"أنييس كالامار" صوت العدالة الدولية

بالبيان الواضح والصوت الجهير والاتهام للنظامين السعودي والمصري بالتورط في قتل جمال خاشقجي والرئيس المصري الراحل محمد مرسي باتت أنييس كالامار صوتا يفضح ممارسات انتهاكات حقوق الإنسان
رحلة مع حقوق الإنسان
تنتمي أنييس كالامار إلى فرنسا، وهي اليوم من أبرز وجوه حقوق الإنسان في العالم، حيث جمعت بين تخصص أكاديمي عميق وممارسة ميدانية معززة بموقع متقدم في هيئة الأمم المتحدة.
تتولى كالامار الآن منصب المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القانون وذلك ضمن أعمال المفوضية السامية للأمم المتحدة.
تصفها الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس ifex) بأنها "بطلة جريئة، ومدافعة صلبة عن حقوق الإنسان بصفة عامة، والحق في حرية التعبير والإعلام بصفة خاصة".
أسست كالامار في عام 2003 أول هيئة تنظم عمل المنظمات الإنسانية، تحت اسم "الشراكة الإنسانية للمحاسبة"، وذلك من أجل تجميع وتنسيق عمل الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب.
عملت منسقة لأبحاث السياسات في منظمة العفو الدولية، كما عملت في مركز دراسات اللاجئين في تورنتو بكندا.
اهتمت كالامار بحرية الإعلام وحقوق الصحفيين وتولت إدارة "منظمة المادة 19" المدافعة عن الحريات الصحفية طيلة 11 سنة.
تولت أيضا في جامعة كولومبيا الإشراف على قاعدة بيانات دولية عميقة ومرجعية حول حرية التعبير ونالت تعاونا واسعا من الحقوقيين في العالم.
عينت منذ ثلاث سنوات، وتحديدا في 1 من أغسطس/آب 2016 في منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة لمتابعة عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وهو ما منحها صفة محقق دولي باسم الأمم المتحدة.
بسبب تلك الصفة يجد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صعوبة شديدة في التهرب من تحقيقاتها التي انتهت إلى توجيه الاتهام لنظاميهما بقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، وأول رئيس مصري منتخب محمد مرسي.
نصيرة المظلومين
استطاعت كالامار تتبع خيوط مقتل خاشقجي، مبرزة أدلة موثقة حول تفاصيل جريمة الاغتيال.
في يونيو/حزيران الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد.
رفضت السعودية زيارة كالامار لأراضيها ولم ترد على أي من طلباتها المتكررة حسبما قالت في أكثر من مرة.
تصر كالامار على أن قتل خاشقجي، مثل جريمة دولية عابرة للحدود نافية تأكيد السعودية أن قتل خاشقجي "شأن داخلي".
ترى المحققة أن الجريمة مركبة حيث تضمنت عدة جرائم وحشية تجمعت في واحدة من أبشع الممارسات التي اقترفها الإنسان ضد أخيه الإنسان.
كما تؤكد أيضا أن الجريمة تضمنت أكثر من 5 أو 6 انتهاكات للقانون الدولي.
أكدت كالامار ضلوع مسؤولين كبار في قتل خاشقجي، بمن فيهم ولي العهد السعودي، وقالت إن العقوبات الموجهة لسعوديين فيما يتعلق بمقتل خاشقجي "يتعين أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج".
لم يسلم الأمين العام للأمم المتحدة من انتقادات كالامار، فقد اتهمته بالتقصير والاختباء وراء أمور شكلية وعدم الضغط على السعودية من أجل إحقاق العدالة في قضية خاشقجي.
في مواجهة السيسي
فتحت كالامار جبهة صراع جديدة مع نظام آخر هو النظام المصري، لتكون الأوضاع الحقوقية في مصر وسجونها أحدث الجبهات والمعارك الحقوقية التي تخوضها كالامار.
أكدت في بيان رسمي أن ظروف سجن الرئيس المصري الراحل مرسي يمكن وصفها بأنها وحشية، وأن موته يمكن اعتباره وفق هذه الظروف قتلا عقابيا تعسفيا من قبل الدولة.
كشف التقرير الأممي الموقع باسم كالامار عن دفع مرسي إلى الموت البطيء من خلال عدة ممارسات غير إنسانية مثل الحجز الإجباري والمنع من العلاج رغم إصابته بعدة أمراض، لينتهي الأمر به قتيلا شاهدا على الوحشية التي يمارسها السيسي كل يوم على أرواح وأجساد وأرزاق المصريين.