرير من الخطر الذي يهدد حياة آلاف المعتقلين الذين يتعرضون لنفس الانتهاكات. بالإضافة إلى ازدحام الزنازين وعدم توفير الطعام المناسب وضعف التهوية ومنع السجناء من التعرض للشمس.
وأشارت منظمات حقوقية محلية الى توقيف حوالي 4000 شخص خلال الشهرين الماضيين، بينهم محامون ونشطاء وأساتذة جامعات وصحفيون، إثر احتجاجات خرجت في مدن عديدة في سبتمبر/ أيلول الماضي ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأناناس كمان من المستورد…..
سجون طرة بمعايير عالمية pic.twitter.com/EazwvFaiW0
— إيهاب الزلاقي (@zelaky) November 11, 2019
نشرت صحيفة المصري اليوم تصريحا على لسان أحد السجناء، ينتقد فيه تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش، ويصفها بأنها مغلوطة، وهو ما أدى لسخرية نشطاء مواقع التواصل، الذين تساءلوا عن إمكانية متابعة سجين للأحداث في الخارج، بما فيها تقارير هيومن رايتس ووتش، فضلا عن التعليق عليها.
بعد اتصال من صحفي شارك بها:
زيارة الصحفيين والمراسلين الاجانب للسجون انتهت.
النتيجة : نسخة مشوهة لفيلم البرئ ،، ويعود التنكيل للعمل مرة اخرى
— Gamal Eid (@gamaleid) November 11, 2019
حد يقول لضياء رشوان والزبالة اللي بيشتغل معاهم، لو عايز تعمل زيارة صحفيين تلمع فيها السجون والداخلية كنتو تروحوا امبارح والسجن مقفول كدة كدة لأنها اجازة رسمية
مش تروحوا النهاردة وتحرموا المساجين وأهاليهم من زياراتهم يا عديمي الاحساس والرباية
— Mona Seif (@Monasosh) November 11, 2019
حكاية:
وفد من النيابة زار السجون، اختير له حازم عبدالعظيم المسجون 18شهر حبس احتياطي دون محاكمة أو افراج!
زيارة للصحفيين للسجون اليوم ، استثنوا منها رويترز!
و بسببها منعوا اسر كثيرة من الزيارة اليوم!
هذا النظام لا يحترم حقوق الانسان، ولا يرغب في احترامها#مصر_رهينة
#upr_egypt
— Gamal Eid (@gamaleid) November 11, 2019
انا عارف ان فيه ناس في السجون مهربة موبايلات، تمام؟
ودي صورة العسكر امبارح عن السجون, فاللي متابعني بقى من جوة السجن او اللي ليه قريب مسجون وعارف ان عنده موبايل او اي حد شغال هناك وقلبه معانا، الملايين مستنيين يشوفوا السجن الحقيقي على رقم الواتس بتاعي ده #افضحوهم
009647502753758 pic.twitter.com/DgHavmUeWM
— عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) November 11, 2019