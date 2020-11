تعرف على تداعيات الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا

بينما تفسح الولايات المتحدة الطريق أمام تركيا لشن عملية عسكرية موسعة في شمال شرقي سوريا، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن عملية شرق الفرات المرتقبة.

مهد قرار الولايات المتحدة بسحب القوات من الحدود الشمالية السورية مع تركيا، الطريق لأنقرة لشن عملية عسكرية، خططت لها منذ فترة طويلة، في الشمال السوري.

وتنظر قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بـ (SDF) التي يقودها الأكراد في المنطقة، إلى الانسحاب الأمريكي بأنه تركها عرضة لهجمات تركيا. قوات سوريا الديمقراطية كانت عنصرًا أساسيًا في الحملة التي قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة.

لطالما أكدت أنقرة أنها تريد "تطهير" المنطقة الحدودية من "العناصر الإرهابية". في حين قالت واشنطن إنها "لن تدعم أو تشارك" في مثل هذه العملية، لكن قواتها "لن تكون في المنطقة".

….almost 3 years, but it is time for us to get out of these ridiculous Endless Wars, many of them tribal, and bring our soldiers home. WE WILL FIGHT WHERE IT IS TO OUR BENEFIT, AND ONLY FIGHT TO WIN. Turkey, Europe, Syria, Iran, Iraq, Russia and the Kurds will now have to…..

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over…

US is an irrelevant occupier in Syria—futile to seek its permission or rely on it for security.

Achieving peace & fighting terror in Syria will only succeed thru respect for its territorial integrity & its people.

Adana provides framework for Turkey & Syria—Iran ready to help.

— Javad Zarif (@JZarif) October 7, 2019