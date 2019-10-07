الإستراتيجية الإيرانية.. الضرورات الجيوسياسية والهشاشة الداخلية (3)

بالنسبة لمعظم البلدان، فإن الضرورة الجغرافية الأولى هي الحفاظ على التماسك الداخلي. بالنسبة لإيران، يجب الحفاظ على حدود آمنة، ثم تأمين البلاد داخليًا.

بدون حدود آمنة، ستكون إيران عرضة للقوى الأجنبية التي ستحاول باستمرار التلاعب بدينامياتها الداخلية، وزعزعة استقرار نظامها الحاكم، ثم استغلال الفجوات الناتجة عن هذه الاضطراب.

متطلبات إيران الجيوسياسية

السيطرة على جبال زاغروس وألبرز. فهي تشكل المعقل الإيراني والحواجز ضد الهجمات من الغرب والشمال.

السيطرة على الجبال الواقعة إلى الشرق من صحراء كوير وصحراء لوط. من مشهد إلى زاهدان إلى ساحل مكران، حماية الحدود الشرقية لإيران مع باكستان وأفغانستان.

الحفاظ على أعمق خط قدر الإمكان تجاه الشمال والغرب في القوقاز للحد من التهديدات التركية والروسية.

تأمين خط على شط العرب من أجل حماية الساحل الغربي لإيران على الخليج .

السيطرة على العناصر العرقية والدينية المتباينة في هذا المربع.

حماية الحدود من التهديدات المحتملة، وخاصة القوى الكبرى من خارج المنطقة.

وقد حققت إيران أربعة من الأهداف الخمسة الأساسية. فقد خلقت حدودًا آمنة وسيطرت على السكان داخل البلاد.

طريقان تقليديان

أكبر تهديد لإيران هو التهديد الذي واجهته منذ الإسكندر الأكبر والذي تشكله القوى الكبرى خارج المنطقة.

تاريخياً، قبل الملاحة في المياه العميقة، كانت إيران هي الطريق المباشر إلى الهند لأي قوة غربية. وفي العصر الحديث، ظلت جبال زاغروس هي المرسى الشرقي للقوة التركية. وبالطبع، فإن احتياطيات النفط الإيرانية تجعل إيران صيدًا ثمينا للقوى العظمى المعاصرة.

هناك طريقان تقليديان إلى إيران: المنطقة الشمالية الشرقية، وهي معرضة لقوى آسيا الوسطى، في حين أن الطريق الغربي هو الأكثر استخدامًا.

ومع ذلك، فإن التلاعب بالمجموعات العرقية داخل إيران أمر ممكن. فقد تمكن البريطانيون المتمركزون في العراق، من معالجة الانقسامات السياسية الداخلية في إيران، كما فعل السوفييت، لدرجة أن إيران فقدت سيادتها الوطنية تقريبًا خلال الحرب العالمية الثانية.

التهديد الكبير

كان أكبر تهديد لإيران في القرون الأخيرة هو هيمنة قوى أجنبية على العراق – العثمانية أو البريطانية – ومدّ سلطتها شرقًا، ليس من خلال القوة المباشرة ولكن من خلال التأليب والتلاعب السياسي.

وجهة نظر الحكومة الإيرانية المعاصرة تجاه الولايات المتحدة هي أنها خلال الخمسينيات من القرن الماضي، اضطلعت بدور بريطانيا في استخدام موقعها في العراق للتلاعب بالسياسة الإيرانية ورفع الشاه إلى السلطة.

كانت حرب 1980-1988 بين إيران والعراق صداما رهيبًا بين دولتين، مما تسبب في سقوط ضحايا بالملايين من كلا الجانبين. كما أظهرت حقيقتين.

الأولى: هي أن أي هجومٍ مهما كان حازمًا وممولًا تمويلًا جيدًا من جهة بلاد ما بين النهرين ضد جبال زاغروس سيفشل (بغض النظر عن التكلفة الكبيرة على خطوط الدفاع).

الثانية: هو أنه في عصر الدولة القومية، مع وجود حدود ثابتة وجيوش دائمة، فإن التحديات اللوجستية تجعل الهجوم الكبير من إيران إلى العراق مستحيلاً بنفس القدر.

هناك مأزق في تلك الجبهة. ومع ذلك، من وجهة النظر الإيرانية، فإن الخطر الرئيسي للعراق ليس الهجوم المباشر وإنما التآمر. ليس العراق وحده هو الذي يقلقهم. تاريخياً، كان الإيرانيون يشعرون بالقلق إزاء تلاعب الروسيين والبريطانيين عبر أفغانستان.

الوضع الحالي

بالنسبة للإيرانيين، شكل الوضع الحالي سيناريو خطيرًا مشابهًا لما واجهوه من البريطانيين في أوائل القرن العشرين. حيث احتلت الولايات المتحدة، أو على الأقل وضعت قوات كبيرة، إلى الشرق والغرب من إيران؛ في أفغانستان والعراق.

لا تشعر إيران بالقلق إزاء هذه القوات التي تغزو إيران. هذا ليس احتمالا عسكريا. قلق إيران هو أن الولايات المتحدة سوف تستخدم هذه القواعد كمنصات لإثارة المعارضة العرقية في إيران.

في الواقع، حاولت الولايات المتحدة القيام بذلك في عدة مناطق. في الجنوب الشرقي، في بلوشستان، دعم الأمريكيون الحركات الانفصالية. وقد فعلت ذلك أيضًا مع عرب خوزستان، في الطرف الشمالي للخليج .

كما حاولت التلاعب بالأكراد في شمال غرب إيران. (هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الولايات المتحدة قد استخدمت أذربيجان كمنصة انطلاق لإثارة المعارضة بين الآذريين الإيرانيين في الجزء الشمالي الغربي من البلاد).

الاستعداد الإيراني لكل هذا له عدة أبعاد:

الحفاظ على قدرة أمنية قوية للغاية وقمعية لمواجهة هذه التحركات. والتركيز بشكل خاص، على منع أي عمليات اختراق في منطقة خوزستان، والتي ليست فقط الجزء الأكثر ضعفًا من الناحية المادية في إيران، بل أيضًا حيث يوجد الكثير من احتياطي النفط الإيراني. وهذا ما يفسر الاشتباكات الأخيرة، مثل اعتقال البحارة البريطانيين والتقارير المستمرة لفرق العمليات الخاصة الأمريكية في المنطقة.

التعامل مع التوترات العرقية والدينية في العراق وأفغانستان لتقويض المواقف الأمريكية هناك وتحويل الانتباه الأمريكي إلى أهداف دفاعية أكثر منها هجومية.

الحفاظ على قوة عسكرية قادرة على حماية الجبال المحيطة بحيث لا تستطيع القوات الأمريكية الرئيسية اختراقها.

تمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم ورابع أكبر منتج في العالم

التحرك لإنشاء النووي

يتلخص لنا مما سبق، أن مشكلة إيران النهائية تكمن في التوترات الداخلية. لكن حتى الآن تعتبر الأمور تحت السيطرة، ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى النظام الأمني الإيراني.

فمنذ تأسيس الإمبراطورية الفارسية، كان الشيء الوحيد الذي برع فيه الإيرانيون هو خلق أنظمة تستفيد منها كل المجموعات العرقية الأخرى ومعاقبتها إذا ضلت الطريق.

تعمل هذه العقلية نفسها في إيران اليوم في وزارة الاستخبارات والأمن القوية وفيلق الحرس الثوري. تم تكوين الجيش الإيراني بشكل أساسي كقوة مشاة، ومع القوات البرية للجيش النظامي وقوات الحرس الثوري الإيراني، يبلغ تعداد القوتين معًا حوالي 450،000 جندي، وهي بهذا العدد تفوق جميع فروع الخدمات الأخرى مجتمعة.

إيران كيان قائم بذاته. إنه فقير نسبيًا، لكن له حدود يمكن الدفاع عنها بشكل رائع وحكومة مركزية منضبطة تتمتع بجهاز استخبارات وأمن داخلي ممتاز.

تستخدم إيران هذه القوة نفسها لزعزعة استقرار الموقف الأمريكي (أو أي قوة خارج المنطقة الإقليمية) حولها. في الواقع، إيران آمنة بما فيه الكفاية بحيث تكون مواقف الدول المحيطة أكثر خطورة من مواقف إيران. كما تبرع إيران في تنفيذ مهمات منخفضة المخاطر والتكاليف باستخدام قدراتها السرية.

طالما أن الجبال في أيدي الإيرانيين، ويتم التحكم في الوضع الداخلي، فإن إيران دولة مستقرة، لكنها في نفس الوقت محدودة التأثير الخارجي لنفس الأسباب.

إن إنشاء برنامج نووي إيراني يخدم غايتين:

أولاً: إذا نجحت، فإنها تقضي على التهديدات الخارجية.

ثانياً: مجرد وجود برنامج نووي سيعزز القوة الإيرانية. نظرًا لأن عواقب الضربة على هذه المنشآت غير مؤكدة وتزيد من احتمال محاولات إيران حظر تصدير النفط في الخليج ، لذا فإن الخطر الاستراتيجي على اقتصاد المهاجم (أمريكا) لا يشجع الهجوم. يصبح الطريق الدبلوماسي هو السيناريو الأقرب.

إيران آمنة من أي غزو يمكن تصوره. وتعزز إيران هذا الأمن باستخدام تكتيكين رئيسيين:

أولاً: من خلال خلق حالة من الشك فيما إذا كان لديها قدرة نووية هجومية جاهزة للرد.

ثانياً: إظهار صورة مخرجة بعناية للتطرف الأيديولوجي الذي يجعل من ردة فعلها ردًا غير متوقع. كما تظهر نفسها بأنها مهددة وغير مستقرة.

ومن المفارقات أن هذا يزيد من الحذر المستخدم في التعامل معها لأن الخيار الرئيسي، أي الهجوم الجوي، لم يكن تاريخياً فعالاً من دون هجوم بري. إذا هوجمت المنشآت النووية فقط وفشل الهجوم، فإن رد الفعل الإيراني لا يمكن التنبؤ به وقد يكون كارثيًا.

الموقف الإيراني يعزز حالة عدم اليقين. بأن التهديد بشن هجوم جوي يردعه تهديد إيران بشن هجوم على الممرات البحرية الحيوية في صناعة النفط. لن تكون مثل هذه الهجمات فعالة، ولكن حتى احتمال حدوث انخفاض في إمدادات النفط في العالم يشكل مخاطرة لا تستحق المجازفة.

كما هو الحال دائمًا، يواجه الفرس قوة كبيرة تحيط بحدودها. ستحميهم الجبال من الهجمات المباشرة ولكن ليس من خطر زعزعة الاستقرار. لذلك، يربط الفرس أمتهم معًا من خلال مزيج من التسوية السياسية والقمع.

للاطلاع على الحلقة الأولى يرجى زيارة الرابط التالي:

قلعة حصينة: الاستراتيجية الإيرانية من خلال جغرافيتها (1)

للاطلاع على الحلقة الثانية يرجى زيارة الرابط التالي:

الإستراتيجية الإيرانية من خلال جغرافيتها.. ضرورات التوسع وعقباته (2)