كاتب بريطاني: إذا سقط ترمب فسيحاول جر الجميع معه

قال الكاتب سايمون تيسدال في مقال بصحيفة "غارديان" البريطانية إن الحزب الجمهوري الأمريكي يخشى من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيعمل على أن يسقط الجميع إذا سقط هو.

النتائج المحتملة لتحقيقات الكونغرس