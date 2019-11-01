هل روسيا الرابح الوحيد على الملعب السوري؟

ذكر تقرير لمجلة فورين بوليسي أن موسكو عززت علاقاتها مع أنقرة ودمشق بعد قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا، ما أكسب روسيا حضورا أكبر مقارنة بالدور الأمريكي في الأراضي السورية.

التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعرض إلى نقد مرير على الصعيدين الداخلي والخارجي، عقب سحبه القوات الأمريكية وتعريض حلفائه الأكراد للهجوم التركي.

في 22 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وخلال قمة سوتشي الروسية، توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى اتفاق يقضي بإنشاء "منطقة آمنة" على الحدود التركية السورية، تتراجع بموجبه قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يشكل الأكراد غالبيتها، إلى العمق السوري 32 كيلومترا.

الجانبان اتفقا على تسيير دوريات روسية وتركية مشتركة في المنطقة الآمنة، تمشِّط المنطقة بعمق عشرة كيلومترات.

بوتين تمكن من الضغط على الأكراد وضمهم إلى الفيلق الخامس التابع للجيش السوري، والذي يضم متطوعين أجانب بقيادة روسية.

إدارة ترمب أعلنت إرسال حوالي 500 جندي أمريكي لحماية حقول النفط السورية من هجمات محتملة لتنظيم الدولة، وهي الخطوة التي نددت بها موسكو ودمشق باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي لأن حقول النفط موجودة في الأراضي السورية.

أنقرة رحبت بإعادة نشر القوات الأمريكية لتوافقها مع الهدف التركي المعلن، وهو إبعاد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من الشمال السوري.

في رده على سوال عما إذا رفضت قوات سوريا الديمقراطية التعاون؟ أجاب أستاذ العلاقات الدولية التركي مصطفى كباروغلو إن روسيا "ستكون الضامن. الدور الروسي حاسم وحيوي في هذا القضية".

موسكو أصدرت تهديدا صريحا للأكراد، وحذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأكراد من التباطؤ في التنفيذ، وإلا فإن القوات الروسية ستنسحب تاركة الأكراد في مرمى النيران التركية.

الجيش الروسي تباهى بدوره الحاسم، وقال ضابط روسي لوكالة تاس للأنباء "عندما يظهر العلم الروسي تتوقف المعارك، لا يريد الأتراك ولا الأكراد إلحاق الأذى بنا، لذا يتوقف القتال بفضل عملنا".

واشنطن لعبت الدور نفسه في السابق، لكن القوة الأمريكية تآكلت في المنطقة لصالح الروس.

قد يمثل نجاح القوات الأمريكية في قتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي انتصارا تكتيكيا لواشنطن، إلا أنه من غير المرجح أن يؤدي موته إلى تغيير ديناميكيات القوة في المنطقة.

ترمب نجح في تدمير مصداقية الولايات المتحدة، وأغضب الحلفاء وزاد من أعداء واشنطن، وكل هذه الكوارث من دون إعادة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم كما وعد في حملته الرئاسية للعام 2016.

قوات أمريكية قرب مدينة القامشلي السورية

خلاف