سبعة تهديدات إلكترونية تجعلك هدفا سهلا للقرصنة

هناك نوعان من التهديدات الأمنية الإلكترونية التي تحظى باهتمام وسائل الإعلام: اختراق بيانات المستخدمين، أو البرامج الضارة التي تجعل جهاز الكمبيوتر الخاص بك رهينة عند المخترقين.

لكن من المهم أيضًا الحفاظ على يقظتك في مواجهة بعض الهجمات السيبرانية الأقل شهرة.

قد لا يكون لهذه التهديدات نفس المستوى، ولكن يمكنها أن تحدث بعض الأضرار الخطيرة، كتسريب بياناتك الشخصية واختراق خصوصيتك.

إليك بعض الخطوات والنصائح للحفاظ على بياناتك وخصوصيتك في عالم رقمي مليء بالهجمات.

وحدة تخزين – ذاكرة فلاش (Flash Memory)

قد لا تبدو وحدة التخزين خطيرة، لكنها يمكن أن تحمل تهديدا حقيقيا إلى جهازك، خاصة تلك التي تم تصميمها بهدف القرصنة.

يجب أن تكون شديد الحذر وأنت تقوم بتوصيل وحدة التخزين إلى جهازك، إذا لم تكن متأكدا من مصدرها، فلا تفعل.

يمكن أن تحمل الوحدة بعض الفيروسات الخبيثة. أظهرت التجارب أننا غالبًا ما نكون فضوليين عندما نعثر على واحدة فنسعى إلى اكتشاف ما في داخلها.

إلى جانب توخي الحذر، يجب تطبيق القواعد المعتادة للبقاء في مأمن من هذا النوع من التهديد: حافظ على تحديث نظام تشغيل الكمبيوتر لديك.

تأكد من تثبيت وتحديث أدوات الأمان الفعالة، إذا لم تكن متأكدًا من الملفات الموجودة على وحدة التخزين، فقم بتشغيل فحص الفيروسات عليها قبل القيام بأي شيء.

الحسابات المنسية

في العصر الرقمي المتسارع، ننشئ العديد من الحسابات في المواقع والتطبيقات المتداولة، لكننا ننسى الخروج منها، مما يشكل تهديدا ويجعلنا عرضة للاختراق.

من المهم جدا إغلاق هذه الحسابات بدلاً من مجرد إلغاء تثبيت التطبيق من هواتفنا ثم نسيان كل شيء عنها.

في هذه الحالة، إذا تعرض هذا التطبيق أو الموقع مستقبلا إلى أي قرصنة، فلن يشمل ذلك بياناتك.

من الجيد أيضًا إجراء تدقيق منتظم على التطبيقات والخدمات المرتبطة بحساباتك الرئيسية، مثل تطبيقات المواعدة التي ربما تكون قد ربطتها بفيسبوك، أو تطبيقات البريد الإلكتروني المتصلة بحسابك في غوغل.

هذه الطريقة تعطي للمتسللين المزيد من الأهداف، ولهذا يجب عليك قطع الاتصال وحذف التطبيقات التي لا تستخدمها بشكل منتظم.

في العصر الرقمي المتسارع ننشئ العديد من الحسابات في المواقع والتطبيقات لكننا ننسى الخروج منها

امتدادات المتصفح غير الموثوقة

تستطيع امتدادات المتصفح (extensions) الصحيحة إضافة وظائف وميزات مفيدة إلى نافذتك اليومية على الويب. ولكن يجب فحص هذه الوظائف الإضافية مثل أي برنامج آخر، فهي تتمتع بميزة القدرة على رؤية كل ما تقوم به عبر الإنترنت.

نقرك على امتداد المتصفح الخاطئ قد يؤدي إلى بيع بيانات التصفح الخاصة بك، أو يزعجك بالإعلانات المنبثقة عنه، أو يقوم بتثبيت برامج إضافية لا تريدها بالفعل.

نوصي بالاحتفاظ بالحد الأدنى من امتدادات المتصفح (extensions) التي قمت بتثبيتها، والالتزام فقط بالملحقات التي تعرفها وتثق بها.

حدد الامتدادات الآمنة بنفس الطريقة التي تحدد بها التطبيقات الآمنة: ابحث في خلفية المطورين، وتحقق من الأذونات التي يطلبونها، واقرأ المراجعات (reviews) التي تركها المستخدمون الآخرون.

المسابقات والاختبارات

ربما تكون قد شاهدت أصدقاءك يقومون بإجراء الاختبارات على فيسبوك لمعرفة المنزل الذي سيحصلون عليه، أو أي من المشاهير الأكثر إعجابًا بهم وما إلى ذلك.

قد تبدو أنها متعة غير ضارة، لكن بعضها يمكن استخدامه لجمع البيانات الشخصية التي لا تدرك حقًا أنك تتخلى عنها بمشاركتك في الاختبار.

استخدمت هذه الاختبارات لإنشاء ملفات تعريف أكثر تفصيلاً عن المستخدمين وأصدقائهم، وجمع المعلومات الأخرى المخزنة في حسابات فيسبوك المرتبطة بك.

يمكنك ملاحظة عدد المرات التي تطلب فيها هذه الاختبارات الحصول على بيانات شخصية، مثل الحي الذي تعيش فيه أو اسم حيواناتك الأليفة، ويمكن استخدامها لانتحال شخصيتك بطريقة ما.

كن حذرًا من أي تطبيق يطلب معلومات أو صورا شخصية منك، مثل تطبيق FaceApp الذي انتشر مؤخرًا، أو أي شيء يتطلب اتصالًا بأحد حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصور المنشورة على حساباتك

لا يوجد خطأ في نشر الصور على منصات التواصل الاجتماعي المفضلة لديك، لكن فكر مرتين في المعلومات التي يمكن للآخرين جمعها من أي صور تنشرها على الجمهور وخاصة الأماكن التي قد تعيش وتعمل فيها.

الكثير من التطبيقات مثل إنستغرام أو فيسبوك تقوم تلقائيًا بحذف بيانات الموقع المحفوظة بالصور، يمكن للبعض مثل صور غوغل الإبقاء على هذه البيانات مضمنة في الصورة حتى بعد نشرها.

يمكن أن توفر الصور التي تقوم بمشاركتها معلومات مهمة عنك، مثل معرفة مكان عملك أو الحي الذي تقطن فيه.

قد يسعى شخص إلى الاستفادة من هذه المعلومات في عملية احتيال أو سرقة هويتك، أو الحصول على أسئلة الأمان السابقة على حساباتك عبر الإنترنت.

من الأفضل ألا تخبر صورك المنشورة الكثير عنك.

الكثير من التطبيقات مثل إنستغرام أو فيسبوك تقوم تلقائيًا بحذف بيانات الموقع المحفوظة بالصور

المنازل الذكية

أصبحنا نعيش في منازل أكثر ذكاءً، مما يتيح للمتسللين ومروجي البرامج الضارة استهدافنا، كاختراق الكاميرات الأمنية الخاصة بالمنزل أو التمكن من فتح الأبواب الإلكترونية.

يبدأ الحفاظ على أمان منزلك الذكي بالأجهزة التي تشتريها. من الجيد التمسك بعلامات تجارية معروفة ولديها سجل حافل.

تأكد من تحديث كل من أجهزتك المنزلية الذكية وموزع الإنترنت الخاص بك فهو يعمل كبوابة لكل هذه الأجهزة بأحدث البرامج.

معظم الأجهزة المنزلية الذكية ذات السمعة الطيبة تقوم بذلك تلقائيًا، وهذا سبب وجيه آخر للالتزام باقتناء العلامات التجارية التي تثق بها.

إذا كانت أجهزتك المنزلية الذكية وحساباتك بحاجة إلى كلمات مرور، اختر كلمة مرور طويلة يصعب تخمينها ولا تستخدمها في أي مكان آخر، وقم بتشغيل خاصية التأكيد الثنائية إن وجدت كطبقة إضافية من الحماية.

كابلات الشحن الخبيثة