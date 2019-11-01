مراقبون: سد النهضة بات أمراً واقعاً والتفاوض من مصلحة الجميع

أكد خبراء وأكاديميون أن حل مشكلة سد النهضة يكون بالتفاوض بين إثيوبيا والسودان ومصر للوصول إلى اتفاقات تقلل الأضرار المحتملة وتحقق المنافع المرجوة.

جاء ذلك في ندوة حوارية، نظمها مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر، اعتبر فيها المشاركون أن مشكلة السد أصبحت حقيقة واقعة.

خطاب غير مقنع

أستاذ العلوم السياسية، بمعهد الدوحة للدراسات، عبد الوهاب الأفندي، قال إن ثمة مبالغة للمصريين في توقع الأضرار الناجمة عن سد النهضة.

الأفندي: تعاون مصر مع أثيوبيا في مشاريع تنموية لو حصل، كان أفضل للبلدين.

الأفندي: حصة مصر لا تأتي فقط من النيل الأبيض بل ومن النيل الأزرق أيضًا، وهذا يجب ألَّا يغيب عن الأذهان.

الأفندي: يتعين أكد على أهمية التوجه نحو البحث عن حلول عملية لحلحلة الأزمة، معتبراً تدخل المجتمع الدولي يساعد على ذلك.

الأفندي: الخطاب المصري وفق الأفندي، حتى الآن غير مقنعٍ للمجتمع الدولي، سواءً في شقِّه الدبلوماسي أو الفني.

التوظيف السياسي

محرر الشؤون المصرية بقناة الجزيرة، عبد الفتاح فايد، أكد أن المشكلة الرئيسية للسد، تتمثل في فترة ملئ الخزان.

تلك المدة وهي خمس سنوات وفق فايد، ستتسبب في بوار قرابة مليون فدان من الأراضي الزراعية، وإفقار 5 مليون مصري.

فايد: المدة ستؤثر بشكل كبير على بحيرة ناصر، وتضر بالسد العالي، لقلَة المياه التي ستصل إليه لتشغيل توربيناته المولِّدة للكهرباء.

فايد: الجزء الأكبر من بناء السد تمَّ وأصبح أمرًا واقعًا، لذا فمن المتوقع الوصول إلى تسوية عبر المفاوضات.

فايد: ثمة جهود وساطة تقوم بها روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل لحل هذه المشكلة.

فايد: من الأفضل لإثيوبيا أن يكون خطابها أكثر لينًا وأقل حدة للوصول إلى حل، وألَّا تتعامل مع المياه على أنها سلعة كالنفط.

أوراق مصرية

الخبير في الشأن الإفريقي بدر الشافعي، أشار إلى الأضرار المتوقعة لهذا السد على مصر.

الشافعي: حصة الفرد في مصر من المياه، وصلت لحوالي 700 متر مكعب سنويًّا، بينما الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة هو 1000 متر مكعب سنويًّا.

الشافعي: الحصة الإجمالية لمياه النيل في مصر تكاد تفي بالحد الأدنى، مع وصول تعداد السكان إلى 100 مليون نسمة.

الشافعي: الإحساس بوطأة بناء السد وخطورة شح المياه الناجمة عنه، قد تظهر في غضون عامين أو ثلاثة.

يرجع ذلك وفق الشافعي إلى وجود احتياطي مائي متمثل في بحيرة ناصر.

الشافعي: ضرورة تحسين مصر علاقتها مع السودان بشتى الطرق، وحل المشكلات العالقة معها.

الشافعي: تحسين العلاقات إلى ضمان استمرار استفادة مصر من الفائض المائي لدى السودان.

رؤية إثيوبية

مستشار وزير الخارجية الإثيوبي محمود درير غيدي نقل خلال الندوة موقف بلاده من موضوع سد النهضة.

غيدي: السودان ومصر بنيتا سدودًا على النيل دون استشارة إثيوبيا.

غيدي: من حق إثيوبيا أن تبني سد النهضة دون استشارة أحد طالما أنه لا يسبِّب ضررًا للغير.

غيدي: هناك منافع متوقعة من بناء السد لأثيوبيا والسودان على حدٍّ سواء.

غيدي: سنملأ الخزان في فترة زمنية معقولة تعود بالنفع علينا، وفي هذه الحالة لن تصاب مصر بالضرر.

غيدي: اتفقنا مع القاهرة في حال قلة الأمطار أن تكون فترة ملء الخزان أطول مما تقرر لتجنب الضرر.

غيدي: مصر وإثيوبيا اتفقتا في مدينة سوتشي وبرعاية روسية على العودة إلى طاولة المفاوضات.

غيدي: الحل الوحيد هو المفاوضات ثم المفاوضات ودون إعاقة، وستستمر في هذا المسار.

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