ما هو التغيير الذي يبحث عنه العراقيون اليوم؟

تشهد العاصمة العراقية بغداد والعديد من المحافظات الجنوبية خروج آلاف الشباب للاحتجاج على البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات في البلاد.

هذا الجيل من الشباب الذي ترعرع على الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله لها، يتحدى اليوم حكومته التي قابلت احتجاجاته بوابل من الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وحظر التجوال في بغداد.

فما هو التغيير الذي يريد الشباب العراقي تحقيقه اليوم؟