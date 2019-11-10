إيران تبدأ خطوة مهمة في بناء محطة ثانية للطاقة النووية

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران بدأت اليوم الأحد في صب الإسمنت في محطة ثانية للطاقة النووية، في خطوة مهمة لبناء المنشأة في مدينة بوشهر الجنوبية بمساعدة من روسيا.

التفاصيل

قال علي أكبر صالحي مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مراسم بثها التلفزيون "الطاقة النووية توفر كهرباء يمكن الاعتماد عليها… كل محطة نووية توفر لنا 11 مليون برميل من النفط أي 660 مليون دولار سنويا".

قال مصدران مطلعان في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول إن الولايات المتحدة تعتزم السماح لشركات روسية وصينية وأوربية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية لتجعل من الأصعب على إيران تطوير أسلحة نووية.

ترمب ينسحب من الاتفاق النووي