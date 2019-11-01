بعد هجمات أرامكو: دعوات لمراجعة قدرة الدفاع الصاروخي الأمريكي

الهجوم الذي تعرضت له شركة أرامكو السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي بصواريخ كروز وطائرات من دون طيار سلط الضوء على قدرة منظومات الدفاع الصاروخي الأمريكي على التصدي لهجمات صواريخ كروز.

فصواريخ باتريوت الأمريكية مصممة في المقام الأول للتصدي للطائرات النفاثة التي تحلق على ارتفاعات كبيرة والصواريخ الباليستية التي تحلق خارج الغلاف الجوي أو على ارتفاعات عالية.

في حين أن الطائرات من دون طيار وصواريخ كروز قصيرة المدى تطير على مستويات منخفضة للغاية بحيث لا يمكن اكتشافها بفعالية بواسطة رادار باتريوت.

فشل منظومة الدفاع الأمريكية

وفقا لمقال نشره موقع ديفنيس ريفيو لبرادلي بومان، مدير مركز القوة العسكرية والسياسية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، والخبير أندرو جابل، لا ينبغي أن ينظر الأمريكيين إلى نجاح الهجوم باعتباره نتاج ضعف منظومة الدفاع الصاروخي السعودية فقط دون أن يكون له ارتباط بمنظومات الدفاع الصاروخي عن أمريكا نفسها.

الهجوم أثبت فشل منظومات الدفاع الصاروخي الأمريكية في التصدي لهجمات صواريخ كروز، وهو ما يعني تهديد الأمن الأمريكي في ظل استمرار الصين وروسيا في تطوير ونشر صواريخ كروز متطورة. فإذا تمكنت إيران أو حلفائها من شن مثل هذا الهجوم فما الذي يمكن أن تفعله موسكو وبكين بأمريكا؟.

خلال السنوات الأخيرة، ركز البنتاغون على حماية الأراضي الأمريكية من هجمات الصواريخ الباليستية عبر بناء نظام دفاع صاروخي باليستي يتكون من رادارات وصواريخ اعتراضية.

يمكن لهذا النظام أن يوفر بعض الحماية ضد أي هجوم صاروخي محدود على أمريكا، ولكنه غير مصمم لحماية المدن الأمريكية من هجمات صواريخ كروز.

على عكس الصواريخ الباليستية التي تحلق على ارتفاعات عالية خارج الغلاف الجوي قبل أن تصل إلى هدفها، تطير صواريخ كروز على ارتفاعات منخفضة، حيث يصعب على الرادارات الأرضية كشفها، ما يجعل الخطوة الأولى في التصدي لصاروخ كروز تقوم على كيفية اكتشافه وتتبعه.

أسلحة عرضتها السعودية قالت إنها استخدمت في الهجمات معملي أرامكو

تفوق روسي صيني

قائد القيادة الشمالية الأمريكية، الجنرال تيرينس أوشونيسي، قال في جلسة أمام مجلس الشيوخ في أبريل/نيسان الماضي إن "أرض الوطن ليست ملاذاً آمنا. ولهذا السبب، يعد تحسين قدرتنا على اكتشاف هجمات الصواريخ الصاروخية والتصدي لها من بين أهم أولوياتي".

شهادة الجنرال أوشونيسي ترجع إلى أن روسيا والصين يحسنان من قدراتهما الصاروخية من حيث المدى والسرعة والدقة والقدرة التدميرية.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2018 أن روسيا تمتلك صواريخ كروز تفوق سرعة الصوت، وأن أحد تلك الطرازات يمكنه حمل رؤوس حربية نووية وتقليدية لمدى يتجاوز أكثر من 2000 كيلومتر، بحيث يطير أسرع من سرعة الصوت تسع مرات، كما يمكنه أن يناور خلال جميع مراحل مسار تحليقه ما يسمح له بالتغلب على جميع منظومات الدفاع الصاروخي الحالية.

تعمل روسيا أيضا على تطوير صواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية ليس لها مدى محدد أي يمكن أن تصل إلى أي مكان في العالم.

تمتلك موسكو صاروخا يُطلق من قبل الغواصات يستطيع التحايل على الدفاعات الصاروخية الأمريكية، واستهداف القواعد العسكرية الرئيسية، والمراكز السكانية في الساحل الشرقي لأمريكا.

صواريخ وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين لدى عرضهم في اليمن (رويترز)

ما الذي يجب على أمريكا عمله؟

‎يقترح الخبيران بومان وجابلي ثلاث خطوات رئيسة لتعزيز الدفاعات الصاروخية الأمريكية: