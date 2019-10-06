لبحث الأزمة الاقتصادية وحرب اليمن.. البرهان وحمدوك إلى السعودية والإمارات

يأتي التحرك السوداني عقب بدايات متعثرة في التواصل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات المالية الغربية، التي يبدو أن استمرار وضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب يحول دون تقديمها لمعونات اقتصادية.

طبقا لهذا فمن الواضح أن الصعوبات الاقتصادية ستكون الأهم في أجندة الجولة السودانية في السعودية والإمارات بغرض حث الدولتين

وفقا لمصادر دبلوماسية تحدثت لموقع الجزيرة مباشر، فإن كلا من الرياض وأبوظبي قد أبلغتا الخرطوم رسميا بوقف تقديم دعم مالي أو سلعي في الوقت الراهن، بعد أن منحت الدولتان للخرطوم ثلاثة مليارات دولار وفق ما صرح به وزير المالية السوداني أحمد البدوي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي

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لذلك فمن المتوقع أن يسعى الوفد السوداني، الذي يضم وزراء المالية والخارجية والتجارة والصناعة إلى جانب مسؤولين عسكريين وأمنيين، لحث الدولتين على تقديم المزيد من الدعم

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