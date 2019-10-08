المكالمات مع ترمب باتت مخاطرة أكثر منها مكسبا دبلوماسيا

تحولت وجهة النظر إلى المكالمات الهاتفية مع رئيس الولايات المتحدة من مكسب دبلوماسي إلى الخوف من مخاطر تسريب وقائع ما دار فيها وردود الفعل السياسية السلبية على الصعيد المحلي.

تداعيات مكالمات ترمب

تداعيات مكالمة ترمب في 25 يوليو/تموز الماضي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مازالت تتوالى في كييف، كما أنها كانت سببًا في بدء تحقيق في واشنطن للنظر في إمكانية عزل الرئيس.

النواب الأمريكيون، الذين يقودون التحقيق الآن، يريدون الاطلاع على مكالمات ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبعض من زعماء العالم الآخرين.

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف، استند في ذلك إلى مخاوف من أن يكون ترمب قد عرض الأمن القومي للخطر.

جيرار أرو، الذي كان سفيرًا لفرنسا لدى واشنطن حتى يونيو/حزيران الماضي، قال إن "على الناس أن تتكيف مع واقع أن المكالمة الهاتفية مع ترمب ليست مثل أي مكالمة أخرى مع أي زعيم عادي".

بالنسبة لأي زعيم عالمي تهاتف مع ترمب تثير إمكانية نشر النص الكامل للمكالمة القلق ومن المرجح أن تؤدي مستقبلًا إلى تغيير سير هذه المكالمات التي تعد عصب الدبلوماسية الدولية.

غير أن أرو أشار إلى أن التسريبات ربما تكون أهون مخاوف الزعماء مستشهدا بميل ترمب للخوض في موضوعات غير متوقعة مما يفقد محاوره التوازن.

أرو قال إنه "إذا أردت تحقيق تقدم على صعيد السياسة فتلك مشكلة حقيقية. وعلى رئيس كل دولة وحكومة أن يتكيف مع هذا اللاحوار. لقد ضاع كل شيء".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عناية أكبر

وكالة رويترز قالت إن البعض يرى أن المؤشرات التحذيرية كانت موجودة منذ البداية، فبعد أيام من تولي ترمب منصبه في يناير/كانون الثاني 2017، أجرى مكالمة مع رئيس وزراء أستراليا حينذاك مالكوم تيرنبول. وخلال المكالمة التي ظهرت فيها حدة الطبع قال ترمب لتيرنبول "أنت أسوأ مني" وشكا من أن صفقة أمريكية مع أستراليا تتعلق بالهجرة "تظهرني بمظهر الغبي".

سُرب نص المكالمة إلى صحيفة واشنطن بوست وسبب مشاكل لتيرنبول، الذي تصدى لترمب أثناء المكالمة، بسبب موقفه المتشدد المناهض للهجرة.

في الأسبوع الماضي، أكد مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية أن ترمب أجرى مكالمات مع زعماء آخرين بخلاف زيلينسكي لكي يطلب منهم مساعدة المدعي العام وليام بار في تحقيقه الموسع في أسس التحقيق الذي أشرف عليه المحقق الخاص روبرت مولر في دور روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وزير العدل الأمريكي ويليام بار (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمحقق الخاص روبرت مولر

لم تُذكر أسماء هؤلاء الزعماء لكن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون أكد أنه تحدث مع ترمب بهذا الشأن. وقالت الحكومة البريطانية إن ترمب خاطب رئيس الوزراء بوريس جونسون في اليوم التالي لمكالمة ترمب مع زيلينسكي وذكرت أن المكالمة تناولت موضوعات غير ذات صلة.

جوناثان إيال المدير الدولي للمعهد الملكي للخدمات المتحدة قال إن العادة جرت أن تكون المكالمة مع الرئيس الأمريكي بمثابة الفوز بالجائزة الكبرى لزعماء العالم لكن ترمب قلب الفكرة رأسًا على عقب.

إيال قال إن "مكالمة الرئيس على الهاتف محفوفة بمخاطر كبيرة. ومن الصعب بشدة تحاشي هذه المكالمات لكن سيتوخى رؤساء الحكومات الآن عناية أكبر فيما يقولونه لترمب".

التزام بالجدية